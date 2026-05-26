„Nach wie vor umwerfend“: Unter der Sonne zieht Jennifer Lopez alle Blicke auf sich.

Am Memorial-Day-Wochenende verwöhnte die amerikanische Sängerin Jennifer Lopez ihre Follower mit einem sonnigen Kurzurlaub. Sie trug einen weißen Bikini und ein goldenes Accessoire.

Ein Memorial-Day-Wochenende unter der kalifornischen Sonne

Jennifer Lopez verbrachte das Memorial-Day-Wochenende, einen der Höhepunkte des amerikanischen Kalenders, auf ihrem luxuriösen Anwesen in Kalifornien. Auf Instagram teilte sie eine Reihe sonnendurchfluteter Fotos, die einen entspannten Moment an ihrem Pool zeigten.

Getreu ihrem Image als Sonnenschein nutzte die Sängerin von „On the Floor“ die Sommerpause, um sich mit gebräunter Haut und einem entspannten Lächeln zu präsentieren. Sie verkörpert den kalifornischen Lifestyle mit Sonne, Pool und Zeit mit der Familie. Ein Setting, das ihrem Ruf alle Ehre macht, denn im Video sieht man sie auch, wie sie sich auf einer pinkfarbenen Luftmatratze im Wasser abkühlt.

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Ein weißer zweiteiliger Badeanzug und ein Körperschmuck

Jennifer Lopez wählte für ihr Outfit schlichte Eleganz. Sie trug einen weißen Zweiteiler, bestehend aus einem schlichten Triangel-Top und einem Höschen mit seitlichen Bindebändern. Ein minimalistisches Ensemble, ganz anders als die Paillettenkleider ihrer Las-Vegas-Show, das beweist, dass sie auch mit unaufdringlicher Eleganz überzeugt.

Das Detail, das alle Blicke auf sich zog, war das Accessoire. Statt klassischem Schmuck entschied sich Jennifer Lopez für eine lange Goldkette, die wie ein Schmuckstück über ihren Oberkörper fiel. Sie rundete den Look mit einem Basthut, einem hochgesteckten Dutt und einem natürlichen Make-up ab, das gebräunte Wangen und glänzende Lippen betonte.

Ein zweites Outfit, ganz „zart“

Den Rest des Tages trug Jennifer Lopez ein langes, weißes Leinenkleid mit tiefem Ausschnitt und fließender Silhouette. Verziert mit goldenen Stickereien und Spitzendetails, verlieh dieses ätherische Kleid ihr einen fast überirdischen Look, der perfekt zur sonnigen Wochenendstimmung passte. Vom minimalistischen Zweiteiler bis zum romantischen Leinenkleid präsentierte Jennifer Lopez zwei harmonisch aufeinander abgestimmte Facetten derselben Sommergarderobe und bewies damit einmal mehr ihren makellosen Stil.

Ein Familienmoment auf seinem Anwesen in Bel Air

Abgesehen von der Mode war es vor allem ein Familientreffen, das Jennifer Lopez feiern wollte. „Ich verbringe den Tag mit den Menschen, die ich liebe. Frohen Memorial Day an alle!“, schrieb sie in der Bildunterschrift und posierte neben ihren Zwillingen Max und Emme.

Mit diesem schlichten Schnappschuss am Wasser hat Jennifer Lopez einmal mehr bewiesen, dass Eleganz, Natürlichkeit und Selbstbewusstsein auch in einem weißen Zweiteiler und einem gut gewählten Schmuckstück zum Ausdruck kommen können.