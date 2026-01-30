Search here...

Zerknitterte, fleckige, verblasste Kleidung: Warum Unvollkommenheit zu einem festen Bestandteil der aktuellen Mode wird

Émilie Laurent
mode imperfection tendances
Hast du einen Ketchupfleck auf deinem T-Shirt oder ein klaffendes Loch in deiner Jeans? Diese Gebrauchsspuren, einst ein absolutes No-Go, sind heute die neuen Symbole für Luxus. Diese Kleidungsstücke, die unzählige urbane Abenteuer überstanden haben und die Spuren deines aktiven Lebens tragen, besitzen einen Charme, den brandneue Stücke nicht haben. Durch ihre Nähte erzählen sie eine Geschichte: die einer toleranteren und lebendigeren Mode.

Abgetragene Kleidung wirkt nicht mehr deplatziert.

Auf den Laufstegen der Fashion Week setzen die großen Modehäuser auf einen rustikaleren und weniger idyllischen Stil. Während sie uns jahrelang an klare Silhouetten, elegante Blazer, maßgeschneiderte Hosen und makellose Kleider gewöhnt haben, feiern sie heute die Rückkehr von Used-Look-Leder, zerrissenen T-Shirts und vergilbten Jeans. Sie zelebrieren Vintage-Charme, Stoffrisse und verwaschene Effekte. Die auf den Laufstegen präsentierten Stücke trotzen dem unantastbaren Ideal der Perfektion und den ewigen Regeln des guten Geschmacks.

Bei Prada beispielsweise erwecken die Herrenhemden und -jacken den Eindruck, als wären sie durch Schmutz gezogen oder übermäßig über den Büroboden gerieben worden. Diese bewusst eingearbeiteten Flecken, die in das Design integriert sind, werden als eigenständige Motive konzipiert. Bei Chanel sind die Taschen absichtlich verbeult und verformt, als wären sie zu eng an den Arm ihrer Besitzerin gedrückt worden. Miu Miu und Acne Studios zelebrieren abgenutztes Leder, während Balenciaga Jeans bis zum Äußersten zerrissen neu interpretiert und fast nur noch Fetzen übrig lässt. Dies ist keine visuelle Kakophonie, sondern eine neue Perspektive auf Mode. Kleidung ist kein statisches Material mehr; sie ist ein sprechender Geschichtenerzähler, eine leere Leinwand, die nur darauf wartet, gefüllt zu werden.

Löcher, Flecken und andere ästhetische Unvollkommenheiten gelten nicht länger als Makel, die mit Nadel und Faden oder Fleckenentferner ausgebessert werden müssen, sondern als Mehrwert, als Beweis für ein Leben. Dennoch scheint das Tragen abgetragener Kleidung immer noch ein Privileg einer Elite zu sein: jener, die sich Designerstücke leisten können. Anders gesagt: Nicht jeder kann eine Garderobenverwandlung à la Banksy hinlegen.

Verleihen Sie Ihrem Look eine persönliche Note

Noch vor wenigen Jahren flanierten alle Fashionistas in makellosen Ballonkleidern, pastellfarbenen Slipkleidern und perfekt gestylten Ensembles. Heute tauschen sie ihre eleganten Kleidungsstücke gegen zerknitterte Kleidung, verwaschene Jeans mit unzähligen Fäden und fleckige Oberteile. Sie lassen nicht mehr einfach lässig einen Träger von der Schulter rutschen oder geben sich mühelos schick; sie akzeptieren das Schicksal ihrer Kleidung.

Und zu jedermanns Überraschung wirken sie weder bedürftig noch mittellos. Diese Gebrauchsspuren sind wie Narben auf unserer Haut: Sie erzählen Geschichten von Unfällen, Fehlern und hektischen Tagen. Sie verbergen eine ganze Welt. Diese Kleidung, die wir hastig geflickt hätten, wird zu offenen Büchern. Sie besitzt mehr als nur Ästhetik – sie zeugt von einer Sensibilität.

Theoretisch ist dieser bodenständigere Ansatz in der Mode durchaus positiv, praktisch jedoch nicht so erschwinglich. Große Modehäuser imitieren Vintage-Stile auf neuer Kleidung und eignen sich die Ästhetik von Secondhandläden für Artikel an, die mehrere Millionen Dollar kosten. Sie begehen bewusst Textilverbrechen, indem sie den Kleidungsstücken keine natürliche Alterung ermöglichen, was ihren ursprünglichen Prinzipien etwas widerspricht.

Was das über die aktuelle Mode aussagt

Hinter der Umkleidekabine oder der Badezimmertür haben sich die Gewohnheiten komplett verändert. Noch vor wenigen Monaten achteten wir penibel auf ein dezentes, natürliches Make-up, richteten unsere Hemdkragen millimetergenau und musterten unsere Outfits bis ins kleinste Detail nach jedem noch so kleinen Makel. Heute ist die Philosophie genau umgekehrt: Kleidung im Used-Look ist genauso begehrt wie exquisite Kreationen direkt aus dem Atelier. Und das ist keine kurzlebige Modeerscheinung oder nur ein weiterer kurzlebiger Trend. Es ist ein Zeichen für eine ursprünglichere, weniger retuschierte Mode, einen ausdrucksstärkeren und weniger reglementierten Stil.

Das Tragen eines bewusst zerknitterten Hemdes oder verwaschener Jeans ist fast schon eine symbolische Geste. Wir versuchen nicht länger, die Spuren der Zeit oder den Verschleiß zu verbergen. Im Gegenteil, wir betonen sie. Als ob Kleidung Ausdruck einer freundlicheren, selbstmitfühlenderen Haltung wäre. Weniger Kontrolle, mehr Authentizität.

Muss man Kendall Jenner oder Mary-Kate Olsen sein, um diesem Trend bewusst abgetragener Kleidung zu verfallen? Nicht unbedingt. Wer diesen Stil, der selbst die prüdesten Fashionistas erschaudern lassen würde, übernehmen möchte, kann Secondhand-Kleidung kaufen. Diese Kleidungsstücke im Vintage-Look garantieren einen Look mit Charakter.

Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
