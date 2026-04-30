Sich selbst zu pflegen ist kein Luxus, sondern eine tägliche Notwendigkeit. Jede Frau verdient eine individuell auf sie abgestimmte Schönheitsroutine, die ihrem Körpertyp, ihrem Lebensstil und ihrem Hauttyp entspricht.

Die Vielfalt der heute verfügbaren Behandlungen – von der einfachen Expressreinigung bis hin zur Hightech-Behandlung – ermöglicht es jedem Einzelnen, ein wirklich effektives Behandlungsprotokoll zusammenzustellen.

Wir beraten Sie zu den besten Möglichkeiten, Ihr Gesicht und Ihren Körper zu verschönern, ohne Kompromisse bei Qualität oder Vergnügen einzugehen.

Eine Schönheitsphilosophie, die Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt

Kein Hauttyp gleicht dem anderen. Hinter dieser einfachen Feststellung verbirgt sich eine grundlegende Tatsache: Herkömmliche Hautpflegeprodukte stoßen schnell an ihre Grenzen. Fettige Haut reagiert anders auf Anti-Aging-Behandlungen als trockene oder Mischhaut.

Deshalb bildet eine vorherige Hautanalyse die Grundlage für eine wirklich effektive Pflegeroutine.

Vor jeder Behandlung ist es wichtig, die tatsächlichen Bedürfnisse des Gesichts zu erkennen – mangelnde Feuchtigkeit, Elastizitätsverlust, fahler Teint –, damit die Behandlungsentscheidungen präzise getroffen werden können.

Personalisierte Betreuung verwandelt eine einfache Sitzung in einen wahrhaft maßgeschneiderten Moment des Wohlbefindens.

Einer Studie der französischen Dermatologischen Gesellschaft aus dem Jahr 2023 zufolge verwenden mehr als 60 % der Frauen Produkte, die für ihren Hauttyp ungeeignet sind.

Diese Abbildung verdeutlicht, wie sehr Expertenrat den Unterschied ausmacht.

Neben den sichtbaren Ergebnissen steigert eine passende Routine auch das Wohlbefinden. Sich wohlzufühlen bedeutet in erster Linie, sich selbst wertzuschätzen. Jede Frau, unabhängig von ihrer Figur, verdient diese Art der Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse.

Essenzielle Gesichtsbehandlungen für strahlende Haut

Eine vollständige Gesichtsbehandlung folgt stets einer präzisen Logik. Die Tiefenreinigung öffnet die Poren und bereitet die Haut auf die nachfolgenden Schritte vor. Das Dampfbad weicht Unreinheiten auf und erleichtert so deren Entfernung.

Als nächstes kommt das Peeling , der erste Schritt beim Exfoliationsprozess, gefolgt von der Massage , die die Mikrozirkulation anregt und die Gesichtsmuskulatur entspannt.

Die klassische Gesichtsbehandlung (89 €, 1 Stunde) veranschaulicht diesen umfassenden Ansatz perfekt: Dampfbehandlung, Ausreinigung, Peeling, Massage und eine professionelle Maske folgen aufeinander für ein klares und strahlendes Ergebnis.

Für alle, die noch einen Schritt weiter gehen möchten, beinhaltet die Signature Treatment ein Peeling mit hohem Gehalt an AHA und Vitamin C für einen strahlenden und ebenmäßigen Teint .

Diese Behandlungen sind für jedes Budget und jeden Zeitplan geeignet. Die Express-Gesichtsbehandlung (49 €, 30 Minuten) bietet eine wohltuende Auszeit mit Peeling und Massage.

Die Discovery Gesichtsbehandlung (€69, 45 Minuten) bietet einen sanften Einstieg ohne Ausreinigung, mit Peeling, Massage und Maske.

Anti-Aging und Aufpolsterung: Die Behandlungen, die wirklich etwas bewirken.

Außergewöhnliche Ressourcen im Dienste der Verjüngung

Die Chrono Repair Premium Anti-Aging-Behandlung (99 €, 1 Stunde 15 Minuten) basiert auf der Synergie bemerkenswerter Wirkstoffe. Hyaluronsäure , Schweizer Gletscherwasser und Blaualgenextrakt – dessen Wirkung der von Retinol ähnelt – polstern die Haut sofort auf und glätten sie.

Das Ergebnis: jugendliche und strahlende Haut ab der ersten Behandlung.

Eine mehrteilige Behandlungsserie verstärkt und verlängert diese Effekte. Verjüngung lässt sich nicht nach einer einzigen Behandlung feststellen; sie entwickelt sich mit der Zeit.

Dehnung und Spitzentechnologie zur Festigung

Die Gesichtsstreckung (99 €, 1 Stunde) kombiniert professionelle, präzise Massage , Muskeldehnung und Gesichtsyoga. Diese einzigartige Kombination strafft die Gesichtskonturen, reduziert Falten und feine Linien und verbessert die Spannkraft der Haut.

Es ist ein revitalisierender Ansatz, der Effektivität und Loslassen vereint.

Die High-Tech-Behandlung (€99, 1 Std. 15 Min.) nutzt die Lipokavitation im Gesicht mittels Ultraschall und Radiofrequenz, um tiefgreifend auf die Elastizität und Ausstrahlung der Haut einzuwirken.

Diese hochpräzisen Geräte verarbeiten, was mit bloßen Händen nicht zu erreichen ist.

Zellerneuerung und strahlende Haut: Peeling als Herzstück Ihrer Pflegeroutine

Das New Generation Organic Peel (99 €, 45 Minuten) ist eine wahre Revolution im Bereich der Exfoliation . Diese verjüngende Behandlung eignet sich für fahle, müde Haut, Haut nach Akne oder Haut mit Pigmentflecken .

Dank des AHA+-Mikro-Peelings mit konzentrierter Milchsäure wird eine tiefe Zellerneuerung angeregt.

Die Ergebnisse sprechen für sich: strahlende Haut, ein ebenmäßiger Teint, reduzierte Aknenarben und gemilderte Fältchen. Für optimale Ergebnisse wird eine Kur von 4 Sitzungen empfohlen.

Diese Behandlung beinhaltet notwendigerweise ein Rezept für zu Hause, einschließlich des Kaufs einer mikrobiomfördernden Lotion (39 €), um eine konsequente Nachsorge zwischen den einzelnen Sitzungen zu gewährleisten.

Regelmäßiges Peeling ist nach wie vor einer der am meisten unterschätzten Schritte einer effektiven Schönheitsroutine für Frauen. Es befreit die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen und bereitet die Hautoberfläche optimal auf die Aufnahme nachfolgender Pflegeprodukte vor.

Innovative Behandlungen, die die weibliche Schönheit verändern

Die HD Hidr Gesichtsbehandlung (€99, 1h15) ist für alle Hauttypen und alle Altersgruppen geeignet.

Die einzigartige Kombination aus Reinigung, Peeling, Ausreinigung, Feuchtigkeitszufuhr und antioxidativem Schutz sorgt bereits ab der ersten Anwendung für einen spektakulären Glow .

Der WHISpro (99 €, 30 Minuten) überzeugt mit seinen Einwegkapseln und der innovativen Magnetinfusionstechnologie. Die Wirkstoffe dringen tief in die Hautschichten ein und erzielen so in kürzester Zeit nachweisbare Ergebnisse.

Anti-Aging, Akne, Peeling oder Verjüngung: Jede Kapsel erfüllt ein spezifisches Bedürfnis.

Die neue Prestige-Behandlung (129 €, 1 Stunde 15 Minuten) setzt neue Maßstäbe in Sachen Exzellenz. Sie vereint hochwirksame Inhaltsstoffe , die Kraft mariner Mineralien und französischen Kaviar-Extrakt, um die Haut zu regenerieren und ihr neue Vitalität zu verleihen.

Die inkludierte Kopf-, Nacken-, Schulter-, Arm- und Handmassage macht es zu einem rundum gelungenen Schönheitserlebnis.

Passen Sie Ihre Schönheitsroutine an jedes Profil und Budget an.

Schönheit hat keinen einheitlichen Preis. Hier ist ein Überblick über die Möglichkeiten, eine individuelle Pflegeroutine zusammenzustellen:

Express-Gesichtsbehandlung (49 €, 30 Min.) : Ideal für eine schnelle Peeling- und Massagepause

: Ideal für eine schnelle Peeling- und Massagepause Entdeckungs-Gesichtsbehandlung (69 €, 45 Min.) : eine sanfte erste Behandlung ohne Ausreinigung

: eine sanfte erste Behandlung ohne Ausreinigung Gesichtsbehandlung für Teenager (69 €, 1 Stunde) : Professionelle Reinigung, abgestimmt auf junge Haut

: Professionelle Reinigung, abgestimmt auf junge Haut Premium-Behandlungen für 99 € (1 Stunde bis 1 Stunde 15 Minuten) : intensive und langanhaltende Ergebnisse

: intensive und langanhaltende Ergebnisse Prestige-Behandlung (129 €, 1 Stunde 15 Minuten) : Absolute Exzellenz zur Regeneration der Haut

Teenagerinnen profitieren von einer speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Pflege . Junge Haut benötigt eine sanfte, aber dennoch konsequente Behandlung, insbesondere bei beginnender Akne.

So kann sich jede Frau eine sich stetig weiterentwickelnde Routine aufbauen, die auf ihr Lebenstempo und ihre aktuellen Prioritäten abgestimmt ist.

Sich um sich selbst zu kümmern, bleibt vor allem ein Akt der Güte, der jedem in jeder Lebensphase zugänglich ist.