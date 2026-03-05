Eine Serie, die vom Fall Gisèle Pelicot inspiriert ist und in der Meryl Streep die Hauptrolle spielt? Das Projekt spaltet bereits die Meinungen.

Der Vergewaltigungsfall von Mazan erschütterte die Welt. Nachdem sie ihre Stimme erhoben hatte, wurde Gisèle Pelicot zum Gesicht eines ganzen Kampfes und zum Inbegriff von Widerstandskraft. Sie griff zum Stift, um ihre Geschichte in der Ich-Form zu erzählen. Mit ihrem eindringlichen Buch „Et la joie de vivre“ (Und die Freude am Leben) verarbeitet sie das Grauen und gibt dem Unaussprechlichen Worte. Parallel zu diesem bedeutenden kulturellen Ereignis ist Berichten zufolge eine Serie in Planung, die diese wahre Kriminalgeschichte, die zu einem kollektiven Kampf geworden ist, für die Leinwand adaptieren soll. Doch die Umwandlung einer familiären Tragödie in einen fiktionalen Film ist ein riskantes Unterfangen, selbst mit Meryl Streep in der Besetzung.

Ist eine Serie über den Fall Pélicot in Vorbereitung?

Viele Serien haben es gewagt, extrem schwere Fälle auf dem Bildschirm darzustellen und dabei so realitätsnah wie möglich zu bleiben, so grausam sie auch sein mag. Da ist die Miniserie „Sambre“, die die Serienvergewaltigungen von Jean-Xavier de Lestrade aus der Perspektive der Opfer schildert; die „Monster“-Saga, die ein erschreckendes Bild der furchterregendsten Serienmörder der Geschichte zeichnet; und die Serie „Der Fall Laura Stern“, die sich einfühlsam mit Femizid auseinandersetzt und dabei Sensationsgier vermeidet. Ein weiterer Fall, der beträchtliches Medieninteresse geweckt und weit über Frankreichs Grenzen hinaus Empörung ausgelöst hat, könnte bald in Fernsehprogrammen zu finden sein.

Wir erinnern uns noch immer an diese entsetzliche Geschichte. Die Geschichte einer Frau, die Opfer eines durch Drogen ermöglichten sexuellen Übergriffs wurde und von etwa fünfzig Männern missbraucht, geschändet und entmenschlicht wurde – unter den tatenlosen Blicken ihres eigenen Ehemanns. Die Geschichte einer Mutter, die ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt und über zehn Jahre lang als Sexsklavin missbraucht wurde. Wir erinnern uns auch an eine trotzige und widerstandsfähige Frau, die sich dem Schweigen dieser Geschichte widersetzt und das Gewissen der Menschen aufrütteln will.

Gisèle Pelicots Stimme könnte auf den Lippen von Meryl Streep ein Echo finden. Nach der Veröffentlichung eines Buches, dessen Titel ihre Genesung und ihren Gemütszustand nach dem Prozess widerspiegelt, setzt sie ihre Aufklärungskampagne mit Filmen fort. Laut der französischen Zeitschrift „Marianne“ hat sie zugestimmt, dass das amerikanische Fernsehen ihre Geschichte adaptiert und die Mauern des Eheschlafzimmers, dem Schauplatz ihrer Qualen, einreißt. „Damit die Scham auf die Täter übergeht.“

Meryl Streep wurde für die Rolle der Gisèle Pelicot erwähnt.

Die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep gilt als Favoritin für die Rolle der Gisèle Pelicot in diesem Film, der sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Die Schauspielerin, die die skrupellose Miranda Priestly in „Der Teufel trägt Prada“ verkörperte und im Musical „Mamma Mia!“ mitwirkte, könnte einen kurzen Bob und eine dunkle Brille tragen – zwei Merkmale, die neben der erhobenen Faust zu feministischen Symbolen geworden sind.

Die Schauspielerin, ein Hollywood-Wunderkind und lebende Legende, scheint die nötige Statur zu besitzen, um diese heikle Rolle zu tragen und ihr gerecht zu werden. Meryl Streep ist im Kino ein Garant für Erfolg. Sie verkörpert jede ihrer Figuren so vollkommen, dass sie das Publikum verstört. Von der kompromisslosen Margaret Thatcher über die verächtliche Chefredakteurin bis hin zur zähen Fabrikarbeiterin – Meryl Streep ist eine Chamäleon-Schauspielerin. Zufälligerweise, ob nun zufällig oder nicht, ist sie nur drei Jahre jünger als Gisèle Pelicot. Allerdings befindet sich diese Serie noch in der Verhandlungsphase.

Horrorfilme verfilmen: Ein Projekt, das Diskussionen auslöst

Selbst mit einer so angesehenen Persönlichkeit wie Meryl Streep im Rücken wird diese Serie, die allerlei Spekulationen befeuert, mit Skepsis betrachtet. Manche preisen sie bereits als wichtigen Beitrag zur Aufklärung, der die schlimmsten Seiten der menschlichen Natur beleuchtet und als Aufruf im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen dient. Andere, skeptischere Beobachter, warnen vor Betrug und befürchten, dass das Ganze zu einer plumpen Fiktion oder gar einem PR-Gag verkommen wird.

Trotz umfangreicher Zeugenaussagen, regelmäßiger öffentlicher Stellungnahmen und eines umfassenden Buches, das diese Gräueltaten aus erster Hand dokumentiert, befürchten viele Fehltritte und ein Medienspektakel. Auf X (ehemals Twitter) scheiden sich die Geister, auch in politischen Kreisen. Die ehemalige Ministerin Ségolène Royal fand deutliche Worte und bezeichnete das Projekt als „grauenhaft“ und hielt es für eher unangebracht als nützlich.

Die Gefahr des Voyeurismus, Fragen nach den Absichten der Filmemacher … diese Serie über den Pelicot-Fall ist vorerst nur ein erster Schritt. Dennoch wirft sie Fragen für die Öffentlichkeit auf. Es bleibt zu hoffen, dass die am stärksten betroffene Frau bei diesem Projekt, das das Unbeschreibliche zeigen wird, ein Mitspracherecht erhält.

Eine Studie zeigt, dass ängstliche Menschen sich möglicherweise zu einem bestimmten Filmgenre hingezogen fühlen.

