Der Trend zum „slawischen Gesicht“: Was er über aktuelle Schönheitsideale aussagt

Hohe Wangenknochen, ein durchdringender, aber dennoch bedrohlicher Blick, ein perfekt gepflegtes, aber unnahbares Gesicht. Jeder möchte slawischen Frauen nacheifern und sich diese ihnen angeborenen körperlichen Merkmale aneignen. Nachdem sie den porzellanartigen Teint koreanischer Frauen bewundert haben, sind Internetnutzer nun von dieser unbestreitbaren und dominanten östlichen Ästhetik fasziniert. Mühelos ahmen sie nach, was slawische Frauen tun.

Das „slawische Gesicht“, der neue ästhetische Codename

Im Allgemeinen wird die Fantasie über die eigene Herkunft stark verurteilt, doch in der Schönheitswelt ist sie weit verbreitet, ja sogar ein Trend. Vor einiger Zeit formten viele ihre Augen mandelförmig mit betontem Lidstrich , um koreanischen Idolen zu ähneln, und ahmten den Brownie Glazed Lip Look nach – ganz im Sinne von Hailey Bieber und der fast schon patentierten Schönheitstechniken schwarzer und südamerikanischer Frauen.

Heute erobern Schönheitsfans Osteuropa und ahmen den koketten Charme slawischer Frauen nach. Sie versuchen, das zu kopieren, was Frauen in Pelzmützen und dicken Pelzmänteln ganz natürlich und ohne Übertreibung ausstrahlen: den berühmten „tödlichen Blick“, der von innen heraus durchdringt und den Eindruck erweckt, als hätte er Augen voller Auslöser.

In den sozialen Medien ist das „slawische Gesicht“, so alltäglich wie der mürrische Gesichtsausdruck Pariserinnen, viral gegangen. Alle machen bei dieser Nachahmung mit. Verschlossenes Gesicht, eingezogene Wangen, ein einschüchternder Blick ohne Stirnrunzeln, zusammengebissene Zähne… Diese Marmormaske, ähnlich der von Models der Fashion Week, etabliert sich als neues Schönheitsideal.

Wir wollen das, was uns die Genetik nicht gegeben hat.

Von der Kälte gerötete Wangen, natürlich getönte Lippen , ein von Natur aus jugendliches Aussehen. Mädchen, die nicht aus slawischen Ländern stammen, eignen sich diese Merkmale mithilfe von Puder, Creme und Serum an. Sie beneiden die magnetische Ausstrahlung slawischer Mädchen, und die Frauen selbst versuchen nicht absichtlich, so bezaubernd zu wirken.

Wenn sie selten lächeln, liegt das nicht an der Angst vor Falten oder dem Wunsch, dem harten Image der KGB-Mafia zu entsprechen, sondern an ihrem Respekt vor der Kultur. Während ein Lächeln in manchen Ländern ein soziales Mittel ist, ja sogar die Verbindung zu anderen fördert, hat es in osteuropäischen Ländern nicht dieselbe positive Bedeutung. „ Lachen ohne Grund ist ein Zeichen von Dummheit“, sagt ein russisches Sprichwort. Slawische Frauen folgen keinem Standard, sondern einer Tradition. Und wer versucht, das „slawische Gesicht“ aufzusetzen, unterwirft sich einem körperlichen Diktat.

Es ist immer der gleiche Kampf mit unserem Spiegelbild. Lockenköpfe träumen von glattem Haar, und umgekehrt. Menschen mit mandelförmigen Augen versuchen, sie „europäischer“ wirken zu lassen, und europäische Frauen selbst betonen ihre Lider mit Eyeliner. Diese chronische Unzufriedenheit scheint ein typisch weibliches Symptom zu sein. Und Trends wie „Slavic Face“ fördern nicht Akzeptanz, sondern Vergleiche und Selbstkritik.

Ein globalisiertes Ideal… aber sehr einheitlich

Obwohl der Trend einen geografischen Ursprung beansprucht, ist er in erster Linie Teil eines globalisierten Schönheitsideals. Filter, Make-up-Techniken , Schönheitsoperationen und Injektionen haben nach und nach ein „internationales“ Gesicht geschaffen: hohe Wangenknochen, volle Lippen, eine schmale Nase und glatte Haut.

Das „slawische Gesicht“ ist daher weniger eine kulturelle Realität als vielmehr eine ästhetische Projektion. Es zeigt, wie ähnlich die Maßstäbe in verschiedenen Ländern sind. Hinter der scheinbaren Vielfalt der Trends verbergen sich oft dieselben Kriterien, nur mit einem neuen Namen versehen. Das „slawische Gesicht“ hat seine ursprüngliche Bedeutung verloren und ist zu einer weiteren Vorschrift geworden. Als hätten wir davon nicht schon genug.

Blackfacing gilt als blanker Rassismus, doch sich mit zinnoberrotem Lippenstift, gefütterten Stiefeln, einem Kopftuch im Matrjoschka-Stil und bis zur Karikatur als slawisches Mädchen zu verkleiden, wird völlig toleriert. Das „slawische Gesicht“, so auffällig es auch sein mag, ist jedoch ein Zeichen der Zugehörigkeit, keine Modeerscheinung. Vergessen wir nicht: Schönheit hat tausend Gesichter und lässt sich in keine Schublade stecken.