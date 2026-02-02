Nie mehr Rouge: Dieses kleine marokkanische Accessoire lässt den Teint sofort strahlen.

Um Ihren Wangenknochen Farbe zu verleihen und Ihrem Teint Wärme zu geben, verwenden Sie wahrscheinlich die bekannten Rouge-Produkte. Doch schon bald können Sie Ihre Puderdosen getrost im Schrank lassen! Ein schlichter Terrakotta-Behälter erfüllt diese charmante Funktion und ersetzt das traditionelle Rouge. Dieses unscheinbare Accessoire, das in Ihre Handfläche passt, ist alles, was Sie brauchen, um Ihr Make-up aufzufrischen.

Ein Terrakotta-Gefäß mit kosmetischen Eigenschaften

Es ist ein Accessoire, das man leicht für ein Deko-Objekt oder Geschirr halten könnte. Dabei gehört es definitiv in den Kulturbeutel und ins Badezimmerregal. Es sieht aus wie ein Miniatur-Tajine-Teller, kann es aber mit den leistungsstärksten und am besten bewerteten Rougeprodukten auf dem Kosmetikmarkt aufnehmen. Sein Name? Aker fassi. Seine Wirkung? Mit einem einfachen Fingerwisch verleiht es dem Teint neue Farbe und perfektioniert das Make-up.

Dieses kleine Fläschchen, ein begehrtes Accessoire unter Beauty-Fans im Internet, ist das neue Herzstück der Beauty 2.0-Ära. In viralen Videos zeigt der Aker Fassi sein volles Potenzial. Nach wenigen Sprühstößen zaubert er einen zinnoberroten Farbton, der selbst die größten Marken der Branche vor Neid erblassen lässt. Dabei ist er keine neue Erfindung.

Aker Fassi ist ein traditionelles marokkanisches Kosmetikpuder, das seit Jahrhunderten in Schönheitsritualen verwendet wird. Der Name leitet sich von „aker“ (Pigment) und „Fassi“ von Fès ab, einer historischen marokkanischen Stadt, die für ihre Kunsthandwerker bekannt ist. Dieses Produkt ist 100 % natürlich und handgefertigt und besteht aus sonnengetrockneten Mohnblüten und fein gemahlenen Granatapfelschalen.

Das Versprechen eines Make-ups voller Vitalität

Die Videos sprechen für sich und brauchen nicht einmal Untertitel. Die Content-Creator, die diesen kleinen Beauty-Trick ausprobiert haben, sind alle begeistert von den Ergebnissen. Sie müssen sogar mehrmals über dieselbe Stelle gehen, um die Farbe zu verblenden – so intensiv ist sie. Aker Fassi verleiht einen gesunden Glow ganz ohne synthetische Inhaltsstoffe. Und es eignet sich nicht nur, um Wangenknochen zu betonen und den „gerade vom Strand“-Look zu kreieren.

Manche verwenden es auch als Lidschatten oder zum Verzieren der Lippen. Je nachdem, wie viel Henna auf den Finger aufgetragen wird, ist der Effekt mehr oder weniger intensiv. Mit Aker Fassi lassen sich alle Rottöne auf ein und demselben Finger ausprobieren. In Marokko, einem Land voller Traditionen und Können, nutzen Frauen Henna nicht nur zur Verschönerung ihres Aussehens.

Die Geheimnisse, wie Sie dieses Accessoire in Ihre Routine integrieren können

Aker Fassi, angeboten in Souks zwischen Ledertaschen und orientalischen Spiegeln, statt unter künstlichem Neonlicht neben losem Puder und anderen Teint-Produkten, besticht durch seine Vielseitigkeit. Es beschränkt sich nicht auf einen einzelnen Gesichtsbereich; es geht über die Wangen hinaus, um die Augenlider mit einem zarten Smokey Eye zu betonen und die Lippen dezent zu grundieren. Sie können die Menge selbst bestimmen und das Produkt beim Auftragen verblenden.

Eine weitere Möglichkeit: Sie können es auch in Ihre Hautpflege integrieren. Mischen Sie eine kleine Menge mit Rosenwasser, Honig oder Joghurt für eine regenerierende und beruhigende Maske. Wenn Sie einen neuen Look wünschen und den aktuellen Trend zu leuchtenden Haarfarben ausprobieren möchten, können Sie es auch mit Henna mischen und auf die Kopfhaut auftragen. Vorausgesetzt natürlich, die Färbung zu Hause wird korrekt durchgeführt. Ein kleiner Tipp: Testen Sie das Produkt vorab an einer kleinen Hautstelle, um zu sehen, wie Ihre Haut darauf reagiert.

Der cleane Look scheint zwar vorbei zu sein, aber es ist höchste Zeit, deinen Make-up-Stil aufzupeppen und Farbe in die bisherige Nude-Optik zu bringen. Aker Fassi ist der perfekte Partner für deine Kreativität.