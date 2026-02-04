Diese Sängerin behauptet, keine Kinder zu wollen und sieht sich daraufhin unangemessenen Reaktionen ausgesetzt.

Die Sängerin Charli XCX geriet kürzlich in die Kritik, nachdem sie in einem Podcast mit dem amerikanischen Schauspieler, Regisseur und Produzenten Jason Bateman über ihren Kinderwunsch gesprochen und angedeutet hatte, sie könne ihre Meinung ändern. Obwohl Charli XCX eindeutig antwortete, keine Kinder zu wollen, und verheiratet ist, lösten Batemans Äußerungen in den sozialen Medien eine Welle der Kritik aus und verdeutlichten den anhaltenden sexistischen Druck, dem Frauen ausgesetzt sind.

Der kontroverse Austausch im SmartLess-Podcast

In einer kürzlich erschienenen Folge des SmartLess -Podcasts, moderiert von den US-amerikanischen Schauspielern, Regisseuren und Produzenten Jason Bateman und Sean Hayes sowie dem kanadisch-amerikanischen Schauspieler Will Arnett, war Charli XCX zu Gast, um ihren Film „The Moment“ zu bewerben. Jason Bateman, selbst Vater von zwei Kindern, fragte sie direkt, ob sie sich ein oder mehrere Kinder wünsche, und bezog sich dabei auf seine eigene Familiengeschichte. Als sie offen antwortete : „Ich möchte eigentlich keine Kinder“, hakte Jason Bateman nach und erklärte, seine Frau habe ihretwegen ihre Meinung geändert. Er fügte hinzu: „Du könntest ja jemanden finden.“

Sofortige Reaktion von Charli XCX

Charli XCX korrigiert Jason Bateman höflich und stellt klar: „Nun ja, ich bin verheiratet“, womit sie auf ihre Ehe mit George Daniel von der Band „The 1975“ anspielt. Jason Bateman antwortet mit einem lockeren Scherz: „Ich sollte mal wieder Zeitung lesen“, bevor er über einen „zukünftigen Ehemann“ witzelt. Obwohl der Austausch im Kontext des Podcasts – wo die Moderatoren den Gast unerwartet treffen – humorvoll bleibt, verdeutlicht er doch mangelnde Vorbereitung und das Beharren auf einem persönlichen Thema.

Kritik und Reaktionen in den sozialen Medien

Ausschnitte aus dem Interview verbreiteten sich rasend schnell und lösten online einen Sturm der Entrüstung aus. Fans von Charli XCX und andere Internetnutzer bezeichneten Jason Batemans Äußerungen als „widerlich“ und „sehr unangenehm“ und prangerten den gesellschaftlichen Druck auf Frauen an, Kinder zu bekommen. Kommentare auf X (ehemals Twitter) und Reddit verdeutlichten eine Doppelmoral: Männern werden nie so direkte Fragen gestellt, und Frauen werden systematisch unter Druck gesetzt, ihre Meinung zur Mutterschaft zu ändern.

Eine breitere Debatte über gesellschaftlichen Druck

Dieser Vorfall entfacht erneut die Diskussion über geschlechtsspezifische Erwartungen in der Unterhaltungsbranche und darüber hinaus. Charli XCX, bekannt für ihre Offenheit, hat oft über ihre Entscheidung gegen Kinder gesprochen und die bloße Namensgebung für ein hypothetisches Baby als den „coolsten Teil“ bezeichnet. Die unangemessenen Reaktionen erinnern daran, dass berühmte Frauen, selbst verheiratete und beruflich erfolgreiche, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen ihre Lebensentscheidungen immer noch rechtfertigen müssen.

Der Fall Charli XCX und Jason Bateman verdeutlicht, wie sich eine scheinbar harmlose Angelegenheit zu einer großen Kontroverse ausweiten kann, wenn es um die Autonomie von Frauen in Fragen der Mutterschaft geht. Die Kritik an Jason Bateman offenbart ein tiefsitzendes Unbehagen: Es ist an der Zeit, die Annahme zu überwinden, dass alle Frauen dem traditionellen Familienmodell entsprechen müssen. Charli XCX erinnert uns mit ihrer Reaktion daran, dass die persönliche Entscheidung Vorrang vor gesellschaftlichen Erwartungen hat.