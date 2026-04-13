Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen könnte ein Getränk eine „sanftere“ Stimulation bewirken als Kaffee.

Ernährung
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Matcha, lange Zeit traditionellen japanischen Zeremonien vorbehalten, hat sich zu einem Trendgetränk entwickelt. Sein pflanzlicher Geschmack, die intensive Farbe und das „Zen“-Image erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Doch jenseits des Stils bleibt eine Frage offen: Bietet es tatsächlich einen sanfteren Energieschub als Kaffee?

Eine andere Art von Energie in Ihrer Tasse

Kaffee wird oft mit einer schnellen, fast sofortigen Wirkung in Verbindung gebracht. Matcha hingegen wird regelmäßig als beständiger beschrieben, mit einem Energiegefühl, das sich allmählich aufbaut. Dieser Unterschied könnte durch seine natürliche Zusammensetzung erklärt werden.

Matcha enthält wie Kaffee Koffein, aber auch die Aminosäure L-Theanin. Diese Kombination weckt das Interesse von Forschern, die die Wirkung von Tee auf Konzentration und Aufmerksamkeit untersuchen. Man trinkt also nicht nur Koffein, sondern ein natürliches Duo, das sich gegenseitig optimal ergänzt.

Eine Kombination, die für die Forschung interessant ist

In einer in der Fachzeitschrift Nutritional Neuroscience veröffentlichten Studie untersuchten Forscher die Kombination von Koffein und L-Theanin bei jungen Erwachsenen. Sie beobachteten die Auswirkungen einer Dosis, die etwa 97 mg L-Theanin und 40 mg Koffein enthielt.

Die Ergebnisse zeigen eine Verbesserung bestimmter Aufmerksamkeitsfunktionen sowie eine Steigerung der subjektiv empfundenen Wachheit der Teilnehmer. Gleichzeitig verringerte sich das Müdigkeitsgefühl. Ohne einen direkten Vergleich zwischen Matcha und Kaffee anzustellen, unterstreicht diese Studie einen wichtigen Punkt: Die Wirkung von Koffein in Kombination mit L-Theanin kann sich von der Wirkung von Koffein allein auf die Aufmerksamkeit unterscheiden.

Warum Matcha als „progressiver“ wahrgenommen wird

Hierin liegt der Grund für Matchas Ruf als sanfter Energiespender. L-Theanin wird hinsichtlich seines Einflusses auf die Aufmerksamkeit und einen Zustand ruhiger Wachheit erforscht. In Kombination mit Koffein kann es zu einem ausgeglicheneren Wachheitsgefühl beitragen.

Statt eines plötzlichen Energieschubs mit anschließendem Einbruch beschreiben manche Menschen eine eher lineare, angenehme, fast einhüllende Konzentration. Eine Energie, die begleitet, anstatt zu stören. Dieses Gefühl erklärt, warum Matcha oft für Phasen konzentrierten Arbeitens, Lernens oder Aufgaben gewählt wird, die längere Aufmerksamkeit erfordern.

Matcha oder Kaffee: zwei unterschiedliche Erlebnisse

Es geht nicht darum, einen der beiden Getränke als Sieger zu küren. Kaffee ist nach wie vor beliebt wegen seiner schnell wirkenden, anregenden Wirkung. Matcha hingegen besticht durch seine sanftere Wirkung, die oft mit einem Gefühl geistiger Klarheit einhergeht.

Die Forscher bleiben jedoch vorsichtig. Studien belegen weder, dass Matcha „besser“ als Kaffee ist, noch dass er bei jedem Menschen die gleichen Wirkungen hervorruft. Die Reaktionen können je nach Koffeinempfindlichkeit, Lebensstil und Konsumkontext variieren. Letztendlich geht es nicht darum, die beiden Getränke gegeneinander auszuspielen, sondern darum zu verstehen, dass sie nicht exakt gleich wirken.

Letztendlich legt diese Forschung nahe, dass es verschiedene Wege gibt, die Aufmerksamkeit zu steigern. Manche sind intensiver, andere sanfter. Matcha veranschaulicht diese Idee einer sanfteren Energie, bei der Körper und Geist im Einklang zu sein scheinen. Dieses Gefühl eignet sich möglicherweise für diejenigen, die sich konzentrieren möchten, ohne übermäßig stimuliert zu werden. Ob Sie sich nun für Kaffee oder Matcha entscheiden – entscheidend ist, herauszufinden, was Ihrem Rhythmus, Ihrem Körper und Ihrer Arbeitsweise am besten entspricht.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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