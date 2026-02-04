Dieser Schönheitstrend, der von vielen Prominenten aufgegriffen wurde, wird voraussichtlich im Jahr 2026 zu einem wichtigen Trend werden.

Im Jahr 2026 wandelt sich der Schönheitstrend: weniger polierte Perfektion, mehr strahlende Authentizität. Sommersprossen – ob natürlich oder künstlich – werden zum schicken Detail, das den Unterschied macht. Auf dem roten Teppich und im Alltag signalisieren sie die freudige Rückkehr zu „echter Schönheit“.

Wenn Sommersprossen die Show stehlen

Lange Zeit unter dicken Schichten deckender Foundation verborgen, feiern Sommersprossen nun ihr Comeback. Bei den jüngsten großen Preisverleihungen, insbesondere den Grammys, stahlen sie allen die Show und stellten das zuvor dominierende, „perfekt glatte“ Make-up in den Schatten.

Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt: Ziel ist es nicht mehr, jedes Detail des Gesichts zu kaschieren, sondern seine Einzigartigkeit hervorzuheben. Leichte Foundations, Texturen wie eine zweite Haut, sanftes Rouge und ein dezenter Glow lassen die Haut atmen. Sommersprossen werden zu einem charmanten Merkmal, einer individuellen Note, die das Gesicht verschönert, ohne es einheitlich wirken zu lassen.

Prominente, die ihre Individualität zur Schau stellen

Dieser Trend ist bei Prominenten weit verbreitet. Die amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish beispielsweise trug kürzlich ein minimalistisches Make-up, das ihre Sommersprossen betonte – mit feinem Lidstrich, verblendeten Lippen und einem perfekt aufgetragenen, warmen Rouge. Das Ergebnis: ein moderner und unglaublich anziehender Look.

Auch andere Persönlichkeiten wie die amerikanische Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter, die britische Sängerin Lola Young sowie Daniela und Lara von der amerikanischen Girlgroup Katseye haben diesen Stil übernommen. Manche betonen ihn mit einem dezenten Highlighter, andere wählen dunklere Lippen für einen eleganten Kontrast. In jedem Fall ist die Botschaft klar: Was einst Unsicherheit auslöste, ist heute ein Schönheitsideal.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von BILLIE EILISH TOURS (@billieeilishtours)

Eine freiere, freudvollere Schönheit

Dieser Trend ist so ansprechend, weil er einen tiefgreifenden Wandel in unserem Verhältnis zum Aussehen verkörpert. Im Jahr 2026 feiert Schönheit einzigartige Merkmale, unverwechselbare Eigenschaften und Details, die eine Geschichte erzählen. Sommersprossen symbolisieren diese neue Ära, in der wir uns dafür entscheiden, zu zeigen statt zu verstecken, zu akzeptieren statt zu korrigieren.

In den sozialen Medien wird dieser Look spielerisch durch künstliche Sommersprossen ausgedrückt. Mit einem braunen Stift, einem Kosmetikmarker oder einer speziellen Tönung werden kleine Punkte auf Nase und Wangenknochen aufgetragen und anschließend leicht verblendet, um einen natürlichen Look zu erzielen. Mit einem Spray fixiert, halten sie den ganzen Tag. Simpel, unkompliziert und unterhaltsam – dieser Beauty-Trick lädt jeden zum Experimentieren ein, ganz ohne Druck.

Ein inklusiver und körperpositiver Trend

Dieser Trend ist zutiefst körperpositiv, denn er erinnert uns daran, dass unser Gesicht nicht glatt, symmetrisch oder „perfekt“ sein muss, um schön zu sein. Natürliche Merkmale, Unreinheiten und Hauttöne gehören zu unserem Charme. Und auch wenn du keine Sommersprossen hast, kannst du diesen Trend einfach aus Spaß mitmachen, ohne zu versuchen, wie jemand anderes auszusehen.

Kurz gesagt: Dieser von Prominenten propagierte und in den sozialen Medien weit verbreitete Trend revolutioniert das Make-up. Es geht nicht mehr ums Kaschieren, sondern ums Zeigen. Glatte, ebenmäßige Haut ist nicht mehr zwingend notwendig: Schönheit strahlt heute durch Persönlichkeit, Hautstruktur und Selbstausdruck.