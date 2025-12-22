Search here...

Anlässlich ihres 53. Geburtstags zeigt sich Alyssa Milano ungeschminkt.

Léa Michel
@milano_alyssa/Instagram

Alyssa Milano, bekannt für ihre unvergessliche Rolle als Phoebe Halliwell in der Serie „Charmed“, feierte ihren 53. Geburtstag auf eine ebenso schlichte wie symbolträchtige Weise. Getreu ihrer jährlichen Tradition postete die Schauspielerin ein völlig ungeschminktes Selfie auf Instagram: ohne Filter, ohne Make-up, einfach sie selbst, ganz natürlich.

Eine aufrichtige und zutiefst symbolische Botschaft

In der Bildunterschrift schrieb die Schauspielerin: „Mein jährliches Geburtstags-Selfie. Ganz ohne Filter. Ungeschminkt (bis auf meine Microblading-Augenbrauen und die Reste meiner letzten Botox- und Filler-Behandlung). So ist es also mit 53. Ich hab euch alle lieb.“ Diese humorvolle und offene Botschaft berührte ihre Fans tief. Sie erinnert uns daran, dass die Akzeptanz des Laufs der Zeit und die Treue zu sich selbst die wahren Schlüssel zur Schönheit sind. Alyssa Milano strebt nicht nach Perfektion, sondern möchte einfach nur die authentische Frau zeigen, die sie heute ist.

Eine Authentizität, die von seinen Fans gelobt wird.

In den Kommentaren lobten Internetnutzer diesen in Hollywood seltenen Schritt – einer Branche, die oft wegen ihrer unrealistischen Schönheitsideale und des ständigen Drucks in Bezug auf das Aussehen kritisiert wird. Viele dankten der Schauspielerin für ihre Ehrlichkeit und ihren Mut und bezeichneten sie als „inspirierend“, „wunderschön“ oder als wahres „Vorbild für Selbstbewusstsein“. Zahlreiche andere betonten die Bedeutung dieser Botschaft für Frauen jeden Alters und hoben hervor, wie wertvoll es ist, eine Person des öffentlichen Lebens zu sehen, die ihr Aussehen ungefiltert und ohne Verstellung akzeptiert.

Mit ihrer Entscheidung für Transparenz sendet Alyssa eine starke Botschaft: Schönheit kennt kein Alter und wird nicht an Falten oder auferlegten Standards gemessen. Sie beruht vor allem auf Selbstakzeptanz, Authentizität und der Freiheit, ganz man selbst zu sein, fernab der Vorgaben der Unterhaltungsindustrie.

Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Jessica Alba (44 Jahre alt) zeigt ihre Bauchmuskeln am Strand

