Fibremaxxing: Dieser Trend, immer mehr Ballaststoffe zu essen, ist laut Experten eine trügerische Idee.

Man hört überall, dass Ballaststoffe der beste Verbündete für die Gesundheit sind, warum also nicht noch mehr davon zu sich nehmen? In den sozialen Medien verspricht der Trend „Fibremaxxing“ ein gesundes Darmmikrobiom und maximale Energie. Dieses Streben nach „immer mehr“ birgt jedoch auch einige Fallstricke, die Experten lieber herunterspielen.

Ein Trend, der aus guten Absichten entstanden ist

Seit einiger Zeit sind Ballaststoffe in aller Munde. Und das aus gutem Grund: Sie sind essenziell für eine reibungslose Verdauung, eine ausgewogene Darmflora und einen gesunden Stoffwechsel. Ein neuer Trend treibt diese positive Absicht jedoch auf die Spitze. Beim sogenannten Fibremaxxing wird die empfohlene Tagesdosis von etwa 25 bis 30 Gramm Ballaststoffen weit überschritten, manchmal sogar auf 50 oder 60 Gramm erhöht. Theoretisch klingt die Idee verlockend. In der Praxis ist sie jedoch komplexer.

@join_zoe Hast du schon mal von Fibermaxxing gehört? Das ist ein Ernährungstrend, den wir voll und ganz unterstützen – der Fokus verschiebt sich von Verzicht zu Genuss, indem man mehr ballaststoffreiche Pflanzen in jede Mahlzeit integriert. Und es geht nicht nur um mehr Ballaststoffe, sondern auch um mehr Vielfalt, Textur und Farbe. Dieses Erbsen-Pesto-Orzo (das vollständige Rezept findest du in den Kommentaren 👇) steckt voller über 10 verschiedener Pflanzen, von Erbsen und Spinat bis hin zu Walnüssen und Basilikum. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben Daily30+ hinzugefügt, das von ZOE-Wissenschaftlern entwickelt wurde, um deine Verdauung, Energie und tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen.* Schon ein Messlöffel liefert 5 g Ballaststoffe aus über 30 Pflanzen, einen angenehmen Biss und einen Extra-Schub an pflanzlicher Vielfalt – so wird Fibermaxxing zum Kinderspiel. Klicke auf den Link in unserer Bio, um Daily30+ auszuprobieren 💛 und folge uns für weitere gesunde Rezepte, die deine Darmgesundheit fördern. *Daily30+ ist von Natur aus reich an Kalzium und Kupfer. Kalzium trägt zu einer normalen Funktion der Verdauungsenzyme bei. Kupfer trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur normalen Funktion des Immunsystems bei. ♬ Originalton - ZOE

Ein regelrechter Ballaststoffmangel in der modernen Ernährung.

Diese Begeisterung für Ballaststoffe beruht auf einer wichtigen Beobachtung: Die meisten Erwachsenen nehmen nicht genügend ballaststoffreiche Lebensmittel zu sich. Zwischen verarbeiteten Lebensmitteln, raffinierten Produkten und Mahlzeiten für unterwegs geraten Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte oft in Vergessenheit. Dabei spielen diese Lebensmittel eine zentrale Rolle für die gesunde Funktion unseres Körpers. Sie fördern einen regelmäßigen Stuhlgang, nähren die nützlichen Darmbakterien, stabilisieren den Blutzuckerspiegel und helfen, bestimmten Krankheiten, darunter Darmkrebs, vorzubeugen. Mit anderen Worten: Mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen, ist ein hervorragendes Ziel.

Wenn zu viele Ballaststoffe kontraproduktiv werden

Das Problem entsteht, wenn diese Zunahme plötzlich und übermäßig erfolgt. Ihr Verdauungssystem, das an eine ballaststoffarme Ernährung gewöhnt ist, kann sich nicht über Nacht an einen massiven Zustrom pflanzlicher Stoffe anpassen. Die Folge: Blähungen, Bauchkrämpfe, Völlegefühl, weicher Stuhl oder sogar Durchfall. Dieser Überschuss kann zu übermäßiger Gärung im Dickdarm führen, was Beschwerden und Verdauungsmüdigkeit zur Folge hat. Bei manchen Menschen, insbesondere solchen mit einem empfindlichen Darm oder einer gestörten Darmflora, können diese Symptome besonders ausgeprägt sein.

Nicht alle Fasern sind gleich.

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird: Nicht alle Fasern sind gleich.

Es gibt lösliche Ballaststoffe, die beispielsweise in Hafer, Äpfeln oder Hülsenfrüchten vorkommen und im Darm ein Gel bilden, das nützliche Bakterien nährt.

Und es gibt unlösliche Ballaststoffe, die in Kleie, rohem Gemüse oder bestimmten Vollkornprodukten enthalten sind und die Darmpassage mechanisch anregen.

Beide sind wichtig, aber nur in einem ausgewogenen Verhältnis. Bei einer ballaststoffreichen Ernährung werden jedoch oft Lebensmittel mit einem sehr hohen Anteil an unlöslichen Ballaststoffen bevorzugt, manchmal auf Kosten von Ballaststoffen, die den Darm besser verträglich machen. Dieses Ungleichgewicht kann Verdauungsbeschwerden verschlimmern, insbesondere bei Menschen mit einer Empfindlichkeit gegenüber fermentierbaren Zuckern.

Konzentriere dich auf Fortschritt statt auf Leistung.

Statt sich auf maximale Nährstoffaufnahme zu konzentrieren, empfehlen Gesundheitsexperten einen schrittweisen Fortschritt. Indem Sie Ihre Ballaststoffzufuhr sukzessive erhöhen, verschiedene Ballaststoffquellen wählen und auf die Reaktionen Ihres Körpers achten, erzielen Sie nachhaltige Vorteile ohne Beschwerden. Ziel ist es nicht, einen Rekord zu brechen, sondern Ihren Körper regelmäßig, abwechslungsreich und bewusst zu ernähren. Eine Schüssel gekochtes Gemüse, eine Portion Hülsenfrüchte, ein Stück frisches Obst und Vollkornprodukte reichen oft aus, um Ihren Bedarf zu decken und gleichzeitig Ihre Verdauung zu schonen.

Die Falle der „Reinigungstrends“

Fibremaxxing gehört letztendlich in eine bekannte Kategorie: die „Detox“- oder „Reinigungstrends“, die durch extreme Praktiken schnelle Veränderungen versprechen. Doch Ihr Körper braucht keinen Überschuss, um optimal zu funktionieren. Er braucht Beständigkeit, Sanftheit und Respekt.

Kurz gesagt: Eine erhöhte Ballaststoffzufuhr ist ein gesunder und positiver Schritt für Ihren Körper, Ihre Verdauung und Ihr Wohlbefinden. Der Versuch, einen jahrelangen Mangel innerhalb weniger Tage auszugleichen, kann jedoch mehr Probleme als Nutzen bringen. Der wahre Schlüssel zu einer gesunden Verdauung liegt in Ausgewogenheit, Vielfalt und dem Hören auf Ihren Körper – Werte, die weitaus beständiger sind als jeder kurzlebige Trend.