Diese Schminkfehler fallen besonders bei Tageslicht auf.

Man kann Stunden damit verbringen, sein Make-up zu perfektionieren … und doch kann sich alles ändern, sobald man das Haus verlässt. Natürliches Licht lügt nicht: Es enthüllt Texturen, Farben und kleinste Details, die unter Neonlicht unsichtbar sind. Es geht hier nicht darum, Regeln vorzuschreiben, sondern Ihnen ein paar Richtlinien für einen Look zu geben, der Ihnen zu jeder Tageszeit gefällt.

Tageslicht, dein bester Verbündeter

Zuallererst eine wichtige Erinnerung: Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“ beim Schminken. Du kannst mit Farben, Texturen und Stilen experimentieren, ganz wie du möchtest. Make-up ist Ausdruck deiner Persönlichkeit, keine Prüfung. Allerdings können manche Techniken je nach Lichtverhältnissen unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Natürliches Licht, das neutraler und diffuser ist, hebt oft hervor, was künstliches Badezimmerlicht abschwächt oder kaschiert.

Die Grundlage, die den Ton verändert

Das ist wohl der häufigste Fehler. Ein Foundation-Ton kann im Geschäft unter künstlichem Licht perfekt aussehen, aber draußen zu orange, zu rosa wirken oder eine Linie am Hals bilden.

Der Grund? Natürliches Licht hebt die Untertöne Ihrer Haut hervor. Ein einfacher Tipp: Testen Sie Ihren Farbton am Fenster oder überprüfen Sie Ihr Make-up bei Tageslicht, bevor Sie aus dem Haus gehen. So erzielen Sie ein gleichmäßigeres Ergebnis.

übermäßig auffällige Konturierung

Konturieren kann vor dem Badezimmerspiegel umwerfend aussehen, besonders unter Licht, das Schatten betont. Im Tageslicht wirken zu stark definierte Linien jedoch oft schärfer als beabsichtigt. Natürliches Licht schwächt künstliche Kontraste ab, wodurch konturierte Partien stärker hervortreten. Wenn Sie Ihr Gesicht konturieren möchten, wählen Sie leicht verblendbare Texturen und schwungvolle Striche. Ein gut verblendeter Bronzer kann genügen, um Wärme zu verleihen und gleichzeitig ein natürliches Aussehen zu bewahren.

Zu viel Material, zu wenig Verschmelzung

Das Auftragen von Foundation, Concealer und Puder übereinander sorgt drinnen für einen sehr ebenmäßigen Teint. Draußen hingegen offenbart das Licht die Hautstruktur stärker: Poren, feine Linien oder trockene Stellen können dadurch deutlicher sichtbar werden. Das heißt nicht, dass Sie auf diese Produkte ganz verzichten sollten, sondern lediglich, dass Sie die Menge anpassen müssen. Gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut, leichte Texturen und ein gleichmäßiges Auftragen führen oft zu einem geschmeidigeren und strahlenderen Finish.

Farben, die die Persönlichkeit verändern

Manche Lidschatten oder Rouge können je nach Lichteinfall anders wirken. Ein Farbton, der im Badezimmerspiegel zart aussieht, kann im Sonnenlicht intensiver oder umgekehrt matter erscheinen. Auch hier gibt es keine festen Regeln. Wenn Sie jedoch ein möglichst naturgetreues Ergebnis wünschen, hilft es, die Farben bei natürlichem Licht zu testen, um das Resultat besser einschätzen zu können. Neutrale oder ausgewogene Farbtöne halten in der Regel länger, während kräftigere Farben manchmal eine kleine Anpassung erfordern.

Übermäßig dichte Wimpern und Augenbrauen

Eine großzügige Mascara-Schicht oder sorgfältig gezupfte Augenbrauen wirken im Badezimmerspiegel perfekt. Im Tageslicht fallen jedoch Klümpchen oder zu harte Linien sofort auf. Ein einfacher Schritt kann den Unterschied machen: Verblenden Sie das Produkt mit einem Pinsel, um es zu verteilen und das Finish weicher zu gestalten. So bleibt die Definition erhalten und der Look wirkt gleichzeitig natürlicher.

Der Schlüssel: Make-up, das Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Diese Tipps sollen dich nicht in eine Schublade stecken oder dich dazu drängen, einem bestimmten Trend zu folgen. Sie sollen dir lediglich helfen, bestimmte Effekte zu vermeiden, die natürliches Licht fast immer verstärkt, unabhängig von deinem persönlichen Geschmack oder Stil. Letztendlich ist natürlich das Wichtigste, wie du dich fühlst. Du hast das Recht, intensives, auffälliges, leuchtendes oder minimalistisches Make-up zu lieben. Genauso hast du das Recht, ungeschminkt zu sein.

Kurz gesagt: Tageslicht ist kein Feind, sondern ein Werkzeug. Wenn du lernst, es richtig zu nutzen, kannst du dein Make-up nach Belieben anpassen und dabei trotzdem dem treu bleiben, was dir guttut.