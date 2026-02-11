Mit 43 Jahren setzt Anne Hathaway auf Eleganz und trägt ein Federkleid.

Anne Hathaway eröffnete kürzlich die New Yorker Fashion Week 2026 mit einem atemberaubend eleganten Auftritt. Die amerikanische Schauspielerin trug ein schwarzes Ralph-Lauren-Kleid mit Federapplikationen, das in der ersten Reihe der Show für großes Aufsehen sorgte.

Ein Kleid mit sorgfältig durchdachten Details

Für die Ralph Lauren Herbst/Winter 2026 Show wählte Anne Hathaway ein transparentes schwarzes Abendkleid mit hohem Kragen und skulpturaler Silhouette. Das Design bestach durch einen tiefen Rückenausschnitt, der bis zum Saum reichte, während zarte Spitzenlagen ein kunstvoll kalkuliertes Spiel der Transparenz erzeugten. Die lange Tüllschleppe und asymmetrische Spitzendetails verliehen dem Ensemble einen Hauch von Haute Couture. Anne Hathaway drapierte sich zudem einen schokoladenbraunen Federschal im Vintage-Stil über die Arme – eine Hommage an den Stil der goldenen Ära Hollywoods.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von La Página De Los Famosos (@lapaginadelosfamosos)

Ein Look, der Miranda Priestly würdig wäre

In der ersten Reihe sitzend, mit einer übergroßen schwarzen Sonnenbrille, wirkte Anne Hathaway, als wäre sie direkt ihrer Rolle in „Der Teufel trägt Prada“ entsprungen. Ihr Look vereinte Selbstbewusstsein und Eleganz – eine perfekte Balance. Ihre Frisur, ein fließender Seitenscheitel in ihrem charakteristischen braunen Haar, verlieh ihr eine lässige Note, während pudriges, rosafarbenes Make-up ihren Teint zum Strahlen brachte. Einige goldene Accessoires – minimalistische Ohrringe und Armbänder – rundeten den raffinierten Look ab.

Eine Anspielung auf ihre Rückkehr zum Modekino

Dieser Auftritt könnte nicht besser getimt sein: Anne Hathaway bereitet sich auf den Kinostart von „Der Teufel trägt Prada 2“ im Mai vor. Die ersten Bilder vom Set lassen bereits die Rückkehr von Andy Sachs erahnen – selbstbewusster und stilvoller denn je. Manche sehen darin sogar eine Art „Method Dressing“ – die Schauspielerin taucht bereits tief in ihre Rolle als Journalistin ein, die zur Modeikone wird, indem sie sich die Codes der New Yorker Haute Couture aneignet.

Letztendlich sorgte Anne Hathaway auf der Fashion Week nicht nur für Furore, sondern setzte ein echtes Stil-Statement. Die Schauspielerin verkörpert eine neue Art von Eleganz – raffiniert, selbstbewusst und frei von Konventionen. Nie zuvor schien sie ihrem Leinwand-Alter-Ego (Der Teufel trägt Prada) so nah: einer starken Frau, die sich ihrer Macht bewusst ist und sich im Rampenlicht pudelwohl fühlt.