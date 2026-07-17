Lange Zeit von Unsicherheiten geplagt, ändert dieses 61-jährige Model ihre Sichtweise auf ihren Körper.

Jahrelang lebte Paulina Porizkova in einer Welt, in der Äußerlichkeiten alles bedeuteten. Die heute 61-jährige ehemalige tschechisch-schwedisch-amerikanische Model erzählt offen von ihrem Verhältnis zu ihrem Körper, das von einer tiefgreifenden Wandlung geprägt ist. Ein inspirierendes Zeugnis, das jedoch etwas differenzierter betrachtet werden sollte.

Eine von Komplexen geprägte Reise

Auf Instagram veröffentlichte Paulina Porizkova ein Video , in dem sie über ihr Verhältnis zu ihrem Körper reflektiert. Viele beneiden sie seit Langem um ihre Figur, doch sie erklärt, dass sie das nie so gesehen habe. Als junges Mädchen, so erzählt sie, habe sie ihren Körper für selbstverständlich gehalten, sich nicht wirklich um ihn gekümmert und dabei stets ein Gefühl der Unzufriedenheit verspürt.

Trotz ihrer internationalen Modelkarriere gibt sie zu, sich oft mit anderen zu vergleichen und sich auf das zu konzentrieren, was sie als unvollkommen empfindet. Dieser Druck verdeutlicht, dass Unsicherheiten nicht allein von der Wahrnehmung anderer abhängen.

Mit 61 Jahren eine deutlich friedlichere Lebenseinstellung

Im Laufe der Zeit hat sich ihre Sichtweise verändert. Heute erklärt Paulina Porizkova, dass sie ihrem Körper gegenüber viel dankbarer ist. Sie sagt, sie schätze alles, was er ihr über die Jahre ermöglicht hat, und bekräftigt, dass sie sich nicht mehr schämt, ihre Falten, ihre Haut oder die Spuren der Zeit zu zeigen. Anstatt einem idealisierten Bild nachzueifern, feiert sie lieber ihren Körper, der immer schon zu ihr gehört hat. Es ist für sie eine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten, ihre Lebenserfahrung und ihre Widerstandsfähigkeit hervorzuheben, anstatt nach Perfektion zu streben.

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Wohlbefinden beschränkt sich nicht allein auf das äußere Erscheinungsbild.

In ihrer Aussage betont Paulina Porizkova auch die Wichtigkeit der psychischen Gesundheit. Für sie basiert das Selbstwertgefühl ebenso sehr auf seelischem Wohlbefinden wie auf dem Aussehen. Dieser ganzheitlichere Ansatz fördert eine wohlwollendere Sicht auf sich selbst. Es geht nicht darum, altersbedingte Veränderungen zu leugnen, sondern sie mit mehr Mitgefühl und Wertschätzung anzunehmen.

Eine inspirierende Botschaft… die jedoch im richtigen Kontext betrachtet werden muss.

Paulina Porizkovas Geschichte mag vielen Menschen, die ein friedvolleres Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln möchten, bekannt vorkommen. Ihr Weg erinnert uns daran, dass es möglich ist, die eigene Sicht auf sich selbst zu verändern, unabhängig vom Alter. Es ist jedoch wichtig, eine gewisse Distanz zu dieser Erfahrung zu wahren.

Obwohl sie heute behauptet, ungeschminkt zu sein und die Zeichen des Alterns voll und ganz zu akzeptieren, ist Paulina Porizkova tatsächlich ein ehemaliges Model, dessen Figur weitgehend den aktuellen Schönheitsidealen entspricht. Ihr beruflicher Werdegang sowie ihre finanziellen Mittel ermöglichen ihr vermutlich einen privilegierten Zugang zu Behandlungen, Fitnesstraining und einem Lebensstil, der nicht jeder hat. Ihr Aussehen spiegelt daher nicht das der Mehrheit der Frauen über 60 wider.

Paulina Porizkovas Aussage verliert dadurch jedoch nichts von ihrer Bedeutung. Im Gegenteil, sie erinnert uns daran, wie wichtig es ist, den eigenen Körper nicht mit dem von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu vergleichen, deren Lebensbedingungen oft ganz anders sind. Selbstakzeptanz bedeutet nicht, ein Schönheitsideal zu erreichen, sondern ein respektvolleres Verhältnis zum eigenen Körper aufzubauen – unabhängig von Alter, Figur oder Lebenserfahrung.