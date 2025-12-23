Search here...

Was wäre, wenn wir im Kino stricken würden? Der neue Wellness-Trend, der Menschen zusammenbringt

Kultur
Fabienne Ba.
@frainodi.crochet/Instagram

Vergessen Sie das Bild vom Stricken auf dem Sofa am Sonntag. Heute tauchen Wolle und Häkelnadeln an unerwarteten Orten auf: im Kino. Einige Kinos bieten Vorführungen an, bei denen man während des Films stricken oder häkeln darf. Das Ergebnis: ein hybrides Erlebnis, irgendwo zwischen Kulturausflug und Wellness-Ritual, das eine Generation anspricht, die nach Sinn, Verbundenheit und Geborgenheit sucht.

Die Geburtsstunde eines Konzepts, das mit allen Konventionen bricht

In der beruhigenden Dunkelheit eines Kinos bewegen sich Hände, während die Leinwand aufleuchtet. Diese sogenannten „Strick- und Entspannungssitzungen“ verändern die Rolle des Zuschauers. Man verharrt nicht länger still, sondern wird aktiv Teil des eigenen Erlebnisses. Das Licht bleibt leicht gedämpft, die Filme werden aufgrund ihrer einnehmenden Atmosphäre ausgewählt – romantische Komödien, intime Dramen, Wohlfühlgeschichten – und das dezente Ticken der Nadeln wird zum beruhigenden Soundtrack.

Die sich wiederholende Geste stört keineswegs das Seherlebnis, sondern begleitet die Geschichte und fördert eine andere Art der Aufmerksamkeit – eine geerdetere, eine körperlichere. Diese neue Art, Kino zu erleben, lädt uns ein, innezuhalten, durchzuatmen und Körper zu feiern, die präsent, entspannt und kreativ sind.

Wenn Wohlbefinden durch die Hände kommt

Stricken bietet Ihrem Körper eine Aktivität, die für jeden geeignet ist. Die sich wiederholenden Bewegungen fördern die Entspannung, helfen, Verspannungen zu lösen und vermitteln jene tiefe Ruhe, die man oft in der Meditation sucht. Hier gibt es keinen Leistungsdruck: Jeder Maschenstich ist ein Erfolg, jede Pause wird wertgeschätzt. Ihre Hände arbeiten, Ihr Geist kommt zur Ruhe und Ihr Körper – ganz gleich, welche Form er hat – wird mit Wohlwollen empfangen.

In der Gruppe verstärkt sich dieser Effekt um ein Vielfaches. Man tauscht Tipps aus, vergleicht Texturen und freut sich über einen gelungenen Stich. Diese unaufdringliche Geselligkeit schafft einen geschützten Raum, in dem müde Körper zur Ruhe kommen, Schultern entspannen und sich jeder willkommen fühlt, genau so, wie er ist.

Eine Gemeinschaft, die Gutes tut

Dieses Format ist besonders ansprechend für Menschen, die sich in lauten oder überfüllten Umgebungen nicht immer wohlfühlen. Introvertierte, ängstliche Menschen, Eltern, die eine kreative Auszeit suchen: Jeder findet hier seinen Platz. Die Gemeinschaft, die sich um diese Treffen bildet, ist offen und einladend. Hier gibt es keine Wertung, nur die Freude, einen ruhigen, gemeinschaftlichen und zutiefst menschlichen Moment zu teilen.

Millennials und die Generation Z sind dabei.

Das explosive Wachstum dieses Trends ist auch den sozialen Medien zu verdanken. Auf TikTok und Instagram erleben Stricken und Häkeln ein spektakuläres Comeback. Junge Erwachsene entdecken Handarbeiten als Ausdruck von Selbstfürsorge wieder – eine willkommene Abwechslung von der Bildschirmzeit. Programmkinos haben dies erkannt: Mit diesen Vorführungen unter der Woche locken sie ein neugieriges und treues Publikum an, das Kultur auf eine andere Art erleben möchte.

Hin zu einer nachhaltigen kulturellen Freizeitgestaltung

Nach Yoga im Kino und immersiven Erlebnissen ist das „Häkelkino“ Teil einer breiteren Bewegung: dem „kollektiven Entschleunigen“. Einige Kinos gehen sogar noch einen Schritt weiter und bieten fertige Sets, thematische Filme und sogar Treffen mit Häkeldesignern an. Ein Beweis dafür, dass Wohlbefinden Freude bereiten, für jeden zugänglich sein und geteilt werden kann.

Letztendlich geht es beim Stricken im Kino darum, sich selbst das Recht zu geben, sich Zeit zu nehmen, den lebendigen und kreativen Körper zu feiern und in einer Welt, die sich oft zu schnell dreht, wieder Verbundenheit zu schaffen. Und was wäre, wenn das die wahre Magie des Kinos von heute wäre?

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Was Ihr Wunsch, dieselbe Serie immer wieder anzusehen, verrät

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Was Ihr Wunsch, dieselbe Serie immer wieder anzusehen, verrät

Haben Sie sich jemals dabei ertappt, wie Sie Ihre Lieblingsserie zum dritten oder gar zehnten Mal anschauen? Weit...

„Speed Watching“, der Trend, der uns dazu bringt, Videos im Schnellvorlauf zu konsumieren.

Diese Option ist Ihnen auf YouTube oder TikTok sicher schon aufgefallen: die Möglichkeit, die Videowiedergabe zu beschleunigen. Diese...

Die magische Kraft der Ghibli-Filme für Ihre Gesundheit (und die Wissenschaft bestätigt es).

Neben der Erweckung unseres inneren Kindes und der Vermittlung wichtiger Werte sind die Filme von Studio Ghibli Balsam...

Diese Sängerin gibt es nicht… und sie ist bereits 3 Millionen Dollar wert.

Ein neuer „Star“ mischt die Musikindustrie auf, ohne jemals eine Bühne betreten zu haben: Xania Monet, eine KI-generierte...

Dachten Sie, „Stranger Things“ sei erfunden? Hier ist die wahre Geschichte dahinter.

„Stranger Things“ kehrt am 27. November mit seiner finalen Staffel auf unsere Bildschirme zurück. Die Serie, die Zuschauerrekorde...

© 2025 The Body Optimist