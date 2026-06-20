Mit 32 Jahren begeistert Ariana Grande das Publikum mit einem "katzenhaften" Look.

Ariana Grande kehrte für ihre „Eternal Sunshine Tour“ – ihre erste Tournee seit fast acht Jahren – auf die Bühne zurück. Zu diesem Anlass präsentierte die amerikanische Sängerin einen von Katzen inspirierten Bühnenlook: schwarze Spitze und eine Katzenmaske sorgten für einen wahrhaft theatralischen Auftritt.

Der "katzenhafte" Look, der alle in seinen Bann zog

Für diesen mit Spannung erwarteten Moment trug Ariana Grande ein maßgeschneidertes, schwarzes Minikleid aus Spitze im Korsett-Stil. Mit Neckholder-Ausschnitt, passendem Spitzenchoker und durchbrochenen Einsätzen strahlte das Kleid dunkle Eleganz aus. Sie vervollständigte den Look mit langen, geschnürten Overknee-Stiefeln von Christian Louboutin und, als absolutes Highlight, einer schwarzen Maske im „Catwoman“-Stil – dem wahren Mittelpunkt ihres katzenhaften Outfits. Das gesamte Ensemble, gestylt von Law Roach, wurde mit ihrem charakteristischen hohen Pferdeschwanz und grafischem Eyeliner abgerundet.

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Eine Hommage an seine Welt

Dieses Katzenmotiv ist alles andere als unbedeutend. Es erinnert direkt an das Musikvideo zu ihrem Song „the boy is mine“, in dem Ariana Grande einen von Katzen inspirierten Look präsentiert. Langjährige Fans werden auch eine Anspielung auf ihre berühmten Katzenohren erkennen, die sie zwischen 2014 und 2016 praktisch nie abgenommen hat. Über die Jahre ist dieses Motiv zu einem echten Markenzeichen ihres visuellen Stils geworden.

Ein mit Spannung erwartetes Comeback

Abgesehen vom Stil markiert dieser Auftritt einen Wendepunkt. Die „Eternal Sunshine Tour“, die am 6. Juni in Oakland, Kalifornien, startete, begleitet ihr gleichnamiges Album, das 2024 erscheinen soll. Es ist ihr erster Bühnenauftritt seit 2019, nach mehreren Jahren, die sie dem Film widmete, insbesondere ihrer gefeierten Rolle als Glinda in „Wicked“. Ihre Fans, die lange darauf gewartet hatten, bereiteten der Künstlerin, die dorthin zurückkehrte, wo alles begann, einen triumphalen Empfang.

Zwischen schwarzer Spitze, einer Katzenmaske und einer Hommage an ihre Vergangenheit feiert Ariana Grande ein mit Spannung erwartetes und perfekt inszeniertes Bühnen-Comeback. Ganz ihrem Gespür für Performance und ihrer Liebe zum Detail entsprechend, beweist die Sängerin, dass sie nichts von ihrem Charme eingebüßt hat. Eines ist sicher: Dieser Katzen-Look wird eines der Highlights dieser mit Spannung erwarteten Tour bleiben.