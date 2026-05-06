In einem „unkonventionellen“ Outfit zieht diese Athletin alle Blicke auf sich.

Die Met Gala 2026 bot erneut eine Vielzahl spektakulärer Looks, doch eine Gästin zog in diesem Jahr besonders die Blicke auf sich. Freestyle-Skifahrerin und Olympiasiegerin Eileen Gu erschien in einer atemberaubenden und innovativen Kreation und sorgte damit für Furore auf dem roten Teppich.

Ein Kleid, das "zum Leben erwacht"

Die chinesisch-amerikanische Athletin posierte nicht einfach nur vor den Fotografen; sie inszenierte ihren Auftritt als wahre Performance. Ihr von Iris van Herpen entworfenes Kleid schien mit ihren Bewegungen förmlich zum Leben zu erwachen. Bei jedem Schritt stiegen zarte Bläschen aus dem Stoff auf.

Dieses spektakuläre Kleidungsstück bestach durch 15.000 sorgfältig in das Kleid eingearbeitete Glasblasen. Berichten zufolge waren über 2.550 Arbeitsstunden nötig, um dieses Kleidungsstück zu entwerfen, das einen versteckten Mechanismus zur kontinuierlichen Blasenproduktion enthielt.

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Ein Look, der weithin Beifall fand.

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Viele Nutzer lobten die Kreation als „einfallsreich“, „magisch“ und „außergewöhnlich“. Mit diesem spektakulären Auftritt gelang es Eileen Gu, Mode in eine wahre Live-Performance zu verwandeln.

Mit ihrem Kleid, das gleichermaßen technologisch, poetisch und spektakulär war, verkörperte Eileen Gu perfekt den Geist der Met Gala. Ihr außergewöhnliches Outfit zog nicht nur Aufmerksamkeit auf sich, sondern erinnerte auch daran, dass Mode ein wahres Feld für künstlerische Experimente sein kann.