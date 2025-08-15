La chemise ne se porte plus comme avant, voici la bonne façon de l’adopter à la rentrée !

Jusqu’à aujourd’hui, on la portait ouverte sur un débardeur ou à moitié rentrée dans un pantalon. On la préférait dans une ou deux tailles au-dessus pour un effet nonchalant calculé. Mais à la rentrée la chemise, basique mode exigée dans les garde-robes, montre toute l’étendue de son potentiel… en bas.

La chemise, pièce hybride par excellence

Moins formelle qu’il y a dix ans, la chemise a quitté le vestiaire des bureaucrates en costard et des comptables à mallette pour devenir un vêtement indispensable. C’est une pièce de tous les possibles. D’ailleurs, elle a une place de premier plan dans les vestiaires et abrège à elle seule ce lancinant “je ne sais pas quoi me mettre”. Porter une chemise est toujours une bonne idée pour défier les tendances, qui vont et viennent chaque année. Inspirante et versatile, elle fait une excellente base pour les looks chill comme les plus soutenus.

Choisie volontairement au format loose, elle s’additionne avec d’autres pièces ou rayonne seule. En été, on la porte par-dessus un top sobre ou on la noue sur son maillot de bain. On la choisit avec des manches courtes pour braver les températures insoutenables ou ajourée pour laisser passer les courants d’air. En soie, en coton ou en lin, avec des imprimés tropicaux ou plus minimalistes, la chemise est une valeur sûre. Mais en cette rentrée, la chemise se réinvente et aspire à plus d’excentricité. Elle quitte les épaules pour habiller nos hanches et nous accorder une allure haute couture audacieuse.

À la rentrée, elle se mue… en jupe

Les fashion-addicts ne cessent de revisiter la chemise. C’est presque devenu un art à part entière. Cette année, elles ont découvert une nouvelle façon d’apprivoiser ce basique invariable. Et elle relève du jamais vu sur les silhouettes. Le mode opératoire ? Accrocher les boutons de deux chemises différentes ensemble pour former une jupe singulière et unique en son genre. Ainsi, le col de la chemise va bien plus bas que le cou pour se hisser au niveau de la taille.

La créatrice de contenu @jennabloomm en fait une noble démonstration avec des modèles dans des tonalités camel qui évoquent l’automne. Elle prend le soin de ne pas choisir deux chemises identiques. Elle a opté pour un mélange plus chaleureux qui répond aux exigences de la rentrée. Les manches des chemises, qui ne sont pas remplies comme elles devraient, créent un beau relief et structurent le tout. Bien plus esthétique que la chemise nouée vulgairement autour des hanches dans le style “camp rock”, cette alternative mode est aussi plus audacieuse et demande un peu de maîtrise.

Les règles d’or pour adopter cette tendance osée

Ce hack mode qui rend la chemise méconnaissable et qui révèle une énième facette de cet indispensable façonne peut paraître un peu clownesque s’il n’est pas bien exécuté. Cependant, nul besoin de s’appeler Bella Hadid ou Gisèle Bündchen pour réussir cet exercice de style délicat. Voici quelques conseils pour faire de ce haut incontournable votre nouveau bas préféré :

Mélangez les imprimés et les couleurs en gardant une harmonie. Du jaune ou des rayures rayées pour un look frais et estival de fin d’été. Du marron foncé et de l’écossais pour une tenue de rentrée prometteuse.

Choisissez des chemises de la même taille pour que le rendu soit symétrique. Même si les pièces en décalage sont toujours dans le vent, pour ce hack mode, il vaut mieux plébisciter des chemises qui tombent au même niveau.

Piquez des chemises dans le vestiaire de votre père ou votre grand-père. Les modèles qui s’y trouvent ont généralement plus de cachet que ceux d’aujourd’hui.

Accessoirisez le tout. Pour pimper cette tenue qui ne manque pas de créativité, ajoutez une chaînette dorée autour de votre ventre ou une broche en plein centre.

La chemise n’a pas fini de vous surprendre. À la rentrée, elle s’ancre sur les gambettes et rivalise avec les jupes les plus convoitées de la saison.