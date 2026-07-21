Diese Früchte eignen sich am besten, um den Flüssigkeitshaushalt während Perioden intensiver Hitze aufrechtzuerhalten.

Bei hohen Temperaturen benötigt Ihr Körper mehr Wasser als je zuvor, um optimal zu funktionieren. Regelmäßiges Trinken ist unerlässlich, doch bestimmte wasserreiche Früchte können Ihre Flüssigkeitszufuhr zusätzlich deutlich verbessern. Entdecken Sie, welche Früchte Sie wählen sollten, um den ganzen Sommer über Frische, Genuss und Wohlbefinden zu genießen.

Wassermelone, der Star der schwülen Tage

Sobald es wärmer wird, ist Wassermelone die Frucht, die jeder liebt.Sie besteht zu etwa 92 % aus Wasser und ist damit eines der feuchtigkeitsspendendsten Lebensmittel. Neben ihrer natürlichen Erfrischung liefert sie Vitamine und Antioxidantien und ist dabei leicht. Ob in Scheiben geschnitten, im Obstsalat oder als Zutat in einem selbstgemachten Getränk – sie ist die perfekte Ergänzung für jede Snackpause und hilft, den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen.

Melone und rote Beeren: das unschlagbare Duo des Sommers

Melone ist genauso lecker wie Wassermelone. Auch sie hat einen hohen Wassergehalt und verwöhnt mit ihrem duftenden Fruchtfleisch. Sie ist eine hervorragende Wahl für einen erfrischenden Genuss. Erdbeeren, Himbeeren und andere Beeren gehören ebenfalls auf Ihren Teller. Sie bestehen zu über 90 % aus Wasser, sind reich an Vitaminen und bringen Farbe in Ihre sommerlichen Snacks.

Zitrusfrüchte, ein erfrischender Energieschub

Orangen, Grapefruits oder Zitronen: Zitrusfrüchte sind besonders bei steigenden Temperaturen willkommen. Ihr hoher Wassergehalt und der hohe Vitamin-C-Gehalt machen sie zu idealen Begleitern im Sommer. Ob in Segmenten, im Obstsalat oder frisch gepresst – sie bieten ein herrlich erfrischendes Geschmackserlebnis und wecken die Geschmacksknospen.

Gurke, eine unterschätzte, aber extrem feuchtigkeitsspendende Frucht

Obwohl die Gurke in der Küche oft als Gemüse gilt, ist sie botanisch gesehen eine Frucht. Und sie hat einen entscheidenden Vorteil: Sie besteht zu etwa 96 % aus Wasser und zählt damit zu den feuchtigkeitsspendendsten Lebensmitteln. Knackig und leicht, findet sie problemlos Verwendung in Salaten, Sandwiches oder sogar in selbstgemachtem aromatisiertem Wasser, um diesen eine Extraportion Frische zu verleihen.

Früchte tragen zur Flüssigkeitszufuhr bei, ersetzen aber kein Wasser.

Diese wasserreichen Früchte sind unschätzbare Helfer, wenn die Hitze einsetzt. Um ihre Vorzüge voll auszuschöpfen, sollten sie frisch und reif geerntet werden.

Sie sollten jedoch niemals Wasser ersetzen. Regelmäßiges Trinken über den Tag verteilt ist nach wie vor der wichtigste Weg, um Dehydrierung vorzubeugen, insbesondere bei Hitzewellen. Früchte ergänzen die Flüssigkeitszufuhr lediglich und liefern zudem Geschmack, Vitamine und ein angenehmes Frischegefühl.

Wassermelone, Melone, Zitrusfrüchte, Beeren oder Gurke: So viele köstliche Möglichkeiten, diesen Sommer die Vielfalt der Aromen zu genießen. Eine wunderbare Art, sich etwas Gutes zu tun und gleichzeitig saisonales Obst und Gemüse zu genießen.