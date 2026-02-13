Search here...

Mit 65 Jahren strahlt dieser „Dirty Dancing“-Star am Strand.

Anaëlle G.
@jennifergrey/Instagram

Jennifer Grey bezaubert weiterhin mit ihrer Natürlichkeit und Energie. Die unvergessliche Baby Houseman aus dem Kultfilm Dirty Dancing teilte kürzlich eine Reihe von Fotos, die während eines Strandurlaubs mit Freunden entstanden sind.

Ein zeitloser Look

Auf dem ersten Foto posiert Jennifer Grey kniend auf einem pinkfarbenen Handtuch. Sie trägt einen schwarzen Bikini und eine passende Sonnenbrille. Ihr Haar fällt offen und wellig, und sie wirkt entspannt, während sie aufs Meer blickt. In der Bildunterschrift spricht die Schauspielerin von einem „lang ersehnten Mädelsausflug“ und verlinkt ihre langjährige Freundin, die amerikanische Schauspielerin Tracy Pollan. Die beiden Frauen strahlen eine herzliche Verbundenheit aus.

Ein zweites Foto zeigt die beiden Freundinnen beim gemeinsamen Selfie, sichtlich erfreut, diesen Moment zu teilen. Auf einem weiteren Bild watet Jennifer Grey selbstbewusst im seichten Wasser, diesmal im Badeanzug. Schließlich zeigt ein Foto von unten sie strahlend vor einer felsigen Kulisse.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Jennifer Grey (@jennifergrey)

Die Internetnutzer wurden überzeugt.

Die Kommentarspalte quillt über vor Komplimenten. „Wunderschön“, schreibt ein Nutzer. „Du siehst fantastisch aus“, fügt ein anderer hinzu. Ein Fan spielt scherzhaft auf den berühmten Satz aus dem Film an: „Man legt Baby nicht auf ein Handtuch“ – eine humorvolle Abwandlung eines bekannten Zitats aus „Dirty Dancing“.

Fast 40 Jahre nach dem Film, der sie zum Star machte, verkörpert Jennifer Grey weiterhin eine freigeistige Frau. Ohne übertriebene Inszenierung zelebrieren diese Fotografien Freundschaft, Selbstvertrauen und die Freude daran, ganz man selbst zu sein.

Kurz gesagt, indem Jennifer Grey diese Urlaubsmomente teilt, vermittelt sie das inspirierende Bild einer erfüllten Frau, die sich selbst treu ist. Sie beweist, dass Ausstrahlung nicht von Jugend oder Schönheitsidealen abhängt, sondern von Authentizität und der Schönheit jedes Körpers, der sich im Laufe der Zeit entwickelt und entfaltet.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
„Ich dachte, Frauen würden mich hassen“: Das unerwartete Geständnis einer aufstrebenden Schauspielerin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ich dachte, Frauen würden mich hassen“: Das unerwartete Geständnis einer aufstrebenden Schauspielerin

Margaret Qualley hat eine Reihe von Projekten an Land gezogen und sich als eine der prominentesten Persönlichkeiten ihrer...

„So schön wie eh und je“: Mit 55 Jahren sorgt Claudia Schiffer mit einem „natürlichen“ Look für Furore.

Claudia Schiffer, das ehemalige Laufsteg-Idol der 90er-Jahre, fasziniert weiterhin. Ihre aktuellen Fotos in den sozialen Medien bestechen durch...

Die erfolgreiche Sängerin, die Ziel von Bedrohungen geworden ist, ergreift „strenge Maßnahmen“.

Die südkoreanische K-Pop-Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin IU (Lee Ji-eun) sieht sich seit mehreren Monaten einer Welle von Online-Belästigungen...

Im Rampenlicht zeigten Katy Perry und Justin Trudeau ein wunderbares Zusammenspiel.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Katy Perry und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau stehen im Rampenlicht und...

In Paris feiert Paris Hilton Haute Couture in einem berührenden Video

Während ihres Aufenthalts in Paris stellte Paris Hilton ihr Bild für eine neue Modekampagne zur Verfügung, die der...

Am Meer sorgt Elizabeth Hurley mit einem Strandlook für Aufsehen.

Elizabeth Hurley, die Schauspielerin, die durch den Film „Austin Powers“ bekannt wurde, teilte kürzlich ein Foto auf Instagram,...

© 2025 The Body Optimist