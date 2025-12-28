Search here...

Brigitte Bardot starb im Alter von 91 Jahren: Schönheit und Rebellion bis zum Schluss

Capture écran - Documentaire "Portrait intime d'une star"

Brigitte Bardot, die legendäre französische Schauspielerin und engagierte Tierschützerin, starb am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in Saint-Tropez. Als Schönheitsikone hinterlässt sie ein vielschichtiges Bild, das gleichermaßen bewundert wie kontrovers diskutiert wird.

Ein Star, der zur Legende wurde

Bardot, die 1956 mit „ Und ewig lockt das Weib “ berühmt wurde, verkörperte schnell eine neue Art weiblicher Freiheit. Auf der Leinwand wie im wahren Leben lehnte sie Normen ab und stellte die gängigen Vorstellungen von Weiblichkeit infrage. Muse, Schauspielerin, Sängerin – sie wurde zu einem globalen Phänomen und zum Symbol einer ganzen Generation.

Ein ambivalenter Feminismus

Brigitte Bardot beanspruchte nie den Titel „Feministin“. Zeitweise distanzierte sie sich sogar davon und kritisierte bestimmte zeitgenössische Strömungen. Und doch verkörperte sie durch ihre Unabhängigkeit, ihre Weigerung, sich patriarchalen Vorgaben zu unterwerfen, ihre frei gewählte Karriere und ihre Fähigkeit, sich in einer männerdominierten Welt zu behaupten, auf ihre Weise eine Form des instinktiven Feminismus. Sie eröffnete Frauen einen Raum der Freiheit und trug dabei ungewollt die Last eines vom männlichen Blick geprägten Bildes.

Eine Frau in der Krise

1973, im Alter von 39 Jahren, verließ sie die Filmbranche endgültig, um sich dem Tierschutz zu widmen. Sie gründete die Brigitte-Bardot-Stiftung , eine der einflussreichsten in Europa auf diesem Gebiet. Ihr Engagement wurde zwar gelobt, ihre öffentlichen Äußerungen stießen aber auch auf Kritik.

Ein Körper im Rampenlicht der Medien, ein persönlicher Kampf

Brigitte Bardot, genannt „BB“, faszinierte viele und wurde oft auf ihr Aussehen reduziert. Doch hinter der Ikone verbarg sich eine Frau, die mit sich selbst rang und mehrfach von ihren Verletzlichkeiten, ihrem Leid und ihrem Bedürfnis nach Rückzug sprach.

