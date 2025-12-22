Mit 45 Jahren (und drei Kindern) sorgte Gisele Bündchen in einem goldenen Kleid für Furore.

Gisele Bündchen sorgte kürzlich bei einem festlichen Dinner des brasilianischen Juweliers Vivara in São Paulo für Aufsehen mit einem Kleid, das Glamour und Avantgarde vereinte. Das brasilianische Supermodel bewies einmal mehr ihr Gespür für Modetrends.

„Futuristisches“ Kleid aus strukturiertem Strickstoff

Das lange, figurbetonte Kleid aus strukturiertem Strick in warmen Erdtönen bestach durch einen vertikalen Ausschnitt vom Hals bis zum Bauchnabel, der ihre gebräunte Haut elegant enthüllte. Diese moderne Interpretation des „Nacktkleids“ aus der Schiaparelli Herbst/Winter-Kollektion 2025 schmiegt sich wie eine zweite Haut an Gisele Bündchens Körper und wurde durch Hollywood-Locken und ein strahlendes, natürliches Make-up perfekt in Szene gesetzt.

Minimalistische Accessoires und eine ikonische Clutch

Goldene Pumps mit zarten Riemchen, dezenter Schmuck und eine elegante Clutch von Schiaparelli rundeten den Look ab und ließen die Schmuckstücke von Vivara besonders gut zur Geltung kommen. Mit ihrem über eine Schulter fallenden Haar verkörperte Gisele Bündchen mühelosen Glamour und verband Eleganz mit Selbstbewusstsein.

Triumphale Rückkehr nach der Mutterschaftspause

Gisele Bündchen, Mutter von Benjamin (16) und Vivian (13) aus ihrer Ehe mit Tom Brady und seit Kurzem auch eines Sohnes, der im Februar aus ihrer Beziehung mit Joaquim Valente geboren wurde, wahrt bewusst Diskretion in Bezug auf ihr Privatleben. Getreu ihrer Philosophie teilt das brasilianische Supermodel nur wenig von sich preis und zieht es vor, das wirklich Wichtige aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. „Die schönsten Momente erlebt man, man teilt sie nicht“, verriet sie in einem Interview und bekräftigte damit ihr Bekenntnis zu einem einfachen, im Hier und Jetzt verankerten Leben.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes feierte Gisele ein bemerkenswertes Comeback und strahlte eine ungeheure Ruhe und Stärke aus. Strahlender denn je verkörpert sie eine friedvolle Weiblichkeit und beweist, dass sich Mutterschaft, Wohlbefinden und persönliche Erneuerung perfekt vereinen lassen. Ihre elegante Rückkehr wurde von ihren Fans gefeiert, die sie als Vorbild einer freien Frau sehen, die im Einklang mit ihren Entscheidungen und Prioritäten lebt.

Mit diesem atemberaubenden Auftritt erinnert uns Gisele Bündchen daran, dass Stil jenseits von Alter, Rollen und Lebensphasen in erster Linie eine Frage der Haltung ist. Mehr als nur ein Look – dieses goldene Kleid ist das Manifest einer Ikone, die uns weiterhin inspiriert.