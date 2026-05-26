„Eine schlanke Silhouette“: Lalisa Manobal sorgt mit einem sportlichen Retro-Look für Furore.

Die thailändische Tänzerin, Rapperin und Schauspielerin Lalisa Manobal (Lisa), Mitglied der Gruppe BLACKPINK, sorgte mit einem betont sportlichen Retro-Look für Furore, den sie anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Single zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 präsentierte. Ihr farbenfrohes, sportlich inspiriertes Outfit begeisterte ihre Fans im Nu.

Ein markanter sportlicher Retro-Look

Im Mittelpunkt dieses Auftritts steht ein sportliches Outfit in leuchtenden, kontrastierenden Farben. Lalisa Manobal (Lisa) trägt ein gelbes Crop-Top mit dem blauen Schriftzug „PB“, das sie mit hellblauen Shorts mit einem gelben Stern kombiniert. Blaue Kniestrümpfe und weiße Sneaker runden den dynamischen Look ab, während weiße Frottee-Armbänder den sportlichen Charakter des Ensembles unterstreichen. Diese energiegeladene und fröhliche Farbpalette in Blau und Gelb passt perfekt zur sportlich-festlichen Welt ihrer neuen musikalischen Zusammenarbeit.

Ihr Auftritt begeisterte ihre Anhängerinnen sofort und löste zahlreiche enthusiastische Kommentare aus, darunter die immer wiederkehrende Formulierung: „Eine tolle Figur.“ Solche Äußerungen verdeutlichen jedoch auch die Tendenz, den Wert einer Frau auf ihr Aussehen zu reduzieren, selbst wenn dies als Kompliment getarnt ist. Hinter dem vermeintlichen Lob verbirgt sich mitunter die unausgesprochene Aufforderung, vermeintlichen Schönheitsidealen zu entsprechen.

Eine solche Interpretation bedarf einer differenzierten Betrachtung: Schönheit sollte nicht von einer „durchtrainierten Figur“ oder einem bestimmten Körpertyp abhängen. Jeder Körper ist wertvoll, so wie er ist, und die Wertschätzung einer Person – in diesem Fall der Künstlerin Lalisa Manobal (Lisa) – kann sich auch auf ihre Energie, Bühnenpräsenz und ihren künstlerischen Ausdruck konzentrieren, anstatt auf ihr Aussehen.

Eine Cheerleader-Ästhetik

Der Look ist direkt von der Bildsprache von Cheerleadern und amerikanischen Sportarten vergangener Zeiten inspiriert und wird modern und dynamisch neu interpretiert. Die Zöpfe mit Pony unterstreichen diese retro-jugendliche Ästhetik. Mit einem strahlenden Lächeln und erhobenen Armen verkörpert Lalisa Manobal (Lisa) eine ansteckende Energie, die die Atmosphäre des Sportwettkampfs perfekt einfängt. Diese Stilwahl verdeutlicht die Fähigkeit der Künstlerin, sich mit jedem Projekt neu zu erfinden.

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Ein Video für die Weltmeisterschaft 2026

Dieses Outfit wurde im Musikvideo zu „Goals“, einem der offiziellen Songs der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, präsentiert, das am 21. Mai 2026 veröffentlicht wurde. Für diesen Song arbeitete Lisa mit dem brasilianischen Star Anitta und dem nigerianischen Sänger Rema zusammen. Die Kollaboration vereint K-Pop, Latin-Pop und Afrobeats. Der Song, der auf dem offiziellen Turnieralbum zu finden ist, wird bei einer der Eröffnungsfeiern am 12. Juni in Los Angeles aufgeführt. Dies ist ein großer Erfolg für Lalisa Manobal (Lisa), deren internationale Bekanntheit stetig wächst.

Mit diesem energiegeladenen, sportlichen Retro-Look unterstreicht Lalisa Manobal (Lisa) ihren Status als Mode- und Musikikone. Ein farbenfroher Auftritt, der perfekt zur festlichen Stimmung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 passt.