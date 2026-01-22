Sophie Turner als Lara Croft: Die Schauspielerin verspricht, diese ikonische Heldin neu zu definieren.

Schauspielerin Sophie Turner tauscht Sansa Starks Tierfell gegen das grüne Tanktop und den Holster der legendären Lara Croft. Sie wurde für die Rolle der coolsten Heldin der Popkultur in der kommenden Tomb-Raider-Serie auf Prime Video ausgewählt. Die Schauspielerin, die ihr Talent bereits am Set von Game of Thrones unter Beweis stellte, tritt in dieser starken Frauenrolle die Nachfolge von Angelina Jolie an und verleiht der wagemutigen Abenteurerin eine ganz neue Dimension.

Sophie Turner als Lara Croft: überzeugende Bilder

Sie ließ die Augen junger Mädchen leuchten, während diese ihre Identität fanden, und verzauberte Teenager in den Wirren der Pubertät. Lara Croft ist weit mehr als eine Videospiel-Ikone der 90er-Jahre; sie ist die erste Verkörperung einer emanzipierten Frau, die Wegbereiterin einer Bewegung, die weit über die pixelige Welt der Videospiele hinausreicht. Neben der Verherrlichung des Archäologenberufs und dem Einfluss auf unsere Schulwahl hat Lara Croft auch unsere kollektive Vorstellungskraft geprägt. Als willensstarke, mutige, selbstbewusste und unabhängige Heldin bewies sie uns, dass körperliche Stärke und Intelligenz in ein und demselben, wenn auch standardisierten, Körper koexistieren können.

Lara Croft, die von Angelina Jolie und Alicia Vikander auf die Leinwand gebracht wurde, wurde schon in vielen Gestalten dargestellt. In der kommenden Tomb-Raider-Serie, die das beeindruckende Angebot von Prime Video erweitern wird, verkörpert Sophie Turner die ikonische Heldin. Die ersten Bilder lassen bereits auf eine moderne Interpretation schließen, die der Originalgeschichte und dem psychologischen Porträt von Lara Croft treu bleibt.

Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in der mittelalterlichen Welt von „Game of Thrones“ und der apokalyptischen Handlung von „X-Men“, ist es gewohnt, starke und widerstandsfähige Frauen darzustellen. Authentischer und nahbarer als ihre Vorgängerinnen will Sophie Turner die Faszination von Lara Croft neu entfachen. Die Fans feiern diese vielversprechende Besetzung mit einer Flut von Flammen-Emojis und begeistertem Applaus. Die einzige Frage ist: Wird es ihr gelingen, Lara Crofts faszinierendem Image neues Leben einzuhauchen? Bisher ging es in filmischen Darstellungen eher um ästhetische Inszenierung als um künstlerische Freiheit.

Sophie Turner verleiht dieser stark fantasievollen Figur Tiefe.

Die größte Herausforderung bei dieser Rolle, die auf der Leinwand bereits allgegenwärtig ist, besteht darin, nicht einfach nur zu kopieren. Denn in unseren Köpfen ist Lara Croft untrennbar mit Angelina Jolie verbunden – inklusive Zopf und figurbetonter Kleidung. Um das, was das Publikum vor über zwanzig Jahren in seiner kantigen Form entdeckte, auch im echten Leben umzusetzen, nahm Sophie Turner einige Anpassungen an ihrem Aussehen vor. Sie färbte ihre Haare braun, um sich besser in die Figur einzufügen und sie authentischer darzustellen.

Auch wenn noch keine Clips veröffentlicht und keine Setfotos durchgesickert sind, verkörpert Sophie Turner zweifellos perfekt die Rolle. Mit ihrer athletischen Figur und ihrem ausdrucksstarken, natürlichen Gesicht – ganz ohne Botox – verleiht Sophie Turner Lara Croft, die Angelina Jolie als unerreichbare Halbgöttin darstellte, eine menschlichere und vielschichtigere Seite. Sie ist nicht länger nur eine beeindruckende Erscheinung, die man bewundert, sondern eine vollendete Frau, deren Schönheit man eher spürt als sieht.

Ein weiteres wichtiges Detail: Sophie Turner entgeht dem entwürdigenden männlichen Blick, jener aufdringlichen männlichen Perspektive, die den Mythos der objektivierten Frau hinter der Kamera nährt. In dieser Serie, die sich durch ausführlichere Einführungen und den Verzicht auf bloßes visuelles Spektakel auszeichnet, beabsichtigt Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge, die ursprüngliche Erzählung wieder aufzugreifen und das Drehbuch zu Lara Crofts Gunsten umzuschreiben. Denn Frauenkörper sollten keine begehrten Objekte, sondern verehrte Heiligtümer sein.

Puristen bemängeln die fehlende Ähnlichkeit mit der Heldin.

Natürlich war zu erwarten, dass die Hater ihre Tastaturen – ihre bevorzugte Waffe – zücken würden. In Foren und auf anderen Plattformen wettern Nostalgiker gegen die Besetzung. Sie kritisieren die deutlichen anatomischen Unterschiede zur Originalheldin. Schließlich hatte Lara Croft ursprünglich zwei Airbags als Brüste, einen Po, der einer BBL (Big Brother) würdig gewesen wäre, und eine so schmale Taille, dass sie nur durch die Entfernung einiger Rippen nachzuahmen war. Sophie Turner, die als Imitatorin wahrgenommen wird, erntet alles andere als allgemeine Bewunderung.

„Ich kann sie mir nicht in einer sexy Komödie vorstellen, das wäre lächerlich.“ „Sophie Turner sieht Lara Croft überhaupt nicht ähnlich: Ihr fehlen Anmut, Charisma und die markante Ausstrahlung. Ihr Schauspiel ist seelenlos.“ Das sind nur einige der negativen Kommentare, die auf Reddit kursieren. Äußerlich mag Sophie Turner zwar nicht die perfekte Kopie der Lara Croft sein, die durch die verlorenen Gräber geschleift wurde, doch innerlich erfüllt sie ihre Rolle mehr als nur.

Sophie Turner, die unter der wohlwollenden und frischen Regie von Phoebe Waller-Bridge zu Lara Croft wurde, verdient Anerkennung dafür, dass sie Standards neu definiert und Erwartungen rationalisiert hat. Während Lara Croft in früheren Versionen vor allem männliche Fantasien bediente, verkörpert sie diesmal alles, was Männer fürchten: eine muskulöse, intensive und einschüchternde Frau.