„Was für eine Ähnlichkeit!“: Model Adriana Lima teilt ein Foto mit ihren Töchtern

Das brasilianische Model Adriana Lima steht seit über 25 Jahren im Rampenlicht. Diesmal präsentierte sie sich von einer anderen Seite – bei einem Fotoshooting mit ihren beiden Töchtern Valentina und Sienna für eine besondere Muttertagskampagne. Die Ähnlichkeit der drei Frauen blieb den Internetnutzern nicht verborgen.

„Nach dem Vorbild der Mutter“: Eine Kampagne, die für sich selbst spricht

Die Victoria's Secret-Kampagne „Modeled After Mom“ vereint erstmals Adriana Lima und ihre beiden Töchter Valentina (16) und Sienna (13) vor der Kamera. Fotografiert von Zoey Grossman, bewegt sich das Trio in einer warmen, häuslichen Atmosphäre: ein Familienwohnzimmer, sanftes Licht und aufeinander abgestimmte Loungewear und Pyjamas in Pastelltönen. Diese bewusst natürliche, fast familiäre Ästhetik steht in starkem Kontrast zu den üblichen Bildern großer Modekampagnen.

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Die verblüffende Ähnlichkeit

Das fiel Internetnutzern als Erstes in den Kommentaren zu den Fotos auf. Valentina und Sienna haben dieselben langen braunen Haare und dasselbe strahlende Lächeln wie ihre Mutter. Die auf Instagram geposteten Bilder – Szenen, in denen sie sich die Haare bürsten, auf einem Sofa sitzen, sich zärtliche Gesten machen und mit Make-up spielen – verstärken diese Ähnlichkeit zwischen den drei Generationen noch. „Was für eine Ähnlichkeit!“, „Klone!“, „Drei Schwestern!“ – die Kommentare häuften sich mit bezeichnender Regelmäßigkeit.

„Ein Tag, den ich nie vergessen werde.“

In einem Interview mit dem People-Magazin beschrieb Adriana Lima das Erlebnis mit aufrichtiger Rührung: „Es war wie ein Traum. Ich fühle mich als Mutter so erfüllt. Mit ihnen bei einem Fotoshooting dabei sein zu können, war wirklich magisch. Es war ein ganz besonderer Moment zum Muttertag. Diesen Tag werde ich nie vergessen, und ich glaube, sie auch nicht.“ Das sind seltene Worte von einer Frau, die gelernt hat, sorgsam mit dem umzugehen, was sie über ihr Privatleben preisgibt.

Valentina und Sienna, ihre ersten Schritte in der Mode

Für die beiden Teenager war dieses Victoria's Secret Fotoshooting ihre erste professionelle Erfahrung in der Modewelt. Valentina denkt bereits über eine Modelkarriere nach, während Sienna eher zur Schauspielerei tendiert. Zwei unterschiedliche Wege, aber dieselbe Leichtigkeit vor der Kamera – kein Wunder bei ihrer Mutter.

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Adriana Lima, eine Ikone, die sich als Mutter neu erfindet

Seit ihrem Debüt 1999 hat Adriana Lima eine Karriere an der Spitze der internationalen Modewelt hingelegt – mit über zwanzig prestigeträchtigen Laufstegshows, Kampagnen rund um den Globus und einer bemerkenswerten Langlebigkeit in einer Branche, die ihre Stars schnell auslaugt. Heute präsentiert sie der Öffentlichkeit eine andere Seite von sich: die einer erfüllten Mutter, stolz auf ihre Töchter, die einen beruflichen Moment mit ihnen teilt, der für sie von tiefer persönlicher Bedeutung ist.

Drei Frauen, drei fast identische Gesichter und ein Fotoshooting, das weit über die üblichen Fotoalben hinaus in den Familienerinnerungen weiterleben wird. Adriana Lima hat damit nicht nur ihre Gene an Valentina und Sienna weitergegeben – sie hat ihnen auch die ersten Schritte in eine Welt ermöglicht, die sie besser kennt als jeder andere.