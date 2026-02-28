Search here...

Eine Studie zeigt, dass ängstliche Menschen sich möglicherweise zu einem bestimmten Filmgenre hingezogen fühlen.

Kultur
Léa Michel
Photo d'illustration : Kevin Woblick/Unsplash

Was wäre, wenn Ihre Filmabende viel darüber verraten würden, wie Sie die Welt erleben? Eine aktuelle Studie legt nahe, dass Ihre Filmvorlieben die inneren Abläufe Ihres Gehirns widerspiegeln könnten, insbesondere wenn Sie ängstlich, sensibel und stark mit Ihren Emotionen verbunden sind.

Eine deutsche Studie, die das Gehirn untersucht

Diese in der Fachzeitschrift Frontiers in Behavioral Neuroscience veröffentlichte Studie wurde von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) durchgeführt. Die Wissenschaftler analysierten 257 Teilnehmer mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI), einer Technik, die die Beobachtung der Hirnaktivität in Echtzeit ermöglicht.

Den Freiwilligen wurden Gesichter gezeigt, die Wut oder Angst ausdrückten. Gleichzeitig maßen die Forscher die Aktivierung zweier wichtiger Hirnregionen: der Amygdala, die an der Emotionsverarbeitung beteiligt ist, und des anterioren cingulären Cortex, der mit der Emotionskontrolle in Verbindung steht. Ziel war es, herauszufinden, ob unser Filmgeschmack mit einer spezifischen Art der Verarbeitung starker Emotionen zusammenhängt.

Action und Komödien: ein emotionaler Spielplatz

Die Ergebnisse sind faszinierend. Menschen, die sich für Actionfilme begeistern, zeigen eine besonders ausgeprägte Aktivierung in den beiden untersuchten Hirnarealen, wenn sie mit negativen Reizen konfrontiert werden. Anders ausgedrückt: Ihr Gehirn reagiert intensiv auf Angst oder Wut.

Dieses Profil findet sich häufig bei ängstlichen, überempfindlichen Persönlichkeiten oder solchen, die sehr empfänglich für emotionale Schwankungen sind. Diese Sensibilität ist keineswegs eine Schwäche, sondern zeugt von einem fein abgestimmten Nervensystem, das die Nuancen und Spannungen der Umgebung wahrnehmen kann.

Überraschenderweise zeigen Comedy-Fans ein ähnliches Aktivierungsmuster. Ob die Emotion nun durch den Adrenalinrausch einer Verfolgungsjagd oder den Ausbruch von Lachen ausgelöst wird, was gesucht wird, ist Intensität: der Nervenkitzel, die Dynamik, der Energieschub.

Für ängstliche Menschen könnten diese Filme eine Art kontrollierte Katharsis bieten: Man erlebt starke emotionale Höhepunkte, aber innerhalb eines sicheren, komfortablen und vorhersehbaren Rahmens. Das Sofa wird so zu einem geschützten Raum für die Erkundung der eigenen Gefühle.

Thriller und Dokumentarfilme: Die Wahl der Distanz

Im Gegensatz dazu zeigen Menschen, die Thriller, Krimis oder Dokumentarfilme bevorzugen, eine gemäßigtere Gehirnreaktion auf negative Reize. Ihr Gehirn scheint intensive Emotionen effektiver zu filtern und so eine Überlastung zu verhindern.

Diese Personen, die oft als ruhig, gelassen oder analytisch beschrieben werden, neigen zu distanzierteren Erzählweisen. Selbst in angespannten Situationen ermöglicht ihnen diese Erzählweise, ein gewisses Maß an intellektueller Kontrolle über die Situation zu bewahren.

Wie die Psychologin Esther Zwiky zusammenfasst, neigen Menschen dazu, Genres zu wählen, die ihr Gehirn auf eine Weise stimulieren, die ihren inneren Bedürfnissen am besten entspricht. Daher wählt man Filme nicht zufällig aus, sondern solche, die am ehesten mit der eigenen emotionalen Verfassung in Resonanz stehen.

Wege zur Therapie

Diese Entdeckungen eröffnen interessante Perspektiven im therapeutischen Bereich. Für ängstliche Menschen könnten Actionfilme als emotionales Ventil dienen. Sie könnten die natürliche Überempfindlichkeit in kontrollierte, fast berauschende Adrenalinschübe umwandeln.

Umgekehrt können Thriller ein Trainingsinstrument zur Stärkung der Stresstoleranz sein, insbesondere für eher gelassene Persönlichkeiten, die ihre Resilienz gegenüber Unerwartetem entwickeln möchten. Es geht nicht darum, den eigenen Geschmack starr zu kategorisieren, sondern zu erkennen, dass die eigene Reaktion auf eine Geschichte die innere Fülle widerspiegelt. Ängstlichkeit bedeutet oft, besonders empfänglich, intuitiv und verbunden zu sein. Gelassenheit hingegen bedeutet, die eigenen Emotionen zu reflektieren, zu analysieren und zu steuern.

Letztendlich ist Ihr Lieblingsgenre vielleicht nicht nur einfache Unterhaltung. Es könnte durchaus ein Spiegelbild Ihrer Gefühlswelt sein.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Wie dieser Künstler „dicke Körper“ zu einem zentralen Thema der Kunst macht

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Wie dieser Künstler „dicke Körper“ zu einem zentralen Thema der Kunst macht

In Galerien wie auf Laufstegen bleiben bestimmte Körper leider an den Rand gedrängt. Was wäre, wenn Kunst ein...

Nach Pamela Anderson ist die Besetzung des „Baywatch“-Reboots interessant.

Zweitausend Schauspieler, Models und angehende Rettungsschwimmer strömten kürzlich bei strahlendem Sonnenschein an den Strand von Marina del Rey...

Staffel 3 von "Wednesday": Ein Tim-Burton-Stammgast stößt zur Serie hinzu

Frisch aus Hawkins und seinen Demogorgons angekommen, lebt sich Winona Ryder an der Nevermore Academy ein. Die offizielle...

"Hannah Montana" kehrt 20 Jahre später zurück: Miley Cyrus' überraschende Ankündigung

Zwanzig Jahre nach ihrem Debüt auf dem Disney Channel steht „Hannah Montana“ vor ihrem großen Comeback. Miley Cyrus...

Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl hatte unerwartete Auswirkungen… er reichte sogar bis in die New Yorker Kanalisation.

Der Auftritt des puerto-ricanischen Rappers und Sängers Bad Bunny in der Halbzeitshow des Super Bowl LX lockte ein...

Nach dem Louvre-Raub ist Eugenies Krone auf zuvor unveröffentlichten Fotos nicht wiederzuerkennen.

Bisher unveröffentlichte Fotos des Louvre-Museums zeigen den Zustand der Krone von Kaiserin Eugénie, die nach dem Diebstahl am...

© 2025 The Body Optimist