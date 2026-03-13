Auf der Fashion Week verkörpert Model Emeline Hoareau das neue Gesicht der „mittleren Größe“.

Auf internationalen Laufstegen gelingt es manchen Models, schon bei ihrem ersten Auftritt einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. So auch Emeline Hoareau, ein junges Model von der Insel Réunion, die während der Fashion Weeks für Aufsehen sorgt. Mit ihrer kurvigen Figur und ihrer charismatischen Ausstrahlung verkörpert sie eine Generation von Models, die sich für eine größere Vielfalt an Körpertypen in der Modebranche einsetzen.

Ein bemerkenswerter Auftritt auf mehreren Laufstegen

Emeline Hoareau machte sich in letzter Zeit auf mehreren Modenschauen schnell einen Namen. Sie lief für diverse internationale Modehäuser und Marken während der Mailänder und Pariser Fashion Weeks. Zu ihren bemerkenswertesten Auftritten zählte ihr Laufstegauftritt für Givenchy, bei dem sie eine strukturierte Silhouette mit Leopardenmuster kombinierte. Sie lief außerdem für Marken wie BOSS und Jacquemus und festigte damit ihre Präsenz in mehreren wichtigen Modehauptstädten.

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Was versteht man unter „Midsize“-Modellierung?

Der Begriff „Midsize“ bezeichnet in der Modebranche Models, deren Maße zwischen den traditionellen Laufsteggrößen und denen sogenannter „Plus-Size“-Models liegen. Tatsächlich entsprechen diese Models oft eher dem durchschnittlichen Konsument. Der Aufstieg von Midsize-Models ist Teil eines breiteren Trends in der Modebranche, die seit einigen Jahren versucht, die Profile in Kampagnen und auf dem Laufsteg vielfältiger zu gestalten.

Die Transparenz ist in der Branche nach wie vor begrenzt.

Trotz dieser Entwicklungen wird die Vielfalt der Körperformen in der Modebranche nach wie vor selten thematisiert. Studien und Analysen zeigen, dass die meisten Models auf internationalen Laufstegen immer noch sehr schlank sind, was die Repräsentation anderer Körpertypen einschränkt. Das Auftreten von Models mit mittlerer Figur wie Emeline Hoareau wird daher oft als Fortschritt gewertet, auch wenn diese Models auf manchen Modenschauen noch relativ selten zu sehen sind.

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Eine neue Generation von Modellen

Emeline Hoareau ist Teil einer breiteren Bewegung, angeführt von anderen Models, die dazu beitragen, die Schönheitsideale in der Mode zu verändern. Zu den oft genannten Vorbildern dieser Bewegung gehören Models wie Paloma Elsesser, Ashley Graham und Precious Lee, die dazu beigetragen haben, die Vielfalt der Körperformen sichtbarer zu machen. Das Auftreten neuer Gesichter wie Emeline Hoareau zeigt, dass diese Transformationen in der Branche weiter voranschreiten.

Mit ihren bemerkenswerten Auftritten auf den Fashion Weeks etabliert sich Emeline Hoareau zunehmend als eines der neuen Gesichter des Midsize-Modelings. Ihre Präsenz auf den Laufstegen spiegelt die noch immer langsame Entwicklung der Modebranche hin zu einer vielfältigeren Repräsentation von Körperformen und Identitäten wider.