Auf den Vorwurf, ein „unangemessenes“ Outfit zu tragen, reagiert diese Influencerin mit Humor.

Anaëlle G.
@abbybaffoe / Instagram

Die amerikanische Influencerin Abby Baffoe, die auf Instagram, TikTok und YouTube Millionen von Followern hat, geriet nach ihrem Besuch des Masters-Golfturniers in Augusta, Georgia, in die Kritik. Einige Internetnutzer warfen ihr vor, ein für die Veranstaltung als „unangemessen“ empfundenes Outfit getragen zu haben. Sie reagierte auf die Kritik mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Ein Outfit, das beim Masters für Kontroversen sorgte

Abby Baffoe sorgte bei ihrem Auftritt beim prestigeträchtigen Masters-Turnier, einem der traditionsreichsten Golfevents der Welt, für Kontroversen. Fotos ihres Outfits, das unter anderem Shorts enthielt, kursierten rasend schnell in den sozialen Medien. Obwohl das Turnier keine strenge Kleiderordnung vorschreibt, empfiehlt es den Zuschauern „wettergerechte und bequeme Kleidung“. Diese Formulierung ist vage genug, um eine Debatte darüber anzustoßen, was in einem solchen Kontext als guter Geschmack gilt.

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Eine Welle von Online-Kritik

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. „Die Shorts sind etwas zu kurz für den Anlass“, kommentierte ein Internetnutzer. „Offenbar ist sie nicht wegen des Golfs da“, fügte ein anderer hinzu. Manche fanden, dass ihr Outfit, obwohl es von einer Designermarke war, dem Anlass nicht angemessen war. Angesichts dieser Flut an Kommentaren verteidigten sie jedoch einige Passanten und wiesen darauf hin, dass die Frühlingstemperaturen in Georgia recht hoch sein können.

Mehrere Stimmen wiesen zudem darauf hin, dass es unangemessen sei, den Körper, das Aussehen oder die Kleidungswahl einer Frau – oder überhaupt irgendjemandes – zu kommentieren oder zu beurteilen. Jeder hat das Recht, sich so zu kleiden, wie er möchte, und niemand hat das Recht, für ihn zu entscheiden, was „angemessen“ ist oder nicht, insbesondere nicht auf der Grundlage oft willkürlicher und subjektiver Maßstäbe.

Eine humorvolle Antwort

Abby Baffoe ließ sich davon nicht beirren und blieb gelassen. Wenige Tage später postete sie ein neues Foto, auf dem sie eine bordeauxrote Turnierkappe trug, begleitet von der ironischen Bildunterschrift: „Ziemlich verrückt, das nach dem ganzen Outfit-Drama zu tragen.“ Eine Reaktion, die zeigt, dass sie die Kritik völlig kalt lässt und lieber darüber lacht, anstatt sich zu rechtfertigen.

Letztlich verdeutlicht diese Kontroverse einmal mehr die immer wiederkehrenden Debatten um die Kleidung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bei Großveranstaltungen. Mit ihrer selbstironischen Reaktion erinnert uns Abby Baffoe daran, dass Humor oft die beste Antwort auf Kritik im Internet ist.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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