Ein ehemaliger internationaler Fußballspieler überrascht mit einer akrobatischen Leistung im Wasser

Anaëlle G.
@laureboulleauofficiel/Instagram

Laure Boulleau, ehemalige französische Nationalspielerin und Kommentatorin bei Canal+, begeisterte ihre Instagram-Follower mit einer akrobatischen Einlage auf See und bewies damit eindrucksvoll, dass sie nach wie vor ein fußballerisches Ausnahmetalent ist (falls daran noch jemand gezweifelt hatte). Das Video, das sie kürzlich auf ihrem Instagram-Account @laureboulleauofficiel veröffentlichte, zeigt einen Volleyschuss, der beinahe einem Salto gleicht, und löste zahlreiche Kommentare aus.

Eine Schere, die von einem Boot aus verkehrt herum gelandet ist

Während eines Segeltörns springt Laure Boulleau hoch, macht einen Salto in der Luft und trifft den Ball mit einem perfekten akrobatischen Scherenschlag. Die flüssige und kraftvolle Bewegung landet unter dem Jubel ihrer Begleiter im Wasser. „Segeltörns sind mit mir nie entspannend, lol“, kommentierte sie das Video humorvoll, das bereits Millionen von Aufrufen und über 77.000 Likes erzielt hat.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Boulleau (@laureboulleauofficiel)

Die Fans jubeln: „Ballon d'Or!“

Laure Boulleau (65 Länderspiele für Frankreich, sechsmal Vizemeister mit PSG), Expertin beim Canal Football Club, ist eine Ikone des französischen Frauenfußballs. Sie schafft es, selbst ein simples Strandspiel in ein virales Phänomen zu verwandeln. Die Reaktionen überschlagen sich – eine Mischung aus Bewunderung und Humor: „Sie verdient den Ballon d'Or!“ , „Unglaublich!“ , „Immer so elegant, selbst auf See.“ Im Mittelpunkt steht ihr technisches Können, das von allen als spontanes „Tor des Jahres“ gefeiert wird.

Kurz gesagt, diese akrobatische Wasserleistung erinnert an Laure Boulleaus Eleganz auf dem Spielfeld: Technik, Wagemut und ein Lächeln. Ein Video, das aus gutem Grund viral ging – pures Talent – und beweist, dass der Urlaub einer Championesse niemals gewöhnlich ist.

Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Während eines Konzerts stürzt Shakira auf der Bühne und beunruhigt ihre Fans.

