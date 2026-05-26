Auf einem Boot lässt Alix Earle einen sommerlichen Haartrend wieder aufleben.

Anaëlle G.
@alixearle / Instagram

Die amerikanische Influencerin Alix Earle, der Millionen von Followern in den sozialen Medien folgen, teilte kürzlich eine Reihe sonniger Fotos, die auf einem Boot entstanden sind. Der Beitrag erregte sofort Aufmerksamkeit in ihrer Community, doch besonders ihre Haare zogen alle Blicke auf sich: lange, blonde Locken mit Highlights, ganz im Trend. Damit lässt sie einen angesagten Haar-Trend für die wärmeren Monate wieder aufleben.

Blondes Haar mit Highlights aufgehellt

In diesem sommerlichen Look besticht Alix Earles Haar durch dezent aufgehellte Highlights, die kunstvoll in den Längen verteilt sind. Diese Highlights, heller als ihr blondes Grundblond, erzeugen einen strahlenden und natürlichen Effekt, als wäre ihr Haar von der Sonne golden gebleicht. Diese Technik, die der Frisur Tiefe und Dimension verleiht, lässt ihren Teint sofort strahlen und harmoniert perfekt mit der sonnigen Atmosphäre des Fotos. Eine Haarwahl, die Leuchtkraft vor Gleichförmigkeit stellt.

Eine Beach-Wave-Frisur und ein Strohhut

Um ihren sommerlichen Look abzurunden, entschied sich Alix Earle für Beach Waves: weiche, leicht zerzauste Wellen, die an Meeresluft und Urlaub erinnern. Sie vervollständigte den Look mit einem Stroh-Cowboyhut, einem trendigen Accessoire, das dem Outfit Struktur verleiht und gleichzeitig dessen lässigen, sonnenverwöhnten Stil unterstreicht. Ihr Make-up bestand aus einem sonnengeküssten Teint, glänzenden Lippen und zart betonten Augen – ein perfekt harmonisches Sommerensemble.

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Highlights, der Haartrend des Sommers

Alix Earles Haarwahl ist alles andere als unbedeutend und spiegelt einen wichtigen Trend dieser Saison wider. Highlights, insbesondere in warmen und leuchtenden Tönen, feiern diesen Sommer 2026 ein großes Comeback. Sie sind unkompliziert und relativ pflegeleicht und sprechen sowohl Blondinen als auch Brünette an, die sich mehr Leuchtkraft wünschen. Dieser Trend ist leicht umsetzbar und ermöglicht es, den Haarschnitt aufzufrischen, ohne ihn radikal zu verändern.

Mit ihren langen, blonden, von Highlights erhellten Haaren unterstreicht Alix Earle die Begeisterung für diesen sommerlichen Haartrend. Sie beweist, dass manchmal schon wenige, gezielt gesetzte Strähnen genügen, um einen sonnigen und absolut trendigen Look zu kreieren.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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