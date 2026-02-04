„Älterwerden ist etwas sehr Positives“: Mit 57 Jahren zelebriert dieses Model Schönheit ohne Einschränkungen.

Das amerikanische Model Christy Turlington setzt sich weiterhin gegen Altersstereotype in der Mode- und Schönheitswelt ein. Als globale Markenbotschafterin von Lancôme vertritt sie eine gelassene und positive Sicht auf das Älterwerden. Fernab gesellschaftlichen Drucks plädiert sie für ganzheitliches Wohlbefinden, das minimalistische Routinen, Spiritualität und Authentizität umfasst.

Eine Ikone der 1990er Jahre, die Epochen überdauert

Christy Turlington, neben Cindy Crawford und Naomi Campbell eines der ikonischsten Gesichter der Supermodels der 90er-Jahre, ist eine respektierte, bewunderte und nach wie vor einflussreiche Persönlichkeit. Mit über 500 Magazincovern und unvergesslichen Kampagnen, insbesondere für Calvin Klein, verkörpert sie seit ihrem Debüt eine elegante und gelassene Schönheit. Sie hat sich diesen ausgeglichenen Lebensstil fernab des Medienrummels bewahrt und legt Wert auf durchdachte Karriereentscheidungen und tiefgreifende persönliche Weiterentwicklung.

Eine neue Phase

Anfang 2026 trat Christy Turlington der renommierten Familie der Lancôme-Botschafterinnen bei. Diese Partnerschaft lag auf der Hand, da ihre persönliche Philosophie perfekt mit den Werten der Marke übereinstimmt. „Ich bin sehr stolz auf diese neue Partnerschaft. Schönheit ist für mich ein Mittel zum positiven Wandel, und ich befürworte das Altern mit Freude und Optimismus“, sagte sie gegenüber Madame Figaro .

Älterwerden: Ein Weg zur Erfüllung

Das Wort „Altern“ schreckt Christy Turlington nicht ab; ganz im Gegenteil. „Jedes Jahr ist besser als das letzte. Man lernt sich selbst besser kennen, findet mehr zu sich selbst. Für mich ist das Altern daher nach wie vor etwas sehr Positives“, bekräftigt sie überzeugt. Eine kraftvolle Botschaft, die dem gängigen, angstauslösenden Diskurs über das Altern, insbesondere an Frauen gerichtet, diametral entgegensteht.

Diese gelassene Sicht auf den Lauf der Zeit erklärt sich auch durch ihren Lebensstil, der konsequent auf die Harmonie von Körper und Geist ausgerichtet ist. Seit Jahrzehnten begeisterte Yoga-Anhängerin – 2005 veröffentlichte sie ein Buch zu diesem Thema – und passionierte Läuferin und Wanderin, beschreibt sie diese Praktiken als essenziell für ihr persönliches Gleichgewicht. „Yoga bringt mich wieder in meine Mitte; es ist meine große Leidenschaft. Es ist wie eine Therapie für Körper und Geist.“

Eine Schönheit ohne Künstlichkeit oder Einschränkungen

In der Beauty-Welt verkörpert Christy Turlington Minimalismus. Ihre Routine ist einfach und konzentriert sich auf Qualität, sinnliche Erlebnisse und Selbstachtung. „Ich möchte gesund, erholt und gut mit Feuchtigkeit versorgt aussehen. Am liebsten wäre es mir, wenn es so aussieht, als trüge ich gar kein Make-up.“ Diese „Weniger ist mehr“-Philosophie findet großen Anklang in einer Branche, die sich in Richtung mehr Inklusivität, Diversität und Authentizität entwickelt.

Sie begrüßt diesen Wendepunkt in der Kosmetikindustrie ebenfalls: „Inklusivität ist zweifellos die bedeutendste Veränderung der letzten Jahre. Schönheit kann nicht einheitlich oder standardisiert sein. Sie drückt sich auf tausendfache Weise aus.“

Eine Aktivistin für Frauenwohlfahrt

Neben ihrer Modelkarriere engagiert sich Christy Turlington auch als Aktivistin. Nach Komplikationen in ihrer ersten Schwangerschaft gründete sie die Organisation „Every Mother Counts“. Sie setzt sich weltweit für einen besseren Zugang zu Mutterschaftsvorsorge ein. Ihr Engagement passt perfekt zu ihrer Anstellung bei Lancôme, einer Marke, mit der sie den Wunsch teilt, verantwortungsvolle, fürsorgliche und inklusive Schönheit zu fördern.

Eine friedliche Lebensweise

Wenn sie nicht gerade auf Reisen ist, findet Christy Turlington ihr Glück in den kleinen Dingen des Lebens: Zeit mit ihrer Familie verbringen, kochen, lesen, Filme schauen oder mit ihren Hunden spazieren gehen. „Zuhause ist mein Zufluchtsort. Hier tanke ich neue Kraft.“ In einer Zeit, in der Schnelligkeit und Leistung als Norm gelten, bietet sie eine inspirierende Alternative: Entschleunigung, Neuorientierung und die Wahl von Qualität statt Quantität.

Christy Turlington beweist eindrucksvoll, dass man gelassen und authentisch altern kann und sich dem Mythos der ewigen Jugend widersetzt. Sie zeigt, dass Schönheit nicht nur vom Aussehen abhängt, sondern von Ausgeglichenheit, Wohlbefinden und Engagement genährt wird. Ihre Geschichte inspiriert uns, unser Verhältnis zur Zeit zu überdenken und jede Lebensphase als Chance für Wachstum und Freude zu begreifen.