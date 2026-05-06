Die 45-jährige Schauspielerin Jessica Alba teilt traumhafte Fotos von einem Boot.

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba feierte ihren 45. Geburtstag so, wie sie lebt – intensiv und ausgelassen. Am 3. Mai 2026 teilte sie auf Instagram eine Reihe von Fotos von einem Boot vor der Küste Miamis, die ihre Millionen Follower sofort begeisterten.

Ein Tag auf See vor der Küste von Miami

Jessica Alba betitelte ihre Instagram-Bilderserie, die sie wenige Tage nach ihrem 45. Geburtstag am 28. April postete, mit „Joymaxxing“. Der Begriff – eine Zusammensetzung aus „Joy“ und „Maxxing“, was so viel wie „Freude maximieren“ bedeutet – fängt die Energie der Bilder perfekt ein: eine Frau, die ein unbeschwertes Wochenende in der Sonne genießt, umgeben von Freunden und ihrem Partner.

Jessica Alba teilte ein Dutzend Fotos von einem Boot vor Miami, die einen Tag voller Freiheit zeigten: eine riesige aufblasbare Rutsche, Jetski fahren, Tanzen an Deck und Entspannen auf einer Luftmatratze unter der Sonne Floridas. Strahlende, spontane und fröhliche Bilder, die ansteckende Energie ausstrahlten – genau das, was ihre Fans von ihr erwartet hatten.

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Danny Ramirez, ein diskreter, aber stets präsenter Begleiter

Ihr Partner, Schauspieler Danny Ramirez, war ebenfalls mit von der Partie. Er ist auf mehreren Fotos an Jessica Albas Seite zu sehen, darunter eine besonders eindrucksvolle Aufnahme, auf der er sie intensiv anblickt, während sie in die Kamera lächelt. In den Kommentaren zu dem Beitrag antwortete er lediglich mit einem flammenden Herz-Emoji „❤️‍🔥“. Jessica Alba und Danny Ramirez sind seit Juli 2025 inoffiziell ein Paar.

„Halte dich an die Menschen, die dir Freude bereiten.“

In den Bildunterschriften ihrer Instagram-Storys zu dem Post schrieb Jessica Alba unter anderem: „Haltet euch an Menschen, die euch wie Sonnenschein fühlen.“ Dieser Satz spricht Bände über ihre Einstellung zum neuen Jahr – nur wenige Tage, nachdem sie an ihrem Geburtstag geschrieben hatte: „Ich gehe mit mehr Gelassenheit, mehr Freude, mehr Dankbarkeit und einer tieferen Liebe für die Menschen, die mein Leben so besonders machen, in dieses neue Jahr.“

Eine Rutschpartie auf einem Boot, eine Legende in einem Wort: Jessica Alba fasste ihr Geburtstagswochenende mit einem kurzen, aber aussagekräftigen Satz zusammen – sie strahlt, sich ihrer Brillanz vollkommen bewusst.