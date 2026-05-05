Model Heidi Klum verzaubert die Welt mit diesem Statuenkleid

Es gab Kleider, Haute-Couture-Kreationen und spektakulären Schmuck. Und dann war da Heidi Klum, die nicht mehr Heidi Klum war, sondern eine griechische Marmorstatue, die auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art zum Leben erwacht war. Ein Moment aus einer anderen Dimension.

Die Königin von Halloween erscheint auf der Met Gala

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehpersönlichkeit und Schauspielerin Heidi Klum ist bekannt für ihre spektakulären Halloween-Kostüme – jedes Jahr gehen ihre Verwandlungen viral. Für die Met Gala 2026 und deren Motto „Costume Art“ verfolgte sie dieselbe Philosophie: volles Risiko, keine halben Sachen, und ihren Körper in ein Gesamtkunstwerk zu verwandeln.

Die Kreation stammt von Mike Marino, einem Oscar-prämierten Maskenbildner und Heidi Klums regelmäßigem Mitarbeiter für ihre Halloween-Looks. „Er verwandelte den Stoff in eine Skulptur und bearbeitete Latex und Spandex mit außergewöhnlicher Präzision, um die Stille, Zartheit und Illusion von geformtem Marmor nachzuahmen“, erklärte Heidi Klum auf Instagram.

Eine wiederbelebte griechische Skulptur

Der Look war von klassischen Skulpturen wie Raffaele Montis „Verschleierter Vestalin“ inspiriert. Von Kopf bis Fuß mit Latex und kreidegrauer Körperfarbe bedeckt, die patinierten Marmor imitierte, trug Heidi Klum ein drapiertes „Kleid“, einen Blumenkranz und Sandalen – eine perfekt stimmige, an die griechische Antike erinnernde Fantasie. Gesichtsprothesen erzeugten die Illusion eines steinernen Schleiers, der ihr Gesicht bedeckte, und ein Blumenkranz vervollständigte diesen Auftritt wie eine Museumsgöttin.

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Unkenntlich machen – und das war das Ziel.

In den sozialen Medien war die Reaktion sofort und einhellig. Fans kommentierten auf X (ehemals Twitter) einen Variety-Post: „Kunst. Sie hat die Botschaft verstanden.“ Ein viraler Kommentar brachte es perfekt auf den Punkt: „Ich erkenne Heidi Klum mit Prothesen besser als die echte Heidi Klum.“ Andere schrieben einfach: „Sie ist die Einzige, die das Thema wirklich verstanden hat“ oder „Eine Skulptur in Bewegung? Okay. Das ist Kunst.“

Auf Instagram kommentierte Heidi Klum begeistert ihren eigenen Look: „Ich liebe Mode, ich liebe Kunst, und ich liebe es besonders, wenn beides aufeinandertrifft.“ Eine Aussage, die besser als jede Kritik den Geist zusammenfasste, mit dem sie die Met Gala 2026 anging – nicht als „Starauftritt“, sondern als vollwertige künstlerische Performance.

Tom Kaulitz, Opfer der Medusa

Ihr Ehemann, der deutsche Multiinstrumentalist und Komponist Tom Kaulitz, begleitete sie auf dem roten Teppich – verkleidet als eines der Opfer der Medusa: eine Steinfigur. Dies war eine Anspielung auf ihr Halloween-Kostüm 2025, bei dem sich Heidi Klum mit schuppigen Hautprothesen, animatronischen Schlangen im Haar und leuchtend grünen Kontaktlinsen in Medusa verwandelte. Damit war der rote Faden, der die griechische Mythologie mit Marmor verbindet, geschlossen.

Kurz gesagt, Heidi Klum verwandelte die Met Gala in ein lebendiges Museum. Sie ist die Einzige, die jeden Auftritt auf dem roten Teppich als eine komplette Verwandlungsperformance inszeniert. Und an diesem Abend war sie tatsächlich die Einzige, die – wahrhaftig – zu einem Kunstwerk wurde.