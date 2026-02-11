Search here...

Angelina Jolie sorgte in Paris für einen umwerfenden Auftritt in einem silbernen Kleid.

Léa Michel
Nachdem sie sich mehrere Monate lang zurückgezogen hatte, feierte Angelina Jolie bei der Premiere des Films „Couture“ in Paris ein fulminantes Comeback und gab damit ihr erstes Red-Carpet-Comeback im Jahr 2026. Getreu ihrem zeitlosen Stil bezauberte die amerikanische Schauspielerin Fotografen und Fans in einem prachtvollen silbernen Kleid von Givenchy, entworfen von Sarah Burton.

Eine elegante Rückkehr

Auf dem roten Teppich in Paris wählte Angelina Jolie einen minimalistischen und eleganten Look, unterstrichen durch ein strahlendes Make-up und eine voluminöse Frisur – ein wahrhaft klassisches und dennoch wirkungsvolles Föhnstyling. Mit diesem Look scheint die Schauspielerin zu der Eleganz zurückzukehren, die sie zur Legende gemacht hat – ein deutlicher Kontrast zu ihren eher zurückhaltenden Auftritten der letzten Jahre.

Eine intensive kreative Phase für die Schauspielerin

Obwohl Angelina Jolie in letzter Zeit selten auf dem roten Teppich zu sehen war, lag das nicht an mangelnder Arbeit. In den letzten Monaten hat sie mehrere Filmprojekte übernommen. Im Herbst drehte sie beispielsweise „Anxious People“, eine Verfilmung des Romans von Fredrik Backman, und bereitet sich derzeit auf ihren Auftritt im Thriller „Sunny“ vor, in dem sie eine Mutter spielt, die alles tun würde, um ihre Söhne vor einem Drogenboss zu schützen.

Zwei weitere Filme befinden sich ebenfalls in Entwicklung: „Maude v. Maude“, ein Actionfilm mit Halle Berry in der Hauptrolle, und „The Initiative“, ein Spionagethriller unter der Regie von Doug Liman („Mr. & Mrs. Smith“). Diese Projekte markieren Angelinas erwartete Rückkehr zu anspruchsvollen Rollen – ein Genre, das sie seit „Salt“ und „Wanted“ perfektioniert hat.

Letztendlich scheint Angelina Jolie dem Jahr 2026 mit einer seltenen Ausgeglichenheit entgegenzugehen: Anmut auf dem roten Teppich und Stärke in ihren Karriereentscheidungen. Ihr jüngster Auftritt in Paris war nicht nur ein modisches Highlight, sondern ein stilles Statement: Trotz persönlicher Krisen bleibt Angelina Jolie eine starke Ikone, die in einer Welt, die oft düsterer als strahlend ist, ihr Licht erstrahlen lässt.

