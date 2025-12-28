Search here...

Ohne Brigitte Bardot wäre dieses Dessert niemals berühmt geworden.

Ernährung
Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

Es ist weich, zergeht auf der Zunge, zart süß … und hätte dennoch eine einfache Kindheitserinnerung bleiben können, weitergegeben in einer osteuropäischen Familienküche. Doch das war ohne die unerwartete Begegnung mit Brigitte Bardot, die am 28. Dezember 2025 im Herzen von Saint-Tropez verstarb . Ein Blick zurück auf die köstliche Geschichte eines Desserts, das zum Kultklassiker wurde.

Ein Filmdreh, eine Schauspielerin und eine Entdeckung

Es ist Mitte der 1950er-Jahre. Die Sonne wärmt die Straßen von Saint-Tropez, und der kleine Badeort erlebt seine ersten Erfolge im Rampenlicht. Brigitte Bardot, damals noch relativ unbekannt, dreht „ Und ewig lockt das Weib “, den Film, der ihr Leben und das des Ortes für immer verändern wird.

Zwischen den Dreharbeiten schlendert die junge Schauspielerin neugierig umher und öffnet die Tür einer Bäckerei, die von einem gewissen Alexandre Micka geführt wird, einem Polen, der sich erst kürzlich im Süden niedergelassen hat. Er bietet ihr eine Brioche an, die großzügig mit einer leichten Vanillecreme gefüllt ist , nach dem Rezept seiner Großmutter.

Liebe auf den ersten Blick mit einer Naschkatze

Brigitte Bardot kostet sie. Sie liebt sie. Sie schwärmt davon. Und diese süße Köstlichkeit bekommt einen Namen: die Tarte de Saint-Tropez. Oder genauer: die Tarte Tropézienne . Eine Hommage an die Stadt, die sie willkommen hieß … und an den Filmdreh, der sie zur Ikone machen sollte.

Dank ihr erlangte das Dessert Bekanntheit und begeisterte Filmcrew, Schaulustige und schließlich auch Touristen. Alexandre Micka ließ die Marke 1955 eintragen. Der Erfolg war überwältigend. Die Tarte Tropézienne wurde zu einem festen Bestandteil der Küche Südfrankreichs, der Côte d’Azur und schließlich der gesamten französischen Gastronomie.

Ein Dessert, das zu einem Symbol geworden ist

Auch heute noch weckt diese mit Sahne gefüllte Brioche sofort Assoziationen an den Glamour der 1960er-Jahre, Sommer in Saint-Tropez und die unbeschwerte Eleganz einer vergangenen Ära. Sie ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Auslagen südfranzösischer Konditoreien und inspiriert weiterhin unzählige Variationen.

Was jedoch oft vergessen wird: Ohne Brigitte Bardots Gespür und ihren Geschmack wäre dieses Familienrezept vielleicht ein Geheimnis geblieben. Ein einziger Bissen genügte, um es zur Legende zu machen.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
Article précédent
Täglich Kaffee trinken: die positiven (und negativen) Auswirkungen, die Sie nicht vorhergesehen haben.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Täglich Kaffee trinken: die positiven (und negativen) Auswirkungen, die Sie nicht vorhergesehen haben.

Täglicher Kaffeekonsum kann eine schützende Wirkung auf die psychische Gesundheit haben… allerdings nur bis zu einer gewissen Dosis,...

Eigene Speisen ins Restaurant mitbringen: Was steckt hinter diesem neuen kulinarischen Trend?

Vielleicht haben Sie es schon beobachtet oder sogar selbst ausprobiert: Bei diesem Trend bringt man sein selbst zubereitetes...

Darum sollten Sie diese Lebensmittel beim Fasten meiden.

Morgens voller Tatendrang aufzuwachen, ist oft ein energiegeladener Prozess … doch der Magen ist möglicherweise noch nicht bereit...

Dieses Brot, das jeder für „gesund“ hält, ist in Wirklichkeit sehr kalorienreich.

In den letzten Jahren haben bestimmte Brotsorten einen fast schon wundersamen Nimbus erlangt. Glutenfrei, goldbraun (und so weiter)...

Dieses in Vergessenheit geratene Dessert unserer Großmütter würde uns helfen, besser durch den Winter zu kommen.

Was wäre, wenn die Lösung, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen, in einem vergessenen Dessert läge,...

Jeden Abend Suppe essen: Das Geheimnis der Vitalität? Die Meinung einer Ernährungswissenschaftlerin

Nährend und leicht verdaulich, unglaublich wohltuend und einfach abzuwandeln – Suppe ist manchmal die einzige Mahlzeit am Abend....

© 2025 The Body Optimist