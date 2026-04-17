Plus-Size-Model Ashley Graham lässt farbenfrohe Vintage-Mode neu aufleben und sorgt für Furore.

In einem Instagram-Post fasste das amerikanische Model Ashley Graham ihre Modevorlieben mit einem einfachen Satz zusammen: „Ich nehme Vintage mit einem Hauch von Kurven .“ Anschließend listete sie mehrere ikonische Modehäuser auf – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – sowie Gabriel Held Vintage.

Eine sehr selbstbewusste Archivgarderobe

In diesem Beitrag präsentiert Ashley Graham eine Vintage-Garderobe, die als echtes Stil-Statement konzipiert wurde. Die Auswahl ikonischer Labels wie Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli und Issey Miyake erschafft ein ausdrucksstarkes Modeuniversum. Mehr als nur eine kuratierte Auswahl an Stücken offenbart dieser Beitrag eine Vision von Vintage als Spielwiese, die ikonische Referenzen mit einer starken Affinität zu markanten Silhouetten verbindet.

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Eine Möglichkeit, die eigene Form zu betonen

Die Stärke dieses Posts liegt auch in seiner Bildunterschrift. Mit „Ich nehme meine Vintage-Mode mit Kurven“ verknüpft Ashley Graham die Idee eines Modearchivs klar mit einer kurvigen Figur, ohne dabei ihr Image zu beschönigen oder zu neutralisieren. Diese kurze, aber wirkungsvolle Aussage passt zu ihrer bisherigen Karriere. Ashley Graham setzt sich seit jeher für inklusive Mode ein und erinnert uns daran, dass avantgardistischer Stil, Luxus und Attraktivität niemals einem einzigen Körpertyp vorbehalten sein sollten.

Mit wenigen Worten gelingt Ashley Graham ein Beitrag, der weit über bloße Stileffekte hinausgeht. Durch die Kombination von ikonischen Marken, Vintage-Stücken und markanten Silhouetten bietet sie eine freiere, zeitgemäßere Interpretation von Archivmode. Vor allem aber erinnert dieser Beitrag daran, dass eine Vintage-Garderobe ein wahrhaft authentischer Stil sein kann.