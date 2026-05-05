Irina Shayk sorgt mit einer Kollektion, die ausschließlich aus Uhren und Schmuck besteht, für Furore.

Das Outfit, das das russische Model Irina Shayk bei der Met Gala 2026 in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai trug, bestand vollständig aus Uhren, Ketten und Schmuck und zog sofort alle Blicke auf sich auf dem roten Teppich.

200 Stunden Handarbeit

Die Anfertigung erforderte über 200 Stunden akribischer Handarbeit. Ketten ersetzten traditionelle Nähte, eine Uhr diente als Hauptverschluss, Metallketten und Armbänder schmückten die Arme, und eine Kette reichte bis zum Bauchnabel. All dies wurde mit einem langen, fließenden schwarzen Rock kombiniert, der dem Ensemble eine harmonische Silhouette verlieh – der schlichte Rockteil ließ die architektonische Komplexität des Oberteils voll zur Geltung kommen.

Dieses Stück wurde von Alexander Wang entworfen, der sein Konzept in einer Pressemitteilung wie folgt beschrieb: „Die Kreation, konzipiert als tragbares Archiv, greift auf surrealistische Prinzipien zurück und gibt funktionalen Objekten in der Mode einen neuen Kontext. Ketten ersetzen Nähte, Verschlüsse ersetzen Stiche, und Uhren dienen als Verschluss und Blickfang.“ Ein künstlerisches Statement, das das Motto „Mode ist Kunst“ der Met Gala 2026 perfekt verkörperte.

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Die Hommage an Dalí auf dem roten Teppich

Die Presse zog umgehend Parallelen zu Salvador Dalí und seinen schmelzenden Uhren – Irina Shayk wurde auf dem roten Teppich als „lebender Dalí“ bezeichnet, die Uhr wurde zum Accessoire und zugleich zum strukturellen Element des Outfits, ein Alltagsgegenstand zum Kunstwerk erhoben. Eine surreale Anspielung, perfekt abgestimmt auf einen Abend, dessen Ziel es war, die Grenze zwischen Kleidung und Kunst zu hinterfragen.

"Sie ist so umwerfend."

Alexander Wang verriet gegenüber Entertainment Tonight den Ursprung seiner Inspiration: „Ich war einfach von ihrer Energie begeistert. Sie ist so umwerfend, dass ich dachte: ‚Lasst uns diese Energie in den opulentesten Schmuck und die unglaublichsten Uhren einfließen lassen. Es dreht sich alles um den Körper. Mode ist Kunst.‘“ Ein simpler Ausgangspunkt – die Präsenz von Irina Shayk – verwandelte sich in ein stilistisches Manifest.

Uhren statt Nähte, Ketten statt Stoff, 200 Stunden Handwerkskunst – Irina Shayk trug nicht einfach nur ein Outfit zur Met Gala 2026. Sie verkörperte eine Idee, und genau das verlangte der Abend.