Dieses amerikanische Model lässt mit seiner Retro-Silhouette einen Strandtrend wieder aufleben.

Strandmode feiert ein Comeback. Anlässlich ihres Geburtstags teilte das amerikanische Model Lindsey Pelas auf Instagram eine Reihe sonnenverwöhnter Fotos, auf denen sie einen Badeanzug im Retro-Stil trägt. Dieses Outfit lässt einen charmanten Strandtrend wieder aufleben: Schnitte im Vintage-Stil.

Ein einteiliges Kleid mit Blumenmuster

Für diese Fotostrecke wählte Lindsey Pelas einen Badeanzug mit zartem Print aus kleinen Blümchen und schwarzen Punkten. Ein charmantes und romantisches Motiv, direkt inspiriert von vergangenen Jahrzehnten. Inmitten einer sonnenverwöhnten Wüstenkulisse posierend, verkörpert sie perfekt diese Retro-Ästhetik. Ein Strandoutfit, das sich von minimalistischeren Designs abhebt und den unbestreitbaren Charme von Vintage unterstreicht.

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Die Rückkehr der Pin-up-Ästhetik

Dieser Look ist Teil eines breiteren Trends. Nach Jahren, in denen klare Linien dominierten, kehrt die Strandmode zum Pin-up-Stil der 1950er-Jahre zurück. Strukturierte Badeanzüge, Blumenmuster, Polka Dots und Retro-Schnitte feiern ein starkes Comeback an den Stränden. Besonders Polka Dots gehören zu den wichtigsten Mustern der Saison, ebenso wie Blumenmuster, die für ihren romantischen Charme geschätzt werden. Diese Vintage-Welle gewinnt immer mehr an Beliebtheit.

Ein Geburtstagsbeitrag

Lindsey Pelas teilte diese Fotos, um ihren Geburtstag zu feiern. Ganz nach ihrer Vorliebe für sommerliche Stimmung feierte sie im Freien, in sonniger Natur. Ihre zahlreichen Follower gratulierten ihr umgehend und lobten die strahlenden Bilder.

Mit diesem floral gemusterten Badeanzug lässt Lindsey Pelas einen charmanten Strandtrend wieder aufleben. Durch die Wahl einer Retro-Silhouette beweist sie, dass Vintage am Strand nach wie vor absolut angesagt ist. Er wird all jene inspirieren, die von einem sonnigen und zeitlosen Sommerlook träumen.