Im Wasser verzaubert Model Candice Swanepoel in einer traumhaften Kulisse.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

„Dem Mond von der anderen Seite begegnet“ – mit dieser poetischen Bildunterschrift postete Model Candice Swanepoel, bekannt als Victoria’s Secret „Engel“, ihre neuesten Fotos auf Instagram. Im Wasser, in Licht getaucht, schuf sie einen ihrer faszinierendsten Posts der letzten Zeit.

Eine Legende, die die Szenerie beschreibt

Candice Swanepoels Post mit der Bildunterschrift „Dem Mond von der anderen Seite begegnet“ erhielt schnell über 120.000 Likes. Die geheimnisvolle und zugleich strahlende Bildunterschrift fängt die Atmosphäre der Fotos perfekt ein – eine Mischung aus Wasser, Sonne und Stille. Die Fans überschütteten die Kommentarspalte mit Bewunderung, die Reaktionen waren ebenso einfach wie einhellig: „Wunderschön“, „Goldene Göttin“.

Ein elegantes schwarzes Strandoutfit im türkisfarbenen Wasser

Für dieses Shooting trug Candice Swanepoel ein schlichtes schwarzes Strandoutfit mit dünnen Trägern, wodurch die natürliche Kulisse – das klare, leuchtende Wasser, das das Model wie ein Juwel umgab – im Mittelpunkt stand. Ihr leicht feuchtes, vom Wasser natürlich zurückgekämmtes Haar, ihr goldener Teint und das dezente Make-up ergaben ein Bild, das eher spontan als sorgfältig inszeniert wirkte.

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Ein doppeltes Ziel: seine Marke und eine Zusammenarbeit

Der Post hatte auch eine werbliche Komponente: Candice Swanepoel präsentierte sowohl ihre eigene Bademodenmarke Tropic of C als auch eine Kooperation mit dem High-End-Sportswear-Händler Alo. Es war eine natürliche Art, einen kommerziellen Ansatz in authentische Inhalte zu integrieren – eine der größten Stärken des Models in den sozialen Medien seit Jahren.

Eine Social-Media-Präsenz, die so wirkungsvoll ist wie eine Kampagne

Mit über 18 Millionen Instagram-Followern prägt Candice Swanepoel weiterhin maßgeblich die Strandtrends. Ihre Posts – oft vor spektakulärer Naturkulisse aufgenommen und stets mit einer gewissen Lässigkeit – rufen regelmäßig große Reaktionen hervor. Auch dieser Post bildet da keine Ausnahme: Innerhalb weniger Stunden wurde er zu einem ihrer meistgeteilten Bilder des Frühjahrs 2026.

Eine poetische Bildunterschrift, türkisfarbenes Wasser und ein elegantes schwarzes Outfit – Candice Swanepoel brauchte nicht viel, um einen fesselnden Moment zu schaffen. Tatsächlich erzielt sie oft mit minimalem Aufwand die größte Wirkung auf Internetnutzer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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