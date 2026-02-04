Search here...

K-Pop: Bei den Grammy Awards erlebt diese koreanische Sängerin einen historischen Moment

Léa Michel
Roseanne Park, besser bekannt als Rosé und Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink, schrieb bei den Grammy Awards 2026 Geschichte, indem sie als erste K-Pop-Solokünstlerin auf der prestigeträchtigen Bühne auftrat. Am 1. Februar performte sie in Los Angeles ihren Welthit „APT.“ und bestätigte damit ihren kometenhaften Aufstieg als Solokünstlerin.

Ein historischer Moment für K-Pop

Rosé übertraf die Auftritte der südkoreanischen K-Pop-Gruppe BTS bei den Grammys (2020–2022) und schrieb Geschichte als erste Solo-Künstlerin, die bei der 68. Verleihung solo auftrat. Nominiert in drei Hauptkategorien – Aufnahme des Jahres, Song des Jahres und Beste Pop-Darbietung eines Duos/einer Gruppe – ist sie die erste K-Pop-Künstlerin, die für diese allgemeinen Auszeichnungen nominiert wurde, die allen Mitgliedern der Academy offenstehen.

Der phänomenale Erfolg von "APT".

Dieser Hit, eine Kollaboration mit Bruno Mars, die im Oktober 2024 auf Rosés Debüt-Soloalbum „rosie“ (Platz 3 der Billboard 200) erschien, ist eine Anspielung auf ein koreanisches Trinkspiel. Er dominierte die Charts: 12 Wochen auf Platz 1 der Billboard Global 200, 19 Wochen in den US-Charts, Platz 3 der Top 100 und Platz 1 der Pop Airplay Charts. Ein Rekord für eine K-Pop-Künstlerin. Rosé hatte für diesen Song bereits den MTV Video Music Award für den Song des Jahres gewonnen.

K-Pop erobert die Grammys im Sturm

Dieser Auftritt ist Teil eines breiteren Trends hin zu mehr K-Pop-Präsenz bei den Grammys 2026, zu dem auch ein Auftritt der sechsköpfigen amerikanischen Girlgroup Katseye und Nominierungen für die virtuelle Gruppe HUNTR/X gehörten. Rosés Auftritt, der zur besten Sendezeit in der dreistündigen Hauptshow ausgestrahlt wurde, unterstrich die strategische Anerkennung ihrer Solokarriere durch die Academy während der Pause von Blackpink.

Rosé hat bei den Grammys nicht einfach nur einen Auftritt hingelegt; sie läutete eine neue Ära für K-Pop-Solokünstler ein und bewies, dass individuelles Talent mit den Größten mithalten kann. Ob weitere Auszeichnungen folgen oder nicht, dieser historische Moment festigt ihre künstlerische Unabhängigkeit und verhilft K-Pop zu neuen Höhen.

