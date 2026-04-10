„Schön und frei“: Mit 62 Jahren inspiriert dieses australische Model weiterhin.

Die australische Geschäftsfrau, Model und Schauspielerin Elle Macpherson ist eine prominente Persönlichkeit in der Modebranche. Sie erregt weiterhin Aufmerksamkeit, insbesondere durch ihre öffentlichen Äußerungen zu Wohlbefinden und dem sich wandelnden Schönheitsideal im Alter.

Eine legendäre Karriere in der internationalen Mode

Elle Macpherson etablierte sich in den 1980er- und 1990er-Jahren als eines der bekanntesten Models. Unter dem Spitznamen „The Body“ posierte sie mehrfach für das Magazin Sports Illustrated. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit vielen internationalen Marken zusammen und entwickelte ihre eigene Produktlinie, wodurch sie ihren Status als Unternehmerin in der Wellnessbranche festigte. Ihr Werdegang veranschaulicht die Entwicklung von Karrieren in der Modebranche, in der manche Persönlichkeiten ihre Aktivitäten weit über den Laufsteg hinaus fortsetzen.

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Eine auf Ausgewogenheit ausgerichtete Vision des Alterns

Elle Macpherson spricht regelmäßig über die Bedeutung eines ausgewogenen Lebensstils. Sie betont, wie wichtig es ist, auf Ernährung, Schlaf und Bewegung zu achten. Sie erklärt, dass Wohlbefinden sowohl körperliche Gesundheit als auch seelisches Gleichgewicht umfasst. Laut Macpherson kann sich das Selbstvertrauen mit dem Alter verändern und somit die Wahrnehmung des eigenen Aussehens beeinflussen. Ihre Aussagen sind Teil eines breiteren Diskurses über Selbstakzeptanz und die Vielfalt der Lebenserfahrungen.

Elle Macpherson ist weiterhin in den Medien und in sozialen Netzwerken aktiv. Sie teilt regelmäßig ihre Gedanken zu Lifestyle, Gesundheit und dem Wandel des Körperbildes im Laufe der Zeit. Diese Präsenz trägt dazu bei, Diskussionen über die Repräsentation von Frauen über 60 in der Mode- und Schönheitsbranche anzustoßen.

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Eine Evolution der Schönheitsideale

Die Präsenz von Models verschiedener Generationen in Werbekampagnen verdeutlicht eine allmähliche Weiterentwicklung ästhetischer Standards. Einige Marken integrieren mittlerweile vielfältigere Profile und spiegeln damit ein wachsendes Interesse an unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen wider. Elle Macphersons öffentliche Äußerungen tragen zu dieser Entwicklung bei und unterstreichen ein Schönheitsideal, das mit Erfahrung und Ausgewogenheit verbunden ist.

Obwohl Elle Macphersons Botschaft, das Altern ohne Scham oder Reue zu akzeptieren, bei einigen Online-Nutzern Anklang findet, entspricht ihr Körper dennoch den vorherrschenden Schönheitsidealen der Gesellschaft. Diese Darstellung kann jedoch neben einer anderen, in den Medien weitgehend unsichtbaren Erwartung bestehen: der einer echten Vielfalt weiblicher Körperformen jenseits der 60. Tatsächlich werden ältere Frauen mit Körpern, die vom gängigen Ideal abweichen, insbesondere kurvige Frauen, immer noch sehr selten dargestellt, was die Bandbreite der gezeigten Bilder vom Altern der Frau weiter einschränkt.

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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elle Macphersons Karriere verdeutlicht, wie bestimmte Persönlichkeiten der Modebranche auch weiterhin nachhaltigen Einfluss ausüben. Durch ihre Medienpräsenz regt sie dazu an, über die Entwicklung von Schönheitsidealen im Laufe der Zeit nachzudenken.