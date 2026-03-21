„Stil kennt kein Alter“: Mit 60 Jahren fasziniert dieses Model die Internetnutzer.

Die im Libanon geborene und seit 2005 in Montreal lebende Grece Ghanem absolvierte zunächst ein Masterstudium in Mikrobiologie, bevor sie 25 Jahre lang als Fitnesstrainerin arbeitete. 2015 ermutigte ihre Tochter sie, ihre Outfits auf Instagram zu posten. Was als Hobby begann, entwickelte sich rasant: Heute folgen @greceghanem über 2 Millionen Menschen, die von ihrem strahlenden Selbstbewusstsein und ihren stilvollen Outfits begeistert sind.

Motto, Signatur und Philosophie

In ihrer Instagram-Bio betont sie: „Es dreht sich alles um Mode und Selbstbewusstsein, denn Stil kennt kein Alter!“ Mit 60 Jahren widersetzt sich Grece den Zwängen des Alters. Sie trägt mit Stolz elegante Kostüme, lässige Zweiteiler, Regenbogenfarben und schicke Riviera-Kleider und kombiniert Designerstücke mit auffälligen Accessoires. Ihr Motto? „Sichtbar bleiben“ – ein leidenschaftlicher Appell gegen die Unsichtbarkeit von Frauen über 50.

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Von den Modewochen bis zu den Laufstegen

Als regelmäßiger Gast der Fashion Weeks (Paris, New York, Mailand) und gefragtes Gesicht in Magazinen läuft sie für Marken über den Laufsteg, die ihre Ausstrahlung feiern. Ihre strahlenden Fotos erhalten Tausende von Likes und begeisterte Kommentare: „Königin!“ „Pure Inspiration!“ Die ehemalige Mikrobiologin und heutige Modeikone Grece beweist, dass Eleganz sich mit der Zeit weiterentwickelt – und erinnert uns daran, dass selbst wenn sie sich an sogenannte klassische Modestandards hält, eine 60-jährige Frau, die so selbstbewusst zeitgenössischen Stil verkörpert, eine starke Inspirationsquelle für die gesamte Instagram-Community ist.

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Kurz gesagt, Internetnutzer verehren sie für ihre Authentizität. Mit 60 Jahren verkörpert Grece Ghanem eine freie Frau, die ihren Körper so annimmt, wie er ist, ohne ihn um jeden Preis verändern zu wollen. Obwohl sie gewisse Standards einhält, beruht ihr Erfolg vor allem darauf, dass sie uns daran erinnert, dass Alter weder Stil noch Ausstrahlung auslöscht – im Gegenteil, es kann sie sogar unterstreichen.