Zoe Saldaña sorgte in einem schwarzen Blumenkleid für einen umwerfenden Auftritt.

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Zoe Saldaña beehrte die Abschlusszeremonie der Filmfestspiele von Cannes am 23. Mai 2026 mit einem besonders eleganten Auftritt. In Begleitung ihres Ehemanns, des Künstlers Marco Perego-Saldaña, schritt sie in einem spektakulären kleinen Schwarzen mit orangefarbenem Blumenmuster über den roten Teppich. Ein raffinierter und zugleich romantischer Look, der bei diesem seltenen gemeinsamen öffentlichen Auftritt des Paares sofort für Aufsehen sorgte.

Ein spektakuläres kleines schwarzes Blumenkleid

Das Herzstück dieses Auftritts, das Kleid von Zoe Saldaña, interpretiert das klassische kleine Schwarze auf kühne Weise neu. Vor dunklem Grund setzt ein leuchtend orangefarbener Blumenprint einen frischen, frühlingshaften Farbtupfer. Das Kleid besticht durch seinen tiefen Ausschnitt und den voluminösen Rock, die ihm eine dramatische Silhouette verleihen. Diese Kreation eines führenden französischen Modehauses spielt gekonnt mit dem Kontrast zwischen der Schlichtheit des Schwarz und der Lebendigkeit des Blumenmusters – in perfekter Balance.

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Feine Knotendetails und ein klarer, minimalistischer Look

Die Raffinesse des Kleides liegt auch in seinen Details. Eine auffällige, drapierte Schleife betont die Hüften und verleiht dem Gesamtbild Bewegung und einen Hauch von Haute Couture, während eine zweite weiße Schleife den Rücken ziert. Um dieses ohnehin schon kunstvoll gestaltete Kleid perfekt in Szene zu setzen, wählte Zoe Saldaña eine elegante Frisur: einen glatten, strengen Chignon, der ihr Gesicht umrahmt und ein Paar funkelnde Ohrringe freigibt. Schwarze Riemchen-Pumps runden den schicken Look ab.

Der Auftritt eines Paares auf dem roten Teppich

Dieser Auftritt auf dem roten Teppich bot Zoe Saldaña und ihrem Ehemann, dem italienischen Produzenten und Regisseur Marco Perego, die Gelegenheit für einen innigen Moment. Das Paar wurde händchenhaltend vor dem Betreten des Theaters fotografiert. Zoe Saldaña teilte den Moment in den sozialen Medien und postete ein Foto ihres Outfits mit der schlichten Botschaft: „Danke, Cannes.“ Dieser Auftritt bildete einen gelungenen Abschluss ihres Aufenthalts in Südfrankreich, nachdem sie bereits Anfang des Monats einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt hatte.

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Mit diesem kleinen schwarzen Blumenkleid sorgte Zoe Saldaña bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele von Cannes für einen der elegantesten Auftritte. Ein Paradebeispiel für Raffinesse, bei dem die Schlichtheit von Schwarz mit der Frische eines Blumenmusters verschmilzt.