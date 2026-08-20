„Schmink dich wie eine Frau in deinem Alter“, antwortet sie mit starkem Make-up.

Seit einiger Zeit verliert die Welt an Farbe, und unsere Gesichter scheinen es auch. Schimmernde Lidschatten sind von unseren Lidern verschwunden, und Lippenbalsam versucht, unseren natürlichen Farbton nachzuahmen, wodurch jegliche Verspieltheit auf einen simplen Glanz reduziert wird. Während sich der cleane Look in Spiegeln spiegelt, befreien sich einige kreative Köpfe von diesem beigen und braunen Stil. Die Content-Creatorin @divineswimming beweist, dass es nie zu spät ist, die Farbpuder in ihren Paletten zu verwenden.

Die Farbe zurück ins Zentrum des Gesichts bringen

Innerhalb weniger Jahre hat sich unsere Welt von einer farbenfrohen Welt in eine sterile, ihrer Lebendigkeit beraubte Umgebung verwandelt. Selbst Make-up folgt dieser monotonen und leider unpersönlichen künstlerischen Richtung. Das makellose Mädchen gibt vor dem Spiegel den Ton an. Ihr zurückhaltender Stil ist beinahe zum absoluten Standard geworden.

Die minimalistischen Tutorials in den sozialen Medien haben uns glauben lassen, dass Farbe für den Alltag zu extravagant und sogar aufdringlich wirkt. Während in den 2000er-Jahren Mäßigung die Norm war, verwenden heute alle nur noch dezentere Make-up-Pinselstriche. So bleiben die leuchtendsten und vielversprechendsten Lidschatten in unseren Schminktaschen unberührt. Wir benutzen sie nur zu besonderen Anlässen, wichtigen Ereignissen oder Silvester. Wir warten, bis wir einen guten Grund haben, sie zu tragen, ohne Gefahr zu laufen, wie ein Clown auszusehen.

Im Gegensatz dazu wird eine Frau, die ihre Augen mit Grün, Rosa oder Gelb schminkt und nicht den aktuellen Schönheitstrends folgt, mit den vulgärsten Adjektiven überschüttet. Als wäre der kleinste Hauch von Verspieltheit unprofessionell, billig oder kindisch. Farbe mag nach gesellschaftlichen Normen ein absolutes No-Go sein. Doch für die Kreativsten unter uns, wie Simone vom Instagram-Account @divineswimming, ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil, ein Accessoire für sich, ein Spiegel ihrer Persönlichkeit. Sie weigert sich, sich von irgendwelchen Vorgaben in Bezug auf ihren Teint beeinflussen zu lassen und will jeden einzelnen Rest ihrer hochpigmentierten Lidschatten aufbrauchen.

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Eine Typveränderung muss keiner Anordnung entsprechen.

Simone, eine wahre Malerin auf Haut, sieht ihr Gesicht als leere Leinwand, nicht als Abbild eines Schönheitsideals. Ihre Kunst ist das genaue Gegenteil von auferlegtem Minimalismus. Die junge Frau, deren Fantasie jede ihrer Gesten leitet, gibt sich nicht mit einem rosigen Rouge und einem Lidstrich zufrieden, der mit der Haut verschmilzt. Während Frauenmagazine und selbsternannte Schönheitsköniginnen des Internets spärlich geschminkte Lippen mit minimalem Augen-Make-up kombinieren, füllt Simone jede freie Stelle ihres matten Teints mit Mustern , Neonprints und Regenbogenkonstellationen.

Viele würden ihr Make-up als karnevalistisch, grell oder für ihr Alter zu unreif empfinden. Die Gesellschaft hat uns schnell beigebracht, Kreativität mit Exzentrik zu verwechseln. Farben, organische Formen, Sterne oder psychedelische Blumen sind Zeichen großer Freiheit, nicht geistiger Behinderung.

In einer Welt, die versucht, alle Frauen zu vereinheitlichen, entscheidet sich Simone dafür, sie selbst zu sein. „Niemand hat das Recht, uns vorzuschreiben, was ‚normal‘ ist und was nicht“, erinnert sie uns immer wieder, während ihre Augen wie Schmetterlinge funkeln und ihr Blick so eindringlich ist. Denn Make-up sollte niemals etwas sein, das uns aufgezwungen wird, sondern eine bewusste Entscheidung, basierend auf unseren eigenen Regeln. Simone nutzt es nicht, um einen neuen Look zu kreieren oder jemand anderem zu ähneln, sondern um Spaß zu haben, ihre Geschichte zu erzählen und ihren Stil auszudrücken. Und genau das ist ein wunderbares Beispiel für Loslassen.

Lasst uns dem Kult des sauberen Mädchens ein Ende setzen.

Mit ihren rosigen Wangen, den kaum geschminkten Lippen und den unschuldigen Augen – ein Make-up, das fast unauffällig wirkte – vermittelte das unschuldige Mädchen die Illusion von Natürlichkeit. Doch diese sorgfältig inszenierte Ästhetik, die vor dem Spiegel so mühelos schien, prägte sich tief in unsere Gewohnheiten ein und ließ jedes andere Make-up grotesk und unelegant erscheinen.

Doch hinter dieser scheinbaren Einfachheit verbirgt sich ein echter Zwang. Man muss einen makellosen Teint, perfekt geformte Augenbrauen, dezent volle Lippen und zart betonte Wangenknochen haben. Nichts darf unnatürlich wirken, nichts darf auffallen, nichts darf die geringste Unvollkommenheit verraten. Selbst „natürlich“ scheint heutzutage bestimmten Vorgaben zu unterliegen.

Der ständige Anblick derselben Gesichter auf unseren Bildschirmen lässt uns vergessen, dass Make-up auch ein kreativer Spielplatz sein kann. Warum sollte leuchtendes Blau dem Karneval, Lila Partys oder Glitzer Silvester vorbehalten sein? Warum sollte eine Frau auf einen besonderen Anlass warten, um ihre Lieblingsfarbe auf den Lidern zu tragen?

Make-up kennt kein Alter, und es gibt keine allgemeingültigen Regeln für seine Anwendung. Es kann dezent oder dramatisch, einfarbig oder farbenfroh, elegant oder extravagant sein. Solange es etwas über die Trägerin aussagt, hat es seinen Zweck erfüllt. Das Leben ist schon trist genug, ohne dass man es in Grau-, Beige- oder Nudetönen verbringen muss. Es ist nicht nötig, dem Gesicht noch eine weitere Schicht aufzutragen.