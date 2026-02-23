Lebensmittel: Zuchtlachs im Zentrum eines globalen Gesundheitsproblems

Lachs aus Aquakulturen, der dank seiner Omega-3-Fettsäuren lange als ultimatives Gesundheitswunder galt, sieht sich nun neuen Warnungen ausgesetzt. Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen weisen auf das Vorhandensein von Schadstoffen hin und entfachen damit die Debatte über seine gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen neu.

Schadstoffe unter Überwachung

Mehrere wissenschaftliche Studien haben das Vorhandensein von Schadstoffen in bestimmten Zuchtfischen, darunter Lachs, aufgezeigt. Zu diesen Schadstoffen zählen persistente organische Schadstoffe (POP), polychlorierte Biphenyle (PCB) und verschiedene Rückstände aus der industriellen Futtermittelproduktion.

Die Nichtregierungsorganisation Oceana macht regelmäßig auf dieses Problem aufmerksam . Laut Oceana kann Zuchtlachs besorgniserregende Mengen an Schadstoffen enthalten, was unter anderem auf das Fischmehl und Fischöl zurückzuführen ist, die in der intensiven Aquakultur zur Fütterung der Fische verwendet werden. Diese Substanzen gelten als bioakkumulativ: Sie reichern sich allmählich im Fettgewebe an, während sie die Nahrungskette hinaufsteigen. Lachs ist von Natur aus ein fettreicher Fisch. Das bedeutet, dass er mehr von bestimmten Schadstoffen speichern kann als magerere Arten. Die Konzentrationen variieren jedoch je nach geografischer Herkunft, Zuchtmethoden und den jeweiligen nationalen Vorschriften.

Warum wirft die Viehzucht Fragen auf?

Zuchtlachs wird hauptsächlich in Meeresfarmen produziert, wo die Fische in hoher Dichte gehalten werden. Ihr Futter besteht oft aus Produkten anderer Fische, die selbst Meeresverschmutzungen ausgesetzt sind. Dieses System begünstigt die Anreicherung unerwünschter Substanzen.

Die europäischen, nordamerikanischen und südamerikanischen Vorschriften sind nicht identisch, was die gemessenen Werte beeinflussen kann. In den meisten Fällen entsprechen die im Handel erhältlichen Produkte den von den Gesundheitsbehörden festgelegten Grenzwerten. Dennoch werden wiederholte Expositionen gegenüber bestimmten persistenten organischen Schadstoffen aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Hormonsystem, die Entwicklung und bestimmte chronische Erkrankungen seit Jahrzehnten untersucht.

Ein globales Problem

Lachs zählt zu den meistverzehrten Fischen in Europa und Nordamerika. Das massive Wachstum der Aquakultur hat die Nachfrage gedeckt, wirft aber auch Umweltbedenken auf: lokale Verschmutzung, die Ausbreitung von Krankheiten unter Fischen und ein erhöhter Druck auf die Meeresressourcen, die zur Herstellung von Fischmehl genutzt werden.

Für Oceana ist Transparenz hinsichtlich Herkunft und Produktionspraktiken unerlässlich. Die NGO setzt sich für strengere Kontrollen und verbesserte Anbaumethoden ein, um Verunreinigungen und Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Angesichts dieser Faktoren empfehlen Experten vor allem Diversifizierung. Der Wechsel zwischen verschiedenen Fischarten, die Bevorzugung zertifizierter Produkte oder solcher aus verantwortungsvolleren Lieferketten sowie die Vermeidung einer Konzentration des Konsums auf eine einzige Fischart tragen dazu bei, das Risiko einer Anreicherung zu begrenzen.

Man muss keinen Fisch essen.

Ein wichtiger Punkt wird in der Debatte oft übersehen: Man muss weder Lachs noch Fisch essen, um gesund zu sein. Bilder aus manchen Fischfarmen zeigen erschreckende Zustände: Überbelegung, brutale Schlachtung und so weiter. Auch in der industriellen Fischerei ist die Situation nicht besser: Fische werden massenhaft gefangen, es kommen zerstörerische Fangmethoden zum Einsatz, und sie leiden unter lang anhaltenden Qualen.

Falls Ihnen diese Punkte Fragen aufwerfen, seien Sie versichert, dasseine ausgewogene, pflanzliche Ernährung Ihren Nährstoffbedarf decken kann. Eiweiß, Kalzium, Eisen, essenzielle Fettsäuren: All diese Nährstoffe sind in Hülsenfrüchten, Samen, Nüssen, Vollkornprodukten und grünem Gemüse enthalten. Ihr Körper kann optimal versorgt werden, ohne auf Meeresfrüchte angewiesen zu sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass – wie so oft in der Ernährung – alles auf Ausgewogenheit, Vielfalt und Information ankommt. Sie haben das Recht, sich zu informieren, Lieferketten zu hinterfragen, Ihre Proteinquellen zu variieren oder Ihre Gewohnheiten zu ändern. Achtsames Essen bedeutet auch, Ihren Körper, Ihre Werte und Ihre Umwelt zu respektieren.