Stylisten lieben es: Dieser Look entwickelt sich bereits zum Trend des Sommers.

Nach einem endlos langen Winter, in dem du dich in Schichten gehüllt und Pullover mit wenig Stil getragen hast, fragst du dich vielleicht, wie du die wärmeren Tage begrüßen wirst. Der Sommer hat noch nicht einmal richtig begonnen, und du träumst schon von Slipdresses, Vintage-Sandalen und luftigen Oberteilen. Doch dieses Jahr wird ein Outfit die Modewelt dominieren und zum absoluten Must-have für die Sonne avancieren. Und du hast es bereits ausprobiert.

Die Kombination aus langem Rock und Sandalen ist ein sicherer Erfolg.

Die Tage werden länger, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, Blumen durchbrechen das Grau der Straßen… Endlich ist das Ende des Winters in Sicht. Doch obwohl die Temperaturen uns dazu verleiten, ein paar Schichten Kleidung abzulegen, ist die leichte Sommerkleidung noch nicht ganz bereit für den Sommer. Das hält uns aber nicht davon ab, schon an unsere Packliste zu denken und Strandoutfits auf Pinterest zu sammeln. Wir sehnen uns danach, den Wind an unseren Füßen wiederzuspüren, die Wärme auf unseren Schultern zu fühlen und die luftigen Stoffe unserer Kleider wieder zu genießen.

Mit dem nahenden Sommer richten sich alle Blicke auf die Laufstege, die die kommenden Trends ankündigen und den Ton für die Mode angeben. Auf der Fashion Week zeichnet sich bereits das begehrteste Outfit des Jahres 2026 ab. Dieser modische Mix, der als Vorbild schlechthin gilt, ist Ihnen sicher bekannt. Sie haben ihn selbst schon am Strand oder bei Ihren Stadtbummeln getragen: die elegante Kombination aus langem Rock und flachen Sandalen.

Diese Kombination verkörpert den entspannten Sommer-Lifestyle und vereint Eleganz und Lässigkeit. Sie passt gleichermaßen zu heißen Arbeitstagen wie zum Reiz des offenen Meeres. Trotz ihrer scheinbaren Schlichtheit und bewährten Vielseitigkeit erfordert die Kombination aus Rock und Sandalen jedoch etwas Stilgefühl, um nicht langweilig zu wirken.

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Die richtigen Schritte, um dieses Outfit zu meistern

Während Brigitte Bardot einst in diesem vielversprechenden Ensemble, komplett mit einem voluminösen Vichy-Rock, am Strand von Madrague flanierte, hat sich die Mode seit den goldenen Zeiten dieser Stilikone deutlich weiterentwickelt. Dem Trend folgend, auf Hosen zu verzichten, werden die Beine heute mit fließenden Röcken, Polka-Dots, Leder, Fransen oder aufwendig drapierten Stoffen geschmückt. Abgerundet wird der Look durch Sandalen mit Blumenverzierungen, Gladiatorensandalen im Stil griechischer Göttinnen und Modelle mit klobigen Sohlen.

Um den Eindruck zu erwecken, fließend Mode zu sprechen (ohne gleich „Der Teufel trägt Prada“ zehnmal sehen zu müssen), kann man mit Kontrasten spielen. Ein fließender, fast schon bohemischer Maxirock wirkt modern in Kombination mit minimalistischen Ledersandalen. Ein strukturierterer Rock, beispielsweise aus Denim oder Leder, harmoniert hingegen perfekt mit auffälligeren Sandalen mit dicken Sohlen oder metallischen Details. Auch die Länge und der Fall des Stoffes spielen eine wichtige Rolle. Stylisten bevorzugen Röcke, die die Knöchel berühren oder den Boden streifen und so bei jedem Schritt eine luftige Leichtigkeit erzeugen.

Ein weiterer Trick von Stylisten ist das Layering. Ein schlichtes Ripptop, ein leicht offenes Leinenhemd oder ein asymmetrisches Oberteil genügen, um das Outfit zu vervollständigen, ohne den Rock zu überstrahlen. Es geht nicht darum, es zu übertreiben, sondern der Silhouette Raum zu geben.

Ein leicht zu übernehmender Trend

Dieser Look ist bei Designern und Influencern gleichermaßen beliebt, denn er vereint alle aktuellen Modetrends: Komfort, Zeitlosigkeit und Tragekomfort. Man muss kein Styling-Experte sein, um ihn zu tragen, und auch nicht ständig Haute-Couture-Magazine wälzen. Einfach einen fließenden Rock und bequeme Sandalen wählen, in denen man den ganzen Tag lang bequem laufen kann. So kombiniert man Stil und Komfort perfekt.

In einer Modewelt, die lange von Miniröcken und hautengen Silhouetten dominiert wurde, wirkt die Rückkehr des Maxirocks befreiend. Er umspielt den Körper, ohne einzuengen, und kreiert im Nu einen eleganten, fast filmreifen Look. Der von Natur aus raffinierte Maxirock harmoniert perfekt mit den lässigeren Sandalen. Das Ergebnis ist ein Look, der gleichermaßen elegant und entspannt ist und ein subtiles Statement setzt, ohne stundenlanges Styling zu erfordern.

Dieses Outfit, das von allen It-Girls gefeiert wird, ist die Lösung für alle „Ich weiß nicht, was ich anziehen soll“-Momente und kündigt bereits einen Sommer des Loslassens an.