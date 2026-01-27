3 Millionen Zuhörer für eine Sängerin, die gar nicht existiert: Wer ist Sienna Rose wirklich?

Drei Millionen monatliche Hörer auf Spotify, mehrere Songs in den Viral Top 50… und doch deutet alles darauf hin, dass Sienna Rose keine echte Sängerin ist, sondern ein Musikprojekt, das mithilfe künstlicher Intelligenz entstanden ist. Diese geheimnisvolle Neo-Soul-Stimme, die sowohl das breite Publikum als auch Prominente in ihren Bann zieht, wird ungewollt zum Symbol für die zunehmende Verschmelzung von Künstlern und Algorithmen.

Ein Spotify-„Entdeckungskünstler“, der noch nie eine Bühne betreten hat

Sienna Rose erschien im Herbst 2025 mit einer Handvoll intimer Jazz-Soul-Tracks auf Streaming-Plattformen, darunter „Into the Blue“, „Safe With You“ und „Where Your Warmth Begins“. Innerhalb weniger Wochen schafften es drei Tracks in Spotifys Viral 50, und ihre Leadsingle überschritt 5 Millionen Streams, während sie 3 Millionen monatliche Hörer erreichte oder übertraf.

Auf dem Papier sieht alles nach dem Aufstieg einer neuen Sensation aus: eine professionelle Spotify-Biografie, ein Neo-Soul-Stil, Vergleiche mit etablierten Sängerinnen wie der britischen Sängerin Olivia Dean. Doch bisher gibt es weder Konzerte, noch Musikvideos, Interviews oder Promotion-Tourneen, die die Existenz einer Person hinter diesem Namen bestätigen.

Beunruhigende Hinweise: ein Künstler ohne Gesicht oder Netzwerk

Die ersten Zweifel kamen bei Fans und Musikliebhabern auf, denen ein ungewöhnliches Detail auffiel: Sienna Rose war weder in den sozialen Medien noch über eine einfache Google-Suche außerhalb von Streaming-Plattformen zu finden. Für einen so erfolgreichen „Newcomer“ war diese völlige Online-Abwesenheit mehr als überraschend. Inzwischen existiert ein Instagram-Account mit Videos, die angeblich die Künstlerin zeigen. Doch das reicht nicht aus, um die Zweifel mancher auszuräumen: In Zeiten, in denen künstliche Intelligenz ultrarealistische Videos von „menschlichen“ Charakteren produzieren kann, bleiben Zweifel bestehen.

Ein weiteres verdächtiges Detail: Zwischen Ende September und Anfang Dezember veröffentlichte Sienna Rose mindestens 45 Titel auf Streaming-Plattformen – ein Produktionstempo, das für einen einzelnen Künstler praktisch unmöglich zu bewältigen ist. Mehrere Hörer beschrieben zudem „etwas generische Texte“, „sehr formelhafte Strukturen“ und sogar „ein Rauschen oder eine Klangtextur“, die typisch für KI-generierte Musik sei.

