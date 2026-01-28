Search here...

Eine Fortsetzung des Films „Dirty Dancing“ ist angeblich in Planung und sorgt bei den Internetnutzern für große Begeisterung.

Léa Michel
Nach jahrelangem Warten gibt das kanadisch-amerikanische Unternehmen Lionsgate konkrete Neuigkeiten zur Fortsetzung von „Dirty Dancing“, dem Kultfilm von 1987, bekannt. Die amerikanische Schauspielerin Jennifer Grey wird erneut in ihre ikonische Rolle als „Baby“ schlüpfen, und die Internetnutzer jubeln über die Ankündigung dieses Projekts, das immer mehr an Fahrt gewinnt.

Ein renommiertes Team zur Ehrung des Klassikers

Das Studio hat Berichten zufolge die Produzenten von „Die Tribute von Panem“ und „Crazy Rich Asians“, Nina Jacobson und Brad Simpson, für die mit Spannung erwartete Fortsetzung engagiert, deren Kinostart für 2022 geplant ist. Jennifer Grey, die für ihre Darstellung von Frances „Baby“ Houseman für einen Golden Globe nominiert war, wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr, 2026, beginnen. Das Drehbuch stammt von Kim Rosenstock, der Gewinnerin des Humanitas-Preises 2025.

Jennifer Greys bewegende Worte

In einem Interview zeigte sich Schauspielerin Jennifer Grey tief bewegt: „Die Rolle der Baby liegt mir sehr am Herzen, wie so vielen Fans auch. Ich habe mir lange ausgemalt, was aus ihr Jahre später werden würde, aber es brauchte das richtige Team, um das Vermächtnis des Originalfilms zu wahren. Das Warten hat bald ein Ende!“ Zuvor hatte sie in der „Drew Barrymore Show“ bereits die Bedeutung von Tanz, Musik und Emotionen in dieser Fortsetzung erwähnt.

Ein Projekt, das dem ursprünglichen Geist treu bleibt

Adam Fogelson, Präsident der Lionsgate Motion Picture Group, lobte dieses „Superteam“ dafür, den Zauber von Kellermans Filmen zurück auf die Leinwand zu bringen. Das Fehlen des amerikanischen Schauspielers Patrick Swayze, der Johnny Castle verkörperte (und 2009 verstarb), hinterlässt eine Lücke, doch der Film verspricht, die Emotionen, die Musik und die Romantik des ersten Teils wiederzubeleben. Die Besetzung bleibt vorerst geheim.

Diese Ankündigung lässt die Begeisterung für „Dirty Dancing“ neu aufleben, einen zeitlosen Film, der Generationen immer wieder aufs Neue fesselt. Mit Jennifer Grey als Regisseurin und einer ambitionierten Produktion können Fans von einer triumphalen Rückkehr auf die große Leinwand träumen – ein unvergessliches Erlebnis steht bevor!

