Plus-Size-Model Ashley Graham lässt farbenfrohe Vintage-Mode neu aufleben und sorgt für Furore.

Modelle
Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

In einem Instagram-Post fasste das amerikanische Model Ashley Graham ihre Modevorlieben mit einem einfachen Satz zusammen: „Ich nehme Vintage mit einem Hauch von Kurven .“ Anschließend listete sie mehrere ikonische Modehäuser auf – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – sowie Gabriel Held Vintage.

Eine sehr selbstbewusste Archivgarderobe

In diesem Beitrag präsentiert Ashley Graham eine Vintage-Garderobe, die als echtes Stil-Statement konzipiert wurde. Die Auswahl ikonischer Labels wie Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli und Issey Miyake erschafft ein ausdrucksstarkes Modeuniversum. Mehr als nur eine kuratierte Auswahl an Stücken offenbart dieser Beitrag eine Vision von Vintage als Spielwiese, die ikonische Referenzen mit einer starken Affinität zu markanten Silhouetten verbindet.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Eine Möglichkeit, die eigene Form zu betonen

Die Stärke dieses Posts liegt auch in seiner Bildunterschrift. Mit „Ich nehme meine Vintage-Mode mit Kurven“ verknüpft Ashley Graham die Idee eines Modearchivs klar mit einer kurvigen Figur, ohne dabei ihr Image zu beschönigen oder zu neutralisieren. Diese kurze, aber wirkungsvolle Aussage passt zu ihrer bisherigen Karriere. Ashley Graham setzt sich seit jeher für inklusive Mode ein und erinnert uns daran, dass avantgardistischer Stil, Luxus und Attraktivität niemals einem einzigen Körpertyp vorbehalten sein sollten.

Mit wenigen Worten gelingt Ashley Graham ein Beitrag, der weit über bloße Stileffekte hinausgeht. Durch die Kombination von ikonischen Marken, Vintage-Stücken und markanten Silhouetten bietet sie eine freiere, zeitgemäßere Interpretation von Archivmode. Vor allem aber erinnert dieser Beitrag daran, dass eine Vintage-Garderobe ein wahrhaft authentischer Stil sein kann.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Nach meinem Abschluss an der Sciences Po hege ich eine echte Leidenschaft für kulturelle Themen und soziale Fragen.
Article précédent
„Schön und frei“: Mit 62 Jahren inspiriert dieses australische Model weiterhin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Schön und frei“: Mit 62 Jahren inspiriert dieses australische Model weiterhin.

Die australische Geschäftsfrau, Model und Schauspielerin Elle Macpherson ist eine prominente Persönlichkeit in der Modebranche. Sie erregt weiterhin...

Die als „schönstes kleines Mädchen der Welt“ bezeichnete Model Thylane Blondeau feiert ihren 25. Geburtstag

Am 5. April 2026 feierte das französische Model Thylane Blondeau ihren 25. Geburtstag. Seit ihrer Kindheit weltweit bekannt,...

„Sie hat zugenommen“: Dieses Model, das wegen ihres Aussehens kritisiert wurde, bricht ihr Schweigen.

Model Beca Michie wandte sich via TikTok an ihre Follower, um Kritik an ihrem Aussehen zu entkräften. Sie...

Plus-Size-Model Ashley Graham präsentiert in einem Satin-Outfit ihre Figur

Das amerikanische Model Ashley Graham sorgte kürzlich mit ihrem Auftritt in der „Kelly Clarkson Show“ für Furore. Sie...

Die Geschichte von Daphne Selfe, einem Model, das bis zu ihrem 97. Lebensjahr aktiv blieb.

Daphne Selfe prägte die Modegeschichte. Über sieben Jahrzehnte lang war das britische Model aktiv und wurde zu einer...

Im Sand präsentiert dieses kurvige Model stolz ihre Figur.

Model Jocelyn Corona zieht mit einem Fotoshooting in einer warmen Wüstenlandschaft alle Blicke auf sich. Auf Sand und...