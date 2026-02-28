Diese Mutter und Tochter interpretieren Carolyn Kennedys ikonische Looks auf Instagram neu und sorgen damit für Furore.

Der Minimalismus der 90er-Jahre ist aus unseren Kleiderschränken nie wirklich verschwunden. Auf Instagram haucht ein Mutter-Tochter-Gespann – Kara Mendelsohn und ihre Tochter Ella Grace – ihm neues Leben ein, indem sie die ikonischen Silhouetten von Carolyn Bessette-Kennedy neu interpretieren. Das Ergebnis: faszinierende Videos und eine Welle der Bewunderung für zeitlose Eleganz.

Eine New Yorker Ikone, die noch immer verehrt wird

Es ist unmöglich, über den Chic der 90er-Jahre zu sprechen, ohne an Carolyn Bessette-Kennedy zu denken. Als eine der prägendsten Figuren des New Yorker Stils arbeitete sie bei Calvin Klein, als sie John F. Kennedy Jr. kennenlernte. Ihr Look begeisterte im Nu alle.

Ihre Garderobe? Klare Linien, präzise Schnitte, eine Palette neutraler Töne. Zarte Slipkleider, makellos geschnittene Mäntel, Midiröcke kombiniert mit schwarzen Rollkragenpullovern, Zigarettenjeans und dezenten Stiefeln: Alles dreht sich um Balance und Proportionen. Und in letzter Zeit erlebt ihr Stil ein regelrechtes Comeback. Zwischen der Nostalgie für die Neunziger und neuen Produktionen über die Kennedy-Dynastie – allen voran Ryan Murphys Serie „Love Story“ – etabliert sich Carolina Bessette-Kennedys Ästhetik erneut als Maßstab.

Authentische Archive, um den Zauber wiederzubeleben

Auf Instagram beschlossen Kara Mendelsohn und ihre Tochter Ella Grace, dieser Stilikone Tribut zu zollen. Ihre Idee? Ihre ikonischsten Looks mit fast musealer Präzision nachzustellen. Das Besondere an ihrem Ansatz liegt in einem entscheidenden Detail: Kara arbeitete in den 1990er-Jahren bei Calvin Klein. Sie hat einige Stücke aus den Kollektionen und Laufstegshows dieser Zeit aufbewahrt. Manche ähneln denen, die Carolyn Bessette-Kennedy trug, manche sind sogar identisch.

In den Videos auf Ella Graces Account sieht man, wie sie die Kleidung anfassen, die Originaletiketten zeigen und die Stoffe kommentieren. Ein kamelfarbener Wildleder-A-Linien-Rock kombiniert mit einem schwarzen Rollkragenpullover und kniehohen Stiefeln. Ein fließendes Kleid mit dünnen Trägern, das jede Bewegung mitmacht, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ein dezent drapiertes Karo-Ensemble. Jedes Outfit ist eine liebevolle und authentische Hommage an Ella Grace.

Die Rückkehr des „stillen Luxus“

Diese Wiederentdeckung ist Teil eines umfassenderen Trends: dem des zeitgenössischen Minimalismus, der oft als „stiller Luxus“ beschrieben wird. Auf den Laufstegen und Straßen feiern die Rückkehr langer Mäntel, geradliniger Kleider und Outfits in Schwarz-, Weiß-, Camel- oder Marineblautönen ihr Comeback.

In den 1990er-Jahren verkörperte Calvin Klein bereits diese Vision von unaufdringlichem Luxus. Heute ist dieser Ansatz besonders relevant: Investitionen in zeitlose Stücke, höchste Qualität und die Betonung raffinierter Schlichtheit. Kara Mendelsohn und ihre Tochter Ella Grace reproduzieren nicht einfach einen aktuellen Trend. Sie erinnern uns daran, dass diese Linien eine Geschichte, einen Kontext und eine stimmige Einheit besitzen.

Eine inspirierende Übertragung

Über die Mode hinaus erzählt ihr Projekt eine Geschichte von der Weitergabe von Traditionen. Eine Mutter teilt mit ihrer Tochter die Archive einer Ära, die sie selbst miterlebt hat. Gemeinsam hauchen sie jahrzehntelang sorgsam aufbewahrten Kleidungsstücken neues Leben ein. Dieser Dialog zwischen den Generationen hat insbesondere beim Online-Publikum großen Anklang gefunden.

Die Kritiken loben die Authentizität der Stücke, die Liebe zum Detail und die Schönheit der Schnitte. Wenn Carolyn Bessette-Kennedy weiterhin fasziniert, liegt das zweifellos daran, dass ihr Stil eine Art stilles Selbstbewusstsein verkörpert. Eine Art, Kleidung mit Souveränität zu tragen, ohne dabei übertrieben zu wirken.

Indem sie ihre Silhouetten anhand authentischer Archive nachbilden, verwandeln Kara Mendelsohn und ihre Tochter Ella Grace Bewunderung in ein „dokumentiertes kreatives Projekt“. Auf Instagram beweisen sie, dass ein wahrhaft ikonischer Stil niemals verblasst: Er entwickelt sich weiter, wird weitergegeben und inspiriert Generation für Generation.