Mit 65 Jahren strahlt dieser „Dirty Dancing“-Star am Strand.

Jennifer Grey bezaubert weiterhin mit ihrer Natürlichkeit und Energie. Die unvergessliche Baby Houseman aus dem Kultfilm Dirty Dancing teilte kürzlich eine Reihe von Fotos, die während eines Strandurlaubs mit Freunden entstanden sind.

Ein zeitloser Look

Auf dem ersten Foto posiert Jennifer Grey kniend auf einem pinkfarbenen Handtuch. Sie trägt einen schwarzen Bikini und eine passende Sonnenbrille. Ihr Haar fällt offen und wellig, und sie wirkt entspannt, während sie aufs Meer blickt. In der Bildunterschrift spricht die Schauspielerin von einem „lang ersehnten Mädelsausflug“ und verlinkt ihre langjährige Freundin, die amerikanische Schauspielerin Tracy Pollan. Die beiden Frauen strahlen eine herzliche Verbundenheit aus.

Ein zweites Foto zeigt die beiden Freundinnen beim gemeinsamen Selfie, sichtlich erfreut, diesen Moment zu teilen. Auf einem weiteren Bild watet Jennifer Grey selbstbewusst im seichten Wasser, diesmal im Badeanzug. Schließlich zeigt ein Foto von unten sie strahlend vor einer felsigen Kulisse.

Die Internetnutzer wurden überzeugt.

Die Kommentarspalte quillt über vor Komplimenten. „Wunderschön“, schreibt ein Nutzer. „Du siehst fantastisch aus“, fügt ein anderer hinzu. Ein Fan spielt scherzhaft auf den berühmten Satz aus dem Film an: „Man legt Baby nicht auf ein Handtuch“ – eine humorvolle Abwandlung eines bekannten Zitats aus „Dirty Dancing“.

Fast 40 Jahre nach dem Film, der sie zum Star machte, verkörpert Jennifer Grey weiterhin eine freigeistige Frau. Ohne übertriebene Inszenierung zelebrieren diese Fotografien Freundschaft, Selbstvertrauen und die Freude daran, ganz man selbst zu sein.

Kurz gesagt, indem Jennifer Grey diese Urlaubsmomente teilt, vermittelt sie das inspirierende Bild einer erfüllten Frau, die sich selbst treu ist. Sie beweist, dass Ausstrahlung nicht von Jugend oder Schönheitsidealen abhängt, sondern von Authentizität und der Schönheit jedes Körpers, der sich im Laufe der Zeit entwickelt und entfaltet.