Brigitte Bardot l’adorait : cette pièce va détrôner le short en jean ce printemps

Le printemps n’est pas encore officiellement acté, mais la météo clémente de ces derniers jours laisse entrevoir la fin de l’hiver. Il est grand temps de troquer les manteaux longs contre les perfectos et les pantalons en velours contre des bas plus légers. À l’aube de la saison florale, une pièce mode des années 60 ressuscite dans les dressings et s’invite de nouveau sur les silhouettes. Brigitte Bardot était sa plus grande ambassadrice et en avait fait un emblème de style. Le pantalon capri, qui s’arrête entre le genou et le mollet et qui se pare volontiers de motifs vichy, connaît une seconde heure de gloire sur la scène mode et illustre un amour intarissable pour le vintage. Après tout, la mode est un éternel recommencement.

Le pantalon capri, l’élégance effortless des années 50

Chaque printemps, une pièce mode se hisse en tête des tendances, et cette année, c’est le pantalon capri qui rafle la mise ! Longtemps éclipsé par le short en jean, ce pantalon raccourci fleurit dans les dressings. Croisé sur les podiums les plus prestigieux et mis en scène dans des styles décontractés ou plus pointilleux, il se greffe sur toutes les gambettes. Pour retrouver des traces du pantalon capri, il faut remonter dans les années 50, son âge d’or. À cette époque, Brigitte Bardot vantait ses mérites à travers des tenues de ville soignées à base de t-shirt à col bénitier et de ballerines.

Le pantalon capri était sa signature, sa pièce de prédilection. Ajusté et coupé juste au-dessus de la cheville, il incarnait l’élégance à la française. Porté en étendard par l’inspirante BB, par Audrey Hepburn et d’autres stars au style aiguisé, le pantalon capri a longtemps régné dans la garde-robe féminine. Relégué aux archives mode pendant plusieurs décennies et laissé loin des projecteurs, le pantalon capri attire à nouveau l’attention des créateurs et des fashionistas. Cette pièce, présente dans la penderie de nos mamies, n’a pas dit son dernier mot ! Indéniablement chic, il s’impose comme une évidence à l’approche des journées ensoleillées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Street Style Inspiration (@inspo_street_style)

Pourquoi le pantalon capri va remplacer le short en jean ?

Au-delà de son potentiel mode incontestable, le pantalon capri est une alternative plus sophistiquée et versatile au short en jean, pièce difficile à magnifier. Avec son style qui le confond presque avec un pantalon cigarette, le pantalon capri ajoute un supplément d’âme aux looks les plus basiques. Ce n’est pas pour rien si Brigitte Bardot, le chic en personne, en avait fait sa pièce fétiche.

Un look chic et intemporel

La pantalon capri allonge la silhouette et donne une allure plus habillée, sans pour autant perdre en confort. Il a la sophistication gravée dans ses coutures. Servi dans des matières respirantes, il est également plus supportable que le short en jean, qui peut vite se faire lourd sur les hanches. Le pantalon capri a été pensé pour embellir le corps des femmes sans encombrer leur mouvement. C’est une petite révolution dans les vestiaires !

Il convient à toutes les morphologies

Si le pantalon capri a surtout été aperçu sur le corps, parfaitement réparti, de Brigitte Bardot, il est compatible avec toutes les morphologies. Que vous ayez des rondeurs ou que vous soyez mince, le pantalon capri épouse joliment votre corps. Il sait comment valoriser vos atouts. Si vous voulez briller sur le bitume, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

C’est un pantalon caméléon

Contrairement au short en jean, qui se fond difficilement dans les tenues travaillées et qui fait tache dans les looks de soirée, le pantalon capri est une pièce « à tout faire ». C’est un vêtement versatile, au service de l’apparence et du bon goût. Des looks de boulot aux tenues de cocktail, il fait toujours son effet. Porté avec des sandales plates en journée ou des escarpins en soirée, il permet de passer d’un look casual à une allure ultra chic en un clin d’œil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Katelle M. (@ktlaime)

La meilleure façon de porter le pantalon capri en 2025

Le capri est une pièce facile à porter, à condition de bien l’associer. Voici quelques idées pour l’adopter avec style et faire honneur à l’inimitable Brigitte Bardot :

Version Riviera Chic. Un pantalon capri blanc avec une marinière et des espadrilles compensées. Voilà un look digne de BB sur la Côte d’Azur.

Minimalisme élégant. Un capri noir avec un chemisier en lin oversize et des sandales plates, parfait pour une silhouette épurée.

Tendance moderne. Un modèle coloré (rose, vert, bleu pastel) avec un crop top et des baskets pour une touche actuelle et dynamique.

Soirée estivale. Un capri en satin ou en matière fluide avec un top en dentelle et des talons, idéal pour un dîner en terrasse.

Cette pièce, qui renferme l’esprit méditerranéen et qui possède le cachet des 50’s, va vous transformer en gravure de mode. Avec le pantalon capri en vedette de vos looks, vous êtes sûre de faire sensation partout où vous passerez.